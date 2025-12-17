Guía de Navidad 2025: regalos tech, de tech para tech

Los regalos tecnológicos siguen siendo los grandes protagonistas de la temporada navideña, pero con la cantidad de productos, compatibilidades, ediciones y specs que vemos cada año, incluso quienes vivimos metidos en este mundo podemos perdernos. Por eso esta guía nace desde la experiencia directa: son cosas que sí probé, que sí funcionan y que sí recomendaría para regalarle a alguien que también sabe de tecnología.

Y si hay algo que no falla nunca son los audífonos. Son la carta segura, el comodín universal, especialmente cuando el resto parece demasiado específico. Los HyperX Cloud Stinger II Wireless se convirtieron en mis favoritos del año por su comodidad y porque creo que todos queremos un cable menos en la casa o escritorio. Si el regalo necesita un toque más estético, la colaboración entre Motorola y Swarovski, esa combinación que nadie tenía en su bingo, sorprendió para bien. Los Moto Buds Loop en el tono Pantone Ice Melt, con cristales alrededor del contorno, funcionan tanto como accesorio tecnológico como pieza de joyería, y se pueden adquirir solos o junto al plegable con el que todas soñamos: el Moto Razr 60 Ultra, ahora en una versión moderna y llena de brillos.

Uno de los gadgets más útiles de este año fue el Roku Streaming Stick 4K. Es el tipo de regalo que parece pequeño, pero que termina solucionando un problema cotidiano: viajar sin perder acceso a tus credenciales de streaming. Esta edición viene más rápida, con mejor alcance WiFi, compatibilidad con Dolby Vision y un diseño que queda completamente escondido detrás de la pantalla. Es de esos regalos que sorprenden porque atacan una incomodidad que nadie sabía que tenía hasta que la ve resuelta.

Otro regalo que nunca falla son las baterías externas. Cristóbal Larraín, gerente comercial de PC Factory, comenta que este año buscaron “acercar la tecnología a todos, con productos pensados según los estilos de vida de cada persona”. Entre sus recomendados destaca la batería externa Spektra, ideal para quienes pasan todo el día fuera de casa. Su precio bordea los $30.000 y ofrece carga de alta potencia, múltiples puertos USB y entradas tanto Micro USB como Tipo C, lo que la convierte en una compañera bien confiable para cualquier dispositivo.

En esa misma línea de regalos prácticos aparece el siempre popular parlante y uno que me ha tocado probar es el JBL Flip 6. Resistente al agua y al polvo, es perfecto para paseos y días de piscina; pero es importante recordar que, por muchas certificaciones que cualquier tecnología tenga, cuando hablamos de “resistente al agua”, hablamos de piscina, no de mar. El agua salada sigue siendo el enemigo público número uno de la tecnología.

En el mundo gamer

Regalar juegos, en cambio, es entrar en terreno minado. Entre ediciones digitales, preventas, exclusividades y la diferencia entre consolas, es muy fácil fallar. Aun así, si se tiene claridad del ecosistema, este año hubo estrenos que vale la pena considerar: Ghost of Yōtei y Death Strain 2 en PlayStation 5; Game Pass como la alternativa más completa en Xbox y PC, especialmente con estrenos día uno como Doom: The Dark Ages, South of Midnight, The Outer Worlds 2 y el reciente ganador del Juego del Año (GOTY) Clair Obscur: Expedition 33; y para Nintendo, donde la llegada de Switch 2 volvió a mover el tablero, títulos como Metroid Prime 4: Beyond, Donkey Kong Bananza o el siempre grotesco y tenebroso Little Nightmares 3 funcionan siempre que uno se asegure de saber exactamente qué consola (y que edad) tiene la otra persona. Ese detalle, aunque parezca mínimo, define si el regalo sirve o no.

Dentro del gaming portátil, la Asus ROG Xbox Ally brilló en este segundo semestre. Su última versión confirma que es una de las mejores opciones para quienes juegan viajando o simplemente quieren potencia en formato handheld. Con mejoras en autonomía, pantalla más brillante, gestión térmica mejorada y un Windows mucho más amistoso con los juegos, se transformó en una alternativa realmente atractiva para cualquier persona tech que viva moviéndose entre plataformas y tenga el presupuesto para autoregalarsela.

