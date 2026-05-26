Manouchehri (PS) cuestiona silencio de Quiroz tras denuncia por omisión en declaración de intereses

La ofensiva contra el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, comenzó a escalar en la oposición. Luego de la publicación de El Mostrador sobre la omisión en su Declaración de Intereses y Patrimonio —donde dejó sin completar el apartado de “otras potenciales fuentes de conflicto de interés” pese a que su hermano es socio principal de una influyente firma inmobiliaria de Viña del Mar— ahora fue el diputado socialista Daniel Manouchehri quien salió con dureza a golpear al jefe de las finanzas públicas.

A través de su cuenta en X, el parlamentario acusó que la situación “podría comprometer sus deberes constitucionales de probidad” y exigió que el ministro rectifique su declaración patrimonial.

“El ministro Quiroz tiene que rectificar su declaración. Esta denuncia podría comprometer sus deberes constitucionales de probidad. Es muy serio”, afirmó Manouchehri.

La crítica apunta al corazón político de la denominada Ley Miscelánea, el emblemático paquete económico del gobierno de José Antonio Kast y que hoy enfrenta un complejo tránsito en el Senado. El proyecto incluye beneficios tributarios y medidas proinversión para el sector inmobiliario y de la construcción, entre ellos exenciones transitorias de IVA para viviendas nuevas e incentivos destinados a acelerar proyectos.

Precisamente ahí es donde la oposición comenzó a instalar la sospecha política. “Su hermano es socio de una firma inmobiliaria activa, con proyectos y vínculos con grandes constructoras. Y él dejó en blanco el campo de conflictos de interés. En blanco. Mientras impulsaba una ley con beneficios tributarios millonarios para ese mismo sector”, disparó el diputado PS.

El ministro Quiroz tiene que rectificar su declaración. Esta denuncia podría comprometer sus deberes constitucionales de probidad. Es muy serio. Su hermano es socio de una firma inmobiliaria activa, con proyectos y vínculos con grandes constructoras. Y él dejó en blanco el campo… https://t.co/NK7wju8twE — Daniel Manouchehri (@danimanouchehri) May 26, 2026

La declaración pega en un momento especialmente incómodo para Hacienda. El Gobierno necesita alinear votos para evitar que artículos clave de la Ley Miscelánea se caigan en la discusión en particular del Senado, escenario donde ya enfrenta resistencia de la DC y dudas incluso entre sectores dialogantes.

Manouchehri además buscó conectar el caso con el discurso político que el Ejecutivo levantó para defender el proyecto económico. “Nos dijeron que la Ley de los Súper Ricos era urgente, que era para Chile. Resulta que también podía beneficiar al sector donde opera la familia del ministro que la lleva. Y Hacienda no ha dicho nada”, remató.

Hasta ahora, ni el ministro Quiroz ni el Ministerio de Hacienda han entregado explicaciones públicas por la omisión detectada en la declaración patrimonial. El silencio comienza a transformarse en un problema político adicional para un Gobierno que ya enfrenta una negociación voto a voto para salvar su principal apuesta económica.