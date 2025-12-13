Cuáles son las 5 formas de violencia digital más comunes (y cómo protegerse)

El troleo consiste en publicar mensajes intencionalmente provocativos u ofensivos en línea para molestar a alguien, provocar una reacción o causar problemas.

Según el Centro para la Lucha contra el Odio Digital (CCDH), una ONG británico-estadounidense que busca frenar la propagación del discurso de odio y la desinformación en internet, existen dos tipos principales de troles:

Existen muchas razones por las que las personas pueden trolear en línea, y la diferencia varía de un trol a otro.

Los troles suelen disfrutar molestando a quienes atacan, por lo que si su víctima responde, esto solo los anima a continuar.

El troleo puede causar altos niveles de ansiedad y baja autoestima en la víctima.

2. Doxing

El doxing se refiere a la divulgación de información privada sobre personas en internet, generalmente con malas intenciones.

Puede tener consecuencias en la vida real, como acoso, amenazas e incluso violencia física.

En 2021, J.K. Rowling, autora de Harry Potter, declaró haber sido víctima de doxing después de que una fotografía tomada fuera de su casa, que revelaba su dirección, circulara en línea.

Sin embargo, la policía declaró que no se tomarían medidas contra los activistas que la señalaron.

Desde abril de 2022, Facebook e Instagram (propiedad de Meta) prohíben compartir la dirección particular de una persona, incluso si aparece en registros públicos o noticias.

Los usuarios pueden seguir compartiendo su propia dirección, pero otros no pueden compartirla.

Este cambio se realizó siguiendo las recomendaciones de la Junta de Supervisión de Meta para fortalecer la protección de la privacidad y reducir los riesgos del doxing.