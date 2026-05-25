“Esa es la actitud”: Vodanovic (PS) valora postura de extender discusión de Ley Miscelánea

La presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, valoró este lunes la disposición manifestada por el biministro del Interior y la Segegob, Claudio Alvarado, para extender la discusión legislativa del proyecto de Reconstrucción Nacional en el Senado.

Durante una entrevista en Mesa Central, Alvarado sostuvo que el Gobierno no tiene inconvenientes en prolongar el debate de la iniciativa si existen posibilidades reales de acuerdo con la oposición.

“Los proyectos avanzan de acuerdo a la viabilidad política que tienen y en ese sentido, lo digo como ministro del Interior, no tengo ningún problema en que se alargue el tiempo de discusión si efectivamente hay ánimo, voluntad y disposición de acuerdo”, señaló el secretario de Estado.

Consultada sobre esas declaraciones, Vodanovic respondió que “esa es la actitud”.

“Creo que escuchar al ministro Alvarado, ministro del Interior, hoy día bastante empoderado me parece una buena noticia”, afirmó.

La senadora agregó que desde los partidos de oposición buscarán elaborar propuestas que permitan abrir una negociación efectiva sobre el contenido de la megarreforma.

“Vamos a trabajar nosotros como partidos políticos en tener una propuesta que se le pueda entregar al Ejecutivo y que pueda ser de verdad objeto de conversación, de revisión, y no solamente un trámite”, sostuvo.

Respecto a los llamados del Gobierno a sectores como la Democracia Cristiana y el PPD para alcanzar acuerdos, Vodanovic señaló que la discusión debe involucrar a toda la oposición. “Todos los partidos políticos tenemos que hacer una revisión del proyecto”, afirmó.

En esa línea, advirtió sobre el impacto fiscal de la iniciativa impulsada por el Ejecutivo. “Rebajar el ingreso del país en más de 4.500 millones de dólares al año, por cierto, es de una complejidad enorme, porque son derechos que se dejan de pagar”, indicó.

Finalmente, la timonel socialista cuestionó la estrategia legislativa del Gobierno y sostuvo que, si la prioridad real fuera la reconstrucción, el Ejecutivo habría impulsado una tramitación más acotada.

“Si le importara habría tramitado un proyecto rápido, express, que ya estaría aprobado, que ya estaría produciendo efectos positivos en las comunas y regiones donde se necesita”, concluyó.