Briones y “error” en deuda denunciado por Quiroz: “Plantear fraude es saltarse varios pueblos”

El exministro de Hacienda Ignacio Briones cuestionó el anuncio del oficialismo de impulsar una acusación constitucional contra el exministro Nicolás Grau por las inconsistencias detectadas en las proyecciones de deuda pública contenidas en el Informe de Finanzas Públicas.

En conversación con Tele13 Radio, Briones manifestó preocupación por el tono que ha tomado la controversia y llamó a evitar que el debate fiscal se transforme en una disputa política. “Estoy tremendamente preocupado de que politicemos la discusión fiscal”, sostuvo el exsecretario de Estado.

En esa línea, advirtió que “pasar de la inconsistencia que dice el informe y el ministro (Jorge) Quiroz, a plantear fraude, dolo, una acusación constitucional, es saltarse varios pueblos y no le hace bien a nuestra institucionalidad”.

Briones enfatizó que, hasta ahora, el propio Informe de Finanzas Públicas no habla de fraude ni de falseamiento de información, por lo que pidió prudencia en las interpretaciones políticas del caso.

“Quedémonos con las palabras oficiales que están en el informe de finanzas públicas, que son institucionales, que no ponen un escándalo que aquí hubiera fraude, falseamiento de la información, como lo ha querido recoger la política”, afirmó.

Asimismo, el exministro llamó al Congreso a considerar el impacto que este tipo de acusaciones puede generar en la imagen internacional del país.

“Mirar con un sentido republicano, cómo ven desde fuera de Chile, un clasificador de riesgos, un inversionista, esta actitud”, señaló, agregando que insinuar un eventual falseamiento de cifras fiscales “afecta credibilidad fiscal” de Chile.

Respecto al fondo de la discusión técnica, Briones sostuvo que los argumentos del actual ministro de Hacienda son “persuasivos y correctos parcialmente”.

“Voy a tener más déficit que el que estimé, esos déficit tienen que financiarse y en alguna parte tienen que reflejarse en la deuda”, indicó.

Sin embargo, también advirtió que la evolución de la deuda pública depende de múltiples factores y no solo del déficit fiscal.

“Quienes hemos estado en este asunto sabemos que la deuda tiene varios vericuetos”, afirmó.

Finalmente, respaldó que el Gobierno haya solicitado al Consejo Fiscal Autónomo revisar la situación y planteó que ese debe ser el camino para esclarecer la controversia.

“Pidamos a un tercero imparcial que lo haga. De hecho, el gobierno se lo ha pedido al Consejo Fiscal Autónomo. Yo esperaría aquello”, concluyó.