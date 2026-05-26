Nueva ronda de embajadores: Silva en China, Chahuán en México, Coloma en España y Tarud en Bélgica

La diplomacia de José Antonio Kast sigue tomando color político. Este martes, La Moneda oficializó una nueva tanda de nombramientos en embajadas clave y el diseño deja poco espacio para las dudas: experiencia diplomática mezclada con figuras históricas de la política chilena, varios con largo kilometraje parlamentario y redes tejidas durante años en la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso.

La Cancillería informó que el Presidente designó a Alfonso Silva (exembajador de Chile en Estados Unidos y subsecretario de Relaciones Exteriores durante los gobiernos de Sebastián Piñera) como embajador en China; al exsenador Francisco Chahuán (RN) en México; a Juan Antonio Coloma Correa (UDI) en España; a Rodrigo Olsen (independiente, quien se desempeñó como secretario general de Política Exterior durante el gobierno de Gabriel Boric) en Suecia; y a Jorge Tarud (Demócratas, exmilitante PPD) en Bélgica. Todos ya cuentan con el respectivo beneplácito de los países receptores, paso indispensable antes de aterrizar oficialmente en sus nuevos destinos.

El movimiento no pasa inadvertido. Desde marzo, el gobierno de Kast viene configurando un mapa diplomático donde conviven diplomáticos de carrera con nombres fuertemente identificados con la derecha política y el antiguo eje parlamentario de política exterior. Ya había ocurrido con las designaciones ante la ONU, la OEA y la OCDE, decisiones que incluso abrieron incomodidad en sectores del servicio exterior por el peso de los nombramientos políticos.

Entre los nombramientos de este martes, el más estratégico parece ser el de Alfonso Silva en Beijing. No solo por tratarse del principal socio comercial de Chile, sino también porque llega en medio de una relación especialmente sensible con China tras las controversias que marcaron el cambio de mando y el debate sobre el cable submarino y la influencia asiática en la región.

Silva no es un improvisado. Exsubsecretario de Relaciones Exteriores, exdirector general de Política Exterior y exembajador en Estados Unidos, India y Canadá, también fue coagente chileno en el litigio marítimo con Bolivia ante la Corte Internacional de Justicia. En Cancillería lo conocen como un diplomático técnico, con redes internacionales y experiencia en escenarios complejos.

En paralelo, Kast apostó por dos históricos del Congreso para plazas políticamente relevantes. Francisco Chahuán aterrizará en México tras dejar el Senado este 2026, luego de haber presidido en dos ocasiones la Comisión de Relaciones Exteriores. Juan Antonio Coloma Correa, por su parte, asumirá en España después de décadas en el Parlamento y tras haber encabezado el Senado entre 2023 y 2024.

La señal no es menor: Kast está usando embajadas de alto perfil para reciclar capital político propio y de sectores aliados, algo habitual en distintos gobiernos, pero que en esta administración aparece con una impronta particularmente ideológica. Bélgica tampoco quedó fuera de esa lógica. Ahí llegará Jorge Tarud, exdiputado y viejo conocedor del mundo diplomático, con experiencia previa como embajador en Arabia Saudita, Australia y China durante los gobiernos de Aylwin, Frei y Lagos.

El único nombramiento completamente alineado con la carrera diplomática fue el de Rodrigo Olsen en Suecia. Historiador y diplomático de trayectoria, ha ocupado cargos ligados a Asia Pacífico, integración regional y asuntos multilaterales, además de haber sido embajador en Austria y Finlandia y representante ante Naciones Unidas en Viena.

La nómina se completó con el ascenso de Roberto Ruiz al grado de embajador. El abogado y diplomático de carrera fue designado como cónsul general de Chile en La Paz, una plaza siempre delicada para la política exterior chilena considerando la histórica relación con Bolivia.