Ahora, si lo tuyo es el juego en serio, hay un producto que merece atención especial: el Razer DeathAdder V4 Pro. Este mouse, resultado de más de dos décadas de ingeniería refinada, es un punto de referencia dentro del gaming. Su forma ergonómica clásica regresa con sensores más precisos, switches mejorados y una suavidad que se nota desde el primer click. Además, incluye un perfil integrado basado en la configuración más reciente de Razer Synapse, PPP, botones, macros, lo que lo convierte en un regalo tope de línea para quienes realmente saben lo que buscan.

Tecnología más clásica, pero moderna

Los dispositivos inteligentes siguen siendo otro terreno donde es difícil equivocarse. Alexa, Google Home o los Smart Tags para quienes pierden llaves, billeteras o mochilas funcionan para todo tipo de usuario, se instalan rápido y mejoran la vida cotidiana sin mayor curva de aprendizaje.

Y si el regalo está pensado para la casa, una Smart TV sigue siendo una jugada estratégica: se regala a la otra persona, pero también un poco a uno mismo. Las pantallas de Xiaomi destacaron este año por su buena relación precio-calidad, especialmente la línea Mini LED con mejoras de brillo, uniformidad, sonido calibrado por Harman y precios muy competitivos. La TV S Pro Mini LED de 55 pulgadas es un ejemplo de eso: se ve bien, suena bien y no rompe el presupuesto.

En tablets, la HONOR Pad X9a fue una de las opciones más completas y accesibles: ideal para estudiar, trabajar ligero y consumir contenido. Con pantalla 2.5K de 11,5 pulgadas, 8+8 GB de RAM Turbo, 128 GB de almacenamiento, batería de larga duración y buen sistema de sonido, cumple sin complicaciones. Al menos desde mi vereda, creo que es un buen regalo para quien tendrá el próximo año un nuevo desafío educacional.

En wearables, el Huawei Watch D2 merece una mención especial. Llegó con la promesa de medir presión arterial desde la muñeca y, tras compararlo con un tensiómetro tradicional, puedo decir que la promesa se cumple. No es marketing; es precisión. Por otro lado, el vivo V60 Lite ha destacado por su autonomía de hasta dos días, su diseño delgado y un modo de emergencia que funciona incluso al llegar al 0% de batería.

En electromovilidad, los scooters se consolidaron como un autoregalo cada vez más popular. Javier Caviedes, brand manager en Bestsmart, menciona que Navee destaca por su estabilidad y durabilidad, con modelos de entrada y otros más robustos para moverse por la ciudad. El rango de precios va desde los $299.990 hasta $1.299.990, dependiendo del tamaño, potencia y autonomía.

Yo soy fan del almacenamiento portátil, y quizás uno de los productos más atractivos que han pasado fue el Dual Portable SSD de Kingston, camuflado como un pendrive metálico y diminuto, ofrece velocidades altísimas, compatibilidad con USB-A y USB-C, y versiones de hasta 2 TB. Es práctico, seguro y uno de esos accesorios que cualquier persona tech termina usando más de lo que esperaba.

Para cerrar, un consejo que he visto repetirse: no conozco a nadie que ame la tecnología que no hable eternamente de un accesorio o producto específico. Siempre hay un teclado soñado, un mouse favorito, una marca que se defiende a muerte o un hardware esperando “el momento adecuado”.

Por eso, la forma más simple y probablemente la más efectiva de acertar con un regalo tech, es escuchar y preguntar. A veces una frase al pasar es la verdadera lista de deseos. Y si aun así queda duda, los kits de limpieza para pantallas, controles y teclados jamás fallan. Parecen simples, pero curiosamente nadie los compra para sí mismo y todos los agradecen.

Y sí, los Funko Pop pueden parecer ser un regalo increíble en papel, pero también la entrada a una colección infinita que está escondida detrás de un mueble. Regálalos bajo tu propio riesgo.