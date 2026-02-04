Del CES al competitivo: los gadgets gamer que veremos este 2026

El CES 2026, la feria de tecnología más grande del mundo, dejó en evidencia que el futuro del gaming no pasa únicamente por más potencia bruta o gráficos hiperrealistas, sino por cómo se percibe el movimiento, cómo se ejecutan las acciones y cómo el hardware se adapta al jugador. Desde controles pensados para la escena competitiva, hasta pantallas que redefinen la claridad del movimiento y accesorios que cruzan gaming, diseño y vida diaria, el ecosistema gamer entra en una nueva etapa.

Leverless: cuando el control se vuelve ventaja competitiva

Uno de los dispositivos que más tracción ha ganado, especialmente en el mundo de los fighting games, son los controles “leverless”, una alternativa que deja atrás tanto el pad tradicional como el arcade stick clásico.

Sobre esta tendencia conversamos con Christian “Pochoclo23” Rosales, analista y jugador profesional de juegos de pelea: “los controles leverless se escapan de lo habitual para apuntar a aprovechar al máximo los recovecos de los videojuegos, especialmente los fighting games”, explica. “Al tener acceso directo a todas las direcciones y poder cambiar constantemente de posturas, puedes crear atajos muy específicos y técnicas que aumentan la velocidad y efectividad en la ejecución”.

Este tipo de controles aprovecha conceptos como los SOCD (Simultaneous Opposite Cardinal Directions), métodos de limpieza de comandos cuando se presionan direcciones opuestas, algo que hoy es prácticamente un estándar en el plano competitivo internacional.

Novablade Pro Wireless: precisión sin concesiones

En ese contexto aparece el Novablade Pro Wireless, un controlador leverless que Rosales ha estado probando activamente. Para un jugador competitivo con un estilo técnico, dice, las prioridades son claras: velocidad, pulcritud, comodidad, acceso total a botones y un buen “feeling”.

“En todos esos aspectos el Novablade cumple. Tiene una estructura robusta, un buen layout de botones y es muy cómodo de usar”, comenta. Al ser un control licenciado para PlayStation, evita sumar frames de retraso, algo habitual en leverless que dependen de adaptadores, y su tecnología Rapid Trigger, basada en switches magnéticos de efecto Hall, permite una respuesta prácticamente instantánea.

El resultado es un control que apunta directamente a la competencia, pero que también abre la puerta a jugadores más casuales gracias a luces personalizables, conectividad trimodal (cable, 2,4 GHz y Bluetooth) y opciones de personalización estética. Su precio internacional ronda los 249,99 euros, posicionándolo como un dispositivo premium.

NVIDIA y la obsesión por el movimiento perfecto

Más allá de controles, NVIDIA puso el foco en cómo se ve y se siente el movimiento en pantalla, sin exigir a los desarrolladores rehacer sus juegos desde cero. La compañía presentó G-Sync Pulsar, la evolución de su tecnología de refresco variable.

A diferencia de los métodos tradicionales, Pulsar reduce el desenfoque de movimiento pulsando la retroiluminación del monitor por secciones, permitiendo que los píxeles se estabilicen antes de iluminarse. El objetivo: que el movimiento rápido sea más fácil de seguir, algo clave en esports y juegos competitivos.

Los primeros monitores compatibles llegarán desde marcas como Acer, AOC, ASUS y MSI, con paneles IPS de 27 pulgadas, resolución 1440p, 360 Hz y hasta 500 nits de brillo HDR, además de ajustes automáticos de color y brillo según la iluminación del entorno.

En software, NVIDIA anunció DLSS 4.5, que introduce un nuevo modelo de Super Resolution basado en Transformers de segunda generación, mejorando la estabilidad temporal, reduciendo el ghosting y refinando el anti-aliasing. A eso se suma Dynamic Multi Frame Generation, pensado para empujar el rendimiento hacia tasas de refresco extremas, como 4K a 240 Hz, especialmente en tarjetas RTX de próxima generación.

