Mario Tennis Fever: Un gran juego familiar que no reinventa la raqueta

Mario Tennis Fever llegó el 12 de febrero exclusivamente para Nintendo Switch 2, marcando el debut de la franquicia en la nueva consola. Después de pasar varias horas con el juego, queda claro que Nintendo y Camelot han creado un título familiar sólido que brilla en el multijugador, aunque no está exento de problemas.

Lo bueno: tenis arcade que funciona

El juego cumple con lo esencial. Es entretenido, accesible y perfecto para sesiones con amigos o familia. Jugarlo con niños funciona especialmente bien gracias a controles intuitivos y mecánicas que se aprenden rápido. No es un simulador de tenis, es puro arcade con la identidad Mario que esperarías.

El gameplay mantiene los tres tipos de tiros clásicos del tenis: top spin, flat y drop shot. A esto se suma un tiro cargado que cambia según la raqueta equipada. Ahí está la gran novedad de Fever: 30 raquetas diferentes, cada una con habilidades únicas que transforman completamente la estrategia del partido.

¿Quieres congelar la cancha rival con la raqueta de hielo? Adelante. ¿Prefieres invocar Mini Mushrooms que encogen al oponente? También puedes. ¿Duplicarte con la raqueta Shadow? Es posible. Las combinaciones entre personajes y raquetas generan suficiente variedad para mantener las cosas frescas.

El roster es masivo: 38 personajes jugables, el mayor número en la historia de la serie. Están los clásicos como Mario, Luigi, Peach y Bowser, pero también hay sorpresas como Goomba, Nabbit y el debut de Baby Waluigi. Cada personaje tiene características distintas: all-rounder, velocidad, técnica, fuerza. Encontrar la combinación correcta entre personaje y raqueta es parte de la diversión.

Los problemas: coordinación visual y monotonía

El juego tiene algunos tropiezos técnicos. A veces cuesta coordinar visualmente para pegarle a la pelota, especialmente cuando la acción se pone caótica con múltiples efectos de raquetas Fever activos simultáneamente. Varios críticos mencionaron este problema: cuando hay fuego, hielo, cáscaras de plátano y clones en pantalla, encontrar la pelota puede ser complicado.

Uno se acostumbra después de unas horas, pero la curva inicial es más empinada de lo necesario. El modo Swing, que permite usar los Joy-Con 2 como raqueta real, es divertido para moverse y reírse, pero no tiene la misma reacción que un Wiimote. Es una experiencia más de novedad y nostalgia que de precisión.

Como todos los party games de Mario, la monotonía puede aparecer si juegas solo. Los modos generales (historia, desafíos, quick play) son bastante básicos y cómodos. No hay grandes innovaciones aquí. El juego está claramente diseñado para sesiones multijugador, y jugarlo en solitario por períodos largos revela sus limitaciones.

El modo historia: funcional

La premisa del modo Aventura es deliberadamente absurda. Mario, Luigi y otros personajes se transforman en bebés por culpa de unos monstruos, perdiendo sus habilidades tenísticas. El objetivo es recuperarlas mediante entrenamientos, clases y enfrentamientos contra jefes.

Usas a Baby Mario como personaje principal, vas subiendo stats y avanzando en una historia liviana que cumple su propósito a pesar de lo ridícula que suena. El problema es que funciona más como tutorial extendido que como aventura real. Es corta (se completa en pocas horas) y bastante básica en su estructura.

Esto coincide con el consenso crítico. Metacritic tiene al juego en 77/100 basado en 71 reseñas, y casi todas mencionan el mismo punto débil: el modo para un jugador decepciona. GameSpot lo resumió bien: es “más un tutorial ampliado que una aventura propiamente dicha”.

Los modos que importan: multijugador local y online

Aquí es donde Fever realmente brilla. El juego ofrece múltiples formas de jugar:

Torneos con comentarios de una Flor Parlante

Trial Towers con objetivos variados

Modo Mix it Up con reglas inesperadas y efectos Wonder del universo Mario

Partidas casuales online con reglas personalizables

Ranked matches para los competitivos

Local play para hasta 4 jugadores

GameShare que permite compartir el juego con otro Switch 2 o Switch 1

El modo Swing merece mención aparte. Balancear suavemente los Joy-Con 2 como raqueta entrega una experiencia más auténtica, aunque limitada. Es bueno para moverse y reírse, terminas agotado después de unos partidos, pero no puedes usar este modo en todas las opciones del juego.

Las raquetas Fever: genial idea con riesgo de desbalance

La mecánica central del juego funciona así: mantienes un rally, llenas tu medidor Fever, y desatas un Fever Shot con efectos especiales según tu raqueta equipada. Si tu oponente actúa rápido, puede devolver el tiro antes de que toque el suelo y revertir los efectos hacia tu lado.

Es caótico, divertido y muy al estilo Mario Kart. El problema es que algunas raquetas son claramente más poderosas que otras. VGC advirtió sobre un “riesgo real de desbalance” tanto usando como no usando las raquetas Fever. Ciertas combinaciones de personaje y raqueta dominan el meta competitivo.

Nintendo podría ajustar esto con parches, pero al lanzamiento hay combinaciones que se sienten injustas. Afortunadamente, puedes desactivar las raquetas Fever completamente y jugar “tenis clásico” si prefieres partidos más balanceados.

Contexto de mercado: precio y competencia

Mario Tennis Fever cuesta 69 dólares en Estados Unidos y 59.990 pesos en Chile. Ese precio genera controversia cuando el mismo juego cuesta alrededor de 52 dólares en Japón y otras regiones asiáticas. Varios críticos mencionaron que la disparidad regional hace difícil justificar el precio completo en Occidente, especialmente considerando el contenido solo limitado.

El juego mejora ligeramente sobre su predecesor Mario Tennis Aces (75 en Metacritic vs 77 de Fever), pero no representa un salto generacional. Algunos reviewers notaron que se siente similar al juego anterior, solo con más contenido y las raquetas Fever como novedad principal.

La competencia en el espacio de juegos deportivos arcade en Switch 2 está creciendo. Nintendo lanzará varios títulos deportivos de Mario este año, y Fever establece un precedente: jugabilidad sólida con contenido multijugador robusto, pero modos para un jugador que se sienten un poco apresurados.

Veredicto: 7.5/10

Mario Tennis Fever es exactamente lo que anuncia: un buen juego familiar de tenis arcade con suficiente profundidad para mantener interesados a jugadores competitivos. Es perfecto como regalo de cumpleaños o para el Día del Niño. Probablemente aparezca en los Game Awards como nominado a mejor juego familiar.

Lo recomendaría sin dudarlo para sesiones multijugador locales o online. Es excelente para jugar con amigos, divertido con niños, y tiene suficiente contenido para justificar el precio si planeas jugarlo principalmente en grupo.

Para jugadores solitarios es más difícil de recomendar. El modo historia es breve y básico. Los desafíos y torneos se agotan relativamente rápido. La monotonía aparece si juegas solo por períodos extendidos.

¿Es el mejor Mario Tennis? Depende de tus prioridades. Si valoras roster grande, variedad de modos multijugador y caos arcade, probablemente sí. Si buscas una campaña sustancial para un jugador, te decepcionará a ratos.

Lo que está claro es que Fever representa el estándar que Nintendo establecerá para juegos deportivos de Mario en Switch 2: jugabilidad sólida, presentación pulida, multijugador robusto, pero modos para un jugador que se sienten más débiles en comparación a la experiencia con otras personas. Ojalá esto cambie con futuros títulos, pero por ahora, Fever es un buen comienzo de año para la consola.