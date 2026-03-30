¿Qué les espera a las grandes tecnológicas tras histórico veredicto sobre adicción a redes sociales?

Pase lo que pase después –y sin duda habrá apelaciones y más procesos legales–, esto va a redefinir el panorama.

Incluso podría ser el principio del fin de la era de las redes sociales tal y como las conocemos.

¿Momento “tabaco”?

Puede que los doomscrollers del mundo –como se les llama en inglés a los usuarios de plataformas que navegan incansablemente el contenido en las redes– no se hayan sorprendido por el veredicto, pero las empresas tecnológicas posiblemente sí.

Meta y Google pagaron unos honorarios legales exorbitantes para defenderse en este asunto. Este caso y otros similares son de una enorme importancia para ellos.

Las otras dos empresas involucradas en el juicio, TikTok y Snap (propietaria de Snapchat), llegaron a un acuerdo antes de que el caso pasara a los tribunales. En el ámbito tecnológico se rumoreaba que no podían hacer frente a la batalla legal.

Como editora de tecnología fui invitada a presentaciones impecables sobre todas las herramientas que las redes sociales ofrecen principalmente a los padres para proteger a los niños.

Pero el tribunal dictaminó que sus medidas no eran suficientes.

Según Arturo Bejar, un exempleado de Instagram, hace varios años él le advirtió al CEO de Meta, Mark Zuckerberg, de los peligros que la plataforma representaba para los niños.

“Pasó de ser un producto que usabas a un producto que te usa a ti”, dijo este jueves en el programa Today de BBC Radio 4. Meta niega sus afirmaciones.

Algunos expertos han descrito el veredicto como el “momento tabaco” de las grandes tecnológicas. Y ya sabemos el enorme impacto que tuvieron las sentencias por adicción y daños a la salud en la industria de los cigarrillos, aunque no hayan generado que la gente dejara de fumar por completo.

¿Podría empezar a haber advertencias de salud en las pantallas? ¿Se restringirán los espacios de publicidad y patrocinio?

Efectos sobre las aplicaciones

En la actualidad, las empresas tecnológicas están amparadas legalmente en Estados Unidos por una cláusula conocida como Sección 230, que las protege de la responsabilidad por el contenido que se publica en ellas.

Otros tipos de empresas de medios de comunicación no tienen este beneficio. A menudo se dice que la industria tecnológica no podría sobrevivir sin ella.

No obstante, el escepticismo en torno a este escudo podría estar aumentando, dado que el Comité de Comercio del Senado realizó una audiencia el miércoles para debatir el asunto.

Los líderes tecnológicos disfrutan de una relación en general buena con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien ha defendido el sector. Trump todavía no ha saltado a su defensa.

Otra opción es que las empresas se vean obligadas a eliminar todas las funcionalidades diseñadas para mantener a la gente en sus plataformas.