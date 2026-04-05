Ruta [genIA] 2026: conviviendo con la IA a través de diplomas, nuevas herramientas y Google

Con foco en la formación y la transformación digital, la Universidad de Concepción proyecta nuevos avances en el uso de inteligencia artificial para su comunidad a través del Programa Interdisciplinario de Colaboración en Inteligencia Artificial. La iniciativa realizó el lanzamiento de la Ruta [genIA] UdeC 2026, presentando los principales avances, lineamientos y proyecciones para este nuevo año académico.

El rector de la Universidad de Concepción, Carlos Saavedra Rubilar, valoró el trabajo que ha realizado [genIA] desde su instalación, el que ha permitido modernizar la institución y democratizar el uso de la inteligencia artificial generativa en toda la comunidad universitaria.

“Una universidad que quiere estar a la vanguardia, que quiere liderar en estos proyectos, tiene que entregar las herramientas para que su comunidad pueda ser parte de este proceso de transformación que, como lo mencionaba, no es un cambio de transformación acotado, es un cambio que va a transformar el mundo en términos profundos. Y lo que nos interesa es que en este cambio de transformación profundo participen todas las personas”, dijo.

Ruta [genIA] UdeC 2026: Consolidación de su estrategia

Entre los principales hitos de la Ruta [genIA] UdeC 2026, se encuentra la implementación de diplomas orientados a distintos estamentos de la comunidad universitaria, los que abordarán problemáticas reales vinculadas a la docencia, la investigación y la gestión institucional.

“El año pasado fuimos haciendo este diagnóstico unidad por unidad, facultad por facultad, viendo cuál era la realidad de los distintos profesores, de los distintos funcionarios, los estudiantes, y el foco de este año está puesto en tratar de responder a todas las necesidades, pero de manera más eficiente, de manera más amplia, y es por eso que estamos poniendo mucho, mucho trabajo en los diplomas”, detalló la directora del programa, Alejandra Maldonado Trapp.

Otra de las novedades para este año es la colaboración con Google, que permitirá a la comunidad universitaria acceder a 30 mil cuentas de Workspace for Education Fundamentals de Google. Estas cuentas incorporan herramientas de inteligencia artificial como Gemini y NotebookLM, facilitando el desarrollo de actividades académicas, de investigación y gestión.

El country lead de Google for Education para Chile, Daniel Rebolledo Cormack, destacó el trabajo realizado por la Universidad de Concepción, valorando su enfoque en la formación de competencias y el uso ético de la tecnología.

“La generación de mejoras en los procesos de educación y la calidad de educación en todos los países donde nosotros trabajamos es uno de nuestros objetivos fundamentales. Encontrarnos con la sorpresa, porque nosotros no colaboramos desde el principio, que ya habían grandes cosas hechas, grandes estructuras armadas, grandes puntos a la vanguardia en el tema del desarrollo de competencias pedagógicas y también las competencias no solamente de enseñar, sino que desde el punto de vista del estudiante para aprender, nos dio mucho gusto porque está alineado a lo que buscamos, que es la implementación de la tecnología a la vanguardia, pero con la ética de frente y con una buena utilización de las herramientas”, dijo.

Formación y uso responsable de la inteligencia artificial

En el caso de los diplomas, estos contemplan el desarrollo de competencias para enfrentar desafíos como el uso de herramientas generativas en procesos de enseñanza y evaluación, así como la elaboración de revisiones bibliográficas con criterios de rigurosidad académica.

Además, el programa continuará impulsando actividades de alfabetización digital, talleres y charlas, donde el uso ético de la inteligencia artificial se posiciona como un eje transversal.

En esta línea, se ha desarrollado una guía institucional que recoge buenas prácticas nacionales e internacionales, orientada a promover un uso responsable de estas tecnologías.

“Para construir esta guía, la Jefa de Gabinete ( Dra.Violeta Montero Barriga) recolectó un grupo de personas, visitaron, estuvieron viendo prácticas de universidades prestigiosas en el extranjero, universidades chilenas, y recolectaron las mejores prácticas”, contó la Directora del programa, quien adelantó que lo que sigue es “tratar de dar a conocer más, de socializar esta nueva guía, que la primera parte en realidad es muy transversal y sirve tanto como para estudiantes, para docentes, como para funcionarios, pero después ya tiene una parte que es mucho más operativa, que es una bajada como hacia el aula”, explicó.

Esta guía, que establece lineamientos institucionales para promover el uso ético y responsable de tecnologías digitales emergentes en la Universidad de Concepción, especialmente en contextos de enseñanza, aprendizaje e investigación, ya se encuentra disponible en la página de [genIA] UdeC.

Alcance nacional

En el ámbito de la evaluación educativa, el programa [genIA] UdeC también ha abierto nuevas líneas de trabajo junto al Departamento de Evaluación, Medición y Registro Educacional (DEMRE) de la Universidad de Chile. Esta colaboración contempla el desarrollo de un benchmark basado en datos validados de la Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES), orientado al estudio del desempeño de modelos de inteligencia artificial.

La coordinadora del equipo de inteligencia artificial del Demre, Paulina Barriga Fehrman, adelantó que “tenemos una agenda bien intensa con [genIA], en particular con la Doctora Alejandra Maldonado, donde el primer hito es este benchmark, que es con el datasets validado de las PAES y estamos trabajando en varios artículos académicos que tienen que ver con ocupar ese datasets en otro tipo de entrenamientos para modelos, como por ejemplo, caracterización de ítems o estudios de otro tipo de desempeños de modelos”,expresó.

Al igual que en 2025, el programa considera en su plan talleres de perfeccionamiento docente, conversatorios, desarrollos con bibliotecas y nuevas propuestas de formación abierta para estudiantes y comunidad general.

Un aporte a la comunidad interna y externa que fue valorado por el rector Saavedra. “La Universidad tiene una responsabilidad mayor de entregar las herramientas para que todas las personas puedan participar de este desarrollo a través de la alfabetización, a través de la transformación cultural, incorporando herramientas en la formación y también permitiendo acceso a las herramientas tecnológicas”, cerró.

De esta forma, el programa [genIA] UdeC continúa consolidándose como una plataforma que articula formación, innovación y tecnología, promoviendo una cultura digital que permita a la comunidad universitaria desenvolverse de manera crítica y responsable.