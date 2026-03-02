Cómo cuidar tu monitor en ante las olas de calor y alargar su vida útil

Con la llegada del verano y el aumento del teletrabajo, el gaming y el consumo de contenidos digitales, los monitores quedan más expuestos a factores que pueden acortar su vida útil. El calor, la radiación solar y una mala ventilación aparecen como los principales riesgos, pero con cuidados simples es posible prevenir daños y asegurar un mejor desempeño a largo plazo.

El sobrecalentamiento sostenido deteriora la electrónica, reduce la eficiencia del panel y en casos extremos, puede generar fallas irreversibles. A esto se suma la exposición a la luz solar directa, que no solo eleva la temperatura del equipo, sino que también daña el recubrimiento de la pantalla.

Por esta razón, los especialistas recomiendan ubicar los monitores en espacios ventilados, lejos de ventanas y fuentes de calor como estufas, notebooks o consolas que emitan aire caliente.

Limpieza y ventilación

Durante el verano, el polvo tiende a acumularse con mayor facilidad. Este residuo puede obstruir ranuras y sistemas de ventilación, impidiendo una correcta disipación del calor. Una limpieza periódica con paños de microfibra y productos diseñados para pantallas ayuda a prevenir este problema, evitando el uso de químicos abrasivos que dañen el panel.

Asimismo, mantener despejada la parte posterior del monitor favorece el flujo de aire y reduce el riesgo de sobrecalentamiento, especialmente en jornadas prolongadas de uso.

Ajustes que protegen la pantalla

Regular el brillo es otro aspecto relevante. Mantenerlo en niveles excesivos no solo provoca fatiga visual, sino que también acelera el desgaste del panel. Configuraciones equilibradas permiten un uso más cómodo y eficiente.

También se recomienda activar funciones de suspensión o apagado automático cuando el monitor no esté en uso. Estas opciones reducen el consumo energético y disminuyen la exposición prolongada al calor.

Soportes, cables y nuevas tecnologías

El uso de bases firmes o brazos certificados evita tensiones en el panel y posibles daños estructurales. Del mismo modo, cuidar los cables de alimentación y conexión —evitando tirones o dobleces— previene fallas e interferencias.

En paralelo, los monitores más recientes incorporan tecnologías de protección térmica y sistemas que ajustan automáticamente el brillo o enfrían el panel, pensados para enfrentar escenarios de uso intensivo y altas temperaturas. Estas innovaciones se vuelven especialmente relevantes en verano, cuando el cuidado del equipo marca la diferencia entre un monitor que se deteriora rápidamente y uno que mantiene su rendimiento por años.