El almacenamiento también define la experiencia

Los juegos hoy pueden superar sin miedo los 100 GB, las capturas en alta resolución son parte del día a día y el contenido se mueve constantemente entre PC, consolas y dispositivos portátiles: el almacenamiento se ha vuelto un componente clave del gaming moderno.

Soluciones como SSDs NVMe orientados a gaming, capaces de reducir tiempos de carga y sostener una experiencia fluida, se vuelven esenciales tanto para jugadores como para creadores de contenido. Durante el CES, Lexar presentó soluciones co-brandeadas con la AFA, como el Air Portable SSD y el SL500 Portable SSD, que llegarán durante 2026 y están enfocadas en quienes necesitan transportar y resguardar grandes volúmenes de datos de forma segura, ya sea para juegos, streaming o contenido en alta resolución.

HyperX y OMEN: una sola marca, un ecosistema completo

HP también aprovechó el CES para marcar un antes y un después en su estrategia gamer, unificando OMEN e HyperX bajo una sola marca maestra: HyperX. La idea es clara: ofrecer una experiencia integral que combine PCs, pantallas, periféricos y software.

Entre los anuncios destaca la HyperX OMEN MAX 16, una laptop presentada como la más potente del mundo, con hasta 300W de potencia total, procesadores Intel Core Ultra 200HX o AMD Ryzen AI y GPUs que llegan hasta la NVIDIA GeForce RTX 5090 para laptops, junto a un sistema de enfriamiento completamente interno y optimización automática mediante OMEN AI.

La acompaña el HyperX OMEN OLED 34, un monitor QD-OLED de 34 pulgadas con 360 Hz y 0,03 ms de respuesta, pensado tanto para jugadores competitivos como para creadores de contenido, y el HyperX Clutch Tachi, un control arcade sin joystick con licencia Xbox, enfocado en entradas ultrarrápidas y personalización avanzada.

ASUS ROG x Kojima Productions: hardware como objeto cultural

Si hubo un anuncio que cruzó gaming, diseño y narrativa, fue la colaboración entre ASUS Republic of Gamers y Kojima Productions. El resultado es la ROG Flow Z13-KJP, una tablet gamer de edición limitada inspirada en el concepto de Ludens, con diseño artístico a cargo de Yoji Shinkawa.

Más que un equipo, es una declaración cultural: un dispositivo 2-en-1 ultraportátil con AMD Ryzen AI Max+ 395, gráficos Radeon 8060S, hasta 128 GB de memoria unificada y una NPU de 50 TOPS para tareas de IA local. Todo acompañado de periféricos de edición limitada pensados como piezas de colección.

Accesorios que expanden el concepto de “setup”

El CES también dejó espacio para gadgets que amplían la idea tradicional del equipamiento gamer. Razer presentó conceptos como Project Madison, una silla gaming multisensorial con iluminación reactiva, audio espacial y hápticos sincronizados con el juego, y Project Motoko, un headset conceptual que mezcla gaming con IA y reconocimiento visual en tiempo real.

En un plano más tangible, Belkin mostró el Charging Case Pro para Nintendo Switch 2, una funda con batería de 10.000 mAh, carga rápida de 30W, pantalla LCD para monitorear energía, soporte integrado y compartimentos para juegos y rastreadores inteligentes.

Por su parte, 8BitDo reveló el Ultimate 3E Controller, un gamepad modular con licencia Xbox, botones y joysticks intercambiables, polling rate de 1000 Hz, gatillos con efecto Hall y carga inalámbrica. Un control pensado para jugadores exigentes, aunque con un precio acorde a ese perfil: 150 dólares.

Un 2026 donde jugar también es elegir cómo jugar

Lo que deja el CES 2026 es una señal clara: el hardware gamer ya no solo acompaña al juego, lo define. Desde controles que permiten ejecutar movimientos con precisión quirúrgica, hasta tecnologías que limpian el movimiento en pantalla o dispositivos que convierten el setup en una experiencia inmersiva, 2026 será un año donde jugar será cada vez más una decisión personal, técnica y por supuesto, monetaria.