Experto en criminología, Matías Garretón: “Los turbazos son un modo de reclutamiento” de niños

El experto en criminología geográfica y análisis de datos de la UTEM, Matías Garretón, afirmó que los turbazos se han transformado en una herramienta de reclutamiento y entrenamiento de menores de edad por parte de organizaciones criminales.

En entrevista con Al Pan Pan con Mirna Schindler, el académico analizó el fenómeno tras el violento asalto sufrido por el exministro del Tribunal Constitucional, Iván Aróstica, en San Miguel, hecho en el que participaron adolescentes y que terminó con un delincuente fallecido.

“Los turbazos son un modo de reclutamiento. Tú tienes ciertos criminales avezados que ya tienen experiencia, pero tienes también a menores de edad desescolarizados que andan midiéndose en temas criminales, y el turbazo es una manera de entrenar a niños”, señaló.

Garretón sostuvo que los menores involucrados suelen provenir de contextos de alta vulnerabilidad y son utilizados por adultos para fortalecer estructuras delictuales.

“Estamos hablando de niños, bueno, adolescentes si tú quieres. Pero son menores en general en situación de alta vulnerabilidad”, indicó.

Según explicó, durante estos delitos los líderes criminales observan y evalúan el comportamiento de los menores para identificar a quienes muestran mayor capacidad o disposición para delinquir.

“Los adultos lo que están haciendo es que agarran a cada uno de los chicos, le dicen ‘vamos a asaltar, tienes que hacer esto, esto y esto’, y así también van seleccionando elementos criminales para ir promoviendo sus carreras delictivas”, afirmó.

El académico agregó que los adolescentes son considerados funcionales para este tipo de delitos debido a que presentan menos inhibiciones frente a la violencia.

“Cuando tú vas a cometer robos violentos, es el soldado ideal: es violento, quiere demostrar su valía y más encima le pagas poca plata, le pagas comida y droga”, sostuvo.

Garretón también alertó sobre el aumento de armas de fuego en este tipo de asaltos, señalando que el fenómeno ha cambiado de escala en comparación con años anteriores.

“Los turbazos que antes eran a punta de cuchillos, palos, y el líder de la banda tenía pistola, hoy llegaron con UZI, todos armados”, afirmó.

Finalmente, sostuvo que las organizaciones criminales operan bajo lógicas similares a empresas y que los turbazos cumplen múltiples funciones dentro de esas estructuras.

“Las organizaciones criminales son empresas, y como toda empresa, quieren crecer y quieren ganar plata. Y el turbazo cumple los dos: reclutan, entrenan y ganan plata”, concluyó.