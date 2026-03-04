El Mac más barato de la historia llega a Chile

Apple presentó este miércoles el MacBook Neo, su laptop más accesible en 42 años de historia. Con precio de entrada de 599 dólares globalmente (649.990 pesos en Chile), el dispositivo apunta a familias, estudiantes y nuevos usuarios de Mac que hasta ahora quedaban fuera del ecosistema Apple por barrera de precio.

El MacBook Neo llega en momento estratégico para Chile. Mientras laptops Windows económicas de marcas como HP, Lenovo o Asus dominan el segmento de 300.000 a 500.000 pesos con especificaciones básicas (procesadores Celeron, 4GB RAM, pantallas 1366×768), Apple entra por primera vez bajo la barrera psicológica de 700.000 pesos con hardware significativamente superior.

Especificaciones y disponibilidad en Chile

La preventa comenzó hoy 4 de marzo en Apple.cl con entregas desde el 11 de marzo. Los precios oficiales para Chile son:

• MacBook Neo 256GB con Magic Keyboard: $649.990 o $27.083 al mes por 24 meses

• MacBook Neo 512GB con Magic Keyboard y Touch ID: $749.990 o $31.250 al mes por 24 meses

El modelo base incluye:

• Chip A18 Pro (6 núcleos CPU, 5 núcleos GPU, 16 núcleos Neural Engine)

• 8GB de memoria unificada

• Pantalla Liquid Retina de 13 pulgadas (2408×1506, 500 nits, 1 billón de colores)

• Dos puertos USB-C (uno USB 3, uno USB 2)

• Magic Keyboard y trackpad Multi-Touch

• Cámara FaceTime HD 1080p

• Parlantes estéreo con Audio Espacial

• Wi-Fi 6E y Bluetooth 6

• Hasta 16 horas de batería

Cuatro colores: blush (rosa), indigo (azul), silver (plateado) y citrus (amarillo)

El modelo de 512GB agrega Touch ID para autenticación biométrica y Apple Pay. Apple mantiene límite de dos MacBook Neo por cliente.

El contexto chileno: comparación con Windows

En general, una Lenovo Ideapad 1 básica (Celeron N4020, 4GB RAM, 128GB SSD, pantalla 14” 1366×768) cuesta alrededor de 230.000 pesos. En Mercado Libre, equipos similares rondan los 250.000 a 350.000 pesos. Son laptops funcionales para tareas básicas pero con limitaciones evidentes: procesadores lentos, poca memoria, pantallas de baja resolución.

Un HP Pavilion con especificaciones decentes (Intel Core i5, 8GB RAM, 256GB SSD, pantalla Full HD) se vende entre 550.000 y 700.000 pesos según el modelo y descuentos. Asus y Lenovo tienen opciones similares en ese rango.

El MacBook Neo a 649.990 pesos se posiciona técnicamente por encima de estos equipos Windows en varios aspectos clave:

Procesador: El A18 Pro es chip de smartphone adaptado para laptop, pero fabricado en proceso de 3nm. Apple afirma que es 50% más rápido que un Intel Core Ultra 5 en tareas cotidianas y 3x más rápido en cargas de trabajo de IA. Es fanless (sin ventilador), funcionando completamente silencioso.

Pantalla: La Liquid Retina de 2408×1506 píxeles y 500 nits de brillo supera significativamente las pantallas 1366×768 o incluso 1920×1080 de laptops Windows económicas. Soporta 1 billón de colores con recubrimiento antirreflejo.

Construcción: Aluminio completo versus plástico característico de laptops económicas. El MacBook Neo pesa 1,2 kg (2,7 libras), más liviano que la mayoría de competidores de 14 o 15 pulgadas.

Batería: Hasta 16 horas versus 5 a 8 horas típicas de laptops Windows económicas. La eficiencia del chip A18 Pro permite autonomía real de día completo.

Ecosistema: Integración nativa con iPhone mediante Continuity, Handoff, Universal Clipboard, iPhone Mirroring. Para quien ya tiene iPhone, la experiencia integrada tiene valor difícil de cuantificar.

Para familias chilenas, es primera vez que un Mac nuevo cabe en presupuesto de computador familiar. Históricamente, un MacBook Air costaba mínimo 900.000 pesos, forzando a familias hacia Windows por necesidad económica.

El programa de intercambio Trade In permite entregar laptop antigua y obtener crédito entre 35.000 y 720.000 pesos según el modelo. Una laptop Windows de 3 o 4 años puede valer suficiente para reducir significativamente el costo del MacBook Neo.

El financiamiento en 24 cuotas de 27.083 pesos mensuales sin interés (para el modelo base) es comparable a pagar internet y streaming, haciéndolo digerible para presupuestos ajustados.

Apple no reveló proyecciones de venta para Chile específicamente, pero el MacBook Neo está disponible para preventa en 30 países simultáneamente, incluyendo Estados Unidos, Canadá, México, Brasil y Chile en América.

La estrategia de cuatro colores (blush, indigo, silver, citrus) con teclados en tonos claros coincidentes es inusual para Apple en segmento económico. Históricamente, productos accesibles venían en opciones limitadas. Los colores sugieren que Apple ve el MacBook Neo como producto lifestyle, no solo herramienta funcional.

El elefante en la habitación: ¿por qué ahora?

Apple no ha lanzado producto en segmento ultra-accesible desde el iPad de 7ma generación en 2019. ¿Por qué el MacBook Neo en 2026?

Varias razones explican el timing:

Presión competitiva: Chromebooks dominan educación global con precios de 200 a 400 dólares. Google está ganando generación completa de estudiantes que crecerán usando ecosistema Google, no Apple.

Madurez de chips A-series: El A18 Pro es suficientemente potente para computación general. Anteriormente, chips de iPhone no tenían rendimiento necesario para laptop funcional.

Mercados emergentes: Latinoamérica, Asia y África son regiones donde Apple tiene participación marginal en computación personal por barrera de precio. El MacBook Neo abre esos mercados.

Transición generacional: Millennials y Gen Z que crecieron con iPhone ahora forman familias. Quieren Mac pero no pueden pagar 1 millón de pesos. El MacBook Neo captura esa demografía.

Diversificación de ingresos: Con ventas de iPhone estabilizadas, Apple busca crecimiento en segmentos previamente no atendidos.