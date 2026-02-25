El nuevo celular de gama alta con pantalla “anti-espías”

Samsung acaba de levantar el telón en su Galaxy Unpacked 2026 desde San Francisco, presentando oficialmente la serie Galaxy S26 con el Ultra como protagonista absoluto. El evento confirmó lo que meses de filtraciones anticipaban: el Galaxy S26 Ultra apuesta todo a la privacidad con su pantalla Privacy Display, potencia bruta con el Snapdragon 8 Elite Gen 5, y mejoras puntuales en cámara y carga rápida.

La sorpresa no fue el hardware en sí, sino la velocidad del lanzamiento. La preventa se activó inmediatamente después del evento en múltiples mercados, incluyendo Chile, donde las web oficial de la marca ya muestra el equipo disponible para reserva. Las entregas comenzarán el 11 de marzo, manteniendo el precio de lanzamiento cercano a los $1.299 dólares para la versión base de 256GB.

Privacy Display: cinco años de desarrollo para ocultar tu pantalla

La estrella del show fue la tecnología Flex Magic Pixel, que Samsung llama internamente “Zero-Peeking Privacy”. Es la primera vez que un smartphone integra control de privacidad a nivel de hardware de pantalla, permitiendo que el contenido sea visible solo para quien mira de frente mientras se vuelve completamente negro para quienes observan desde los lados.

La tecnología funciona mediante una capa óptica conmutable integrada directamente en el panel OLED. Samsung Display confirmó que el desarrollo tomó cinco años y requirió colaboración estrecha entre equipos de hardware y software. El sistema usa IA para controlar píxeles individuales y ajustar dinámicamente el ángulo de visión sin afectar brillo, colores o tasa de refresco cuando se mira frontalmente.

Durante la demostración en vivo, Samsung mostró casos de uso prácticos: leer documentos financieros en cafés, ocultar notificaciones sensibles en transporte público, proteger contraseñas al ingresar a apps bancarias. El modo se puede activar manualmente, programar para aplicaciones específicas, o dejar que la IA lo active automáticamente cuando detecta ciertas apps o situaciones.

Los usuarios pueden elegir entre ocultar la pantalla completa o solo secciones específicas, con niveles de intensidad ajustables según el entorno.

Aunque suena similar a protectores de privacidad físicos, como las “micas antiespías”, la diferencia es radical. Los filtros externos oscurecen la pantalla para todos, incluido el usuario en ciertos ángulos. Flex Magic Pixel mantiene claridad perfecta al frente mientras bloquea lateralmente, sin comprometer la experiencia visual.

Snapdragon 8 Elite Gen 5: exclusivo para el Ultra

Samsung confirmó la estrategia de chips diferenciada. El Galaxy S26 Ultra viene exclusivamente con Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy en todos los mercados globales, incluyendo Europa y Latinoamérica. Los modelos S26 y S26 Plus usan el Exynos 2600 en la mayoría de regiones.

El chip viene acompañado de RAM LPDDR5X con velocidad de 10,7 Gbps, un salto significativo respecto a los 8,5 Gbps del S25 Ultra. Samsung eliminó completamente la opción de 128GB, haciendo de 256GB el punto de entrada en toda la línea S26.

Cámara: mismo hardware, mejor software

El sistema de cámaras mantiene la configuración del S25 Ultra: sensor principal de 200MP con apertura variable de f/1.4, ultra gran angular de 50MP, teleobjetivo 3x de 10MP y periscopio 5x de 50MP. La cámara frontal continúa en 12MP pero amplía el campo de visión de 80 a 85 grados.

Las mejoras están en el procesamiento. One UI 8.5 introduce Camera Assistant con controles dedicados para video: ajuste de nitidez y velocidad de autofoco, diseñados para lograr resultados más cinematográficos. El modo de captura por defecto sube de 12MP a 24MP para reducir compresión.

Samsung demostró capacidades de zoom 200x mejoradas gracias a procesamiento de IA que reduce ruido y estabiliza imagen en ampliaciones extremas. La promesa es fotografía nocturna superior gracias a algoritmos que combinan múltiples exposiciones de forma más inteligente.

Batería y carga: finalmente 60W

El S26 Ultra mantiene batería de 5.000 mAh pero sube la carga cableada a 60W, permitiendo alcanzar 75% en 30 minutos. La carga inalámbrica llega a 25W con soporte Qi2, el estándar magnético que compite con MagSafe de Apple.

La autonomía estimada es de 31 horas de video continuo, similar a la generación anterior. Samsung apostó por mantener capacidad mientras optimiza eficiencia mediante el chip de 3nm y ajustes de software.

Diseño: adiós al titanio, hola al aluminio

Uno de los cambios menos anticipados fue el regreso al aluminio. El S26 Ultra abandona el marco de titanio usado en S24 y S25 Ultra, optando por aluminio de grado aeroespacial. Samsung argumenta mejor conductividad térmica, reducción de peso y optimización de duración de batería.

Los colores confirmados son negro, azul cobalto, celeste y blanco, sin el prefijo “titanium” que caracterizaba generaciones anteriores.

La pantalla Dynamic AMOLED 2X de 6,9 pulgadas mantiene resolución QHD+ con tasa de refresco adaptativa de 1 a 120Hz y brillo máximo de 2.600 nits. El panel usa material M14 de Samsung Display, prometiendo mayor eficiencia energética.

Galaxy AI y Perplexity: dos asistentes en uno

Samsung anunció integración de Perplexity como segundo agente de IA en dispositivos Galaxy. Los usuarios pueden invocar a Perplexity mediante la frase “Hey Plex” o manteniendo presionado el botón lateral, funcionando en paralelo a Bixby rediseñado y Google Gemini.

Perplexity potencia búsquedas web en tiempo real dentro de Bixby, complementando las capacidades locales del asistente. One UI 8.5 trae interfaz renovada para Bixby con capacidades de conversación más naturales y comprensión contextual mejorada gracias a modelos codesarrollados con Google.

Galaxy AI expande funciones de traducción en tiempo real, edición avanzada de fotos mediante IA generativa, y asistencia proactiva que anticipa necesidades según hábitos del usuario. La función Circle to Search se integra más profundamente con apps de terceros.

Disponibilidad en Chile

La preventa está activa desde hoy 25 de febrero en Samsung.cl y principales retailers. Las entregas comenzarán el 11 de marzo en Chile, junto con lanzamiento simultáneo en tiendas físicas de Samsung, operadores móviles (Entel, Movistar, Claro, WOM) y tiendas del retail.

Los precios oficiales para Chile aún están por confirmar. Samsung mantuvo los precios globales idénticos al S25 Ultra:

● Galaxy S26 Ultra 256GB: 1.299 dólares

● Galaxy S26 Ultra 512GB: 1.499 dólares

● Galaxy S26 Ultra 1TB: 1.699 dólares

Los beneficios de preventa global incluyen doble almacenamiento al precio de la versión base, créditos para accesorios y descuentos mediante programa de intercambio. Las condiciones específicas para Chile ya están en la página.