Restos de la primera Esmeralda se pudren bajo Plaza Sotomayor

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Hola. ¡Qué frío hizo la última semana! Al menos, pudimos tomarnos varios días de descanso, ¿y ustedes? Como ya es tradición, el jueves pasado la conmemoración de las Glorias Navales en la Plaza Sotomayor de Valparaíso estuvo encabezada por el Presidente, José Antonio Kast; el ministro de Defensa, Fernando Barrios; y el comandante en jefe de la Armada, Fernando Cabrera.

Frente al Monumento a los Héroes, el almirante y líder de la marina declaró que “el 21 de mayo nos une y cada año nos hace revivir en nuestro patriotismo, y nos recuerda que, en este país, existe una sola nación, con pasado y tradición, con presente y un futuro en común”.

A propósito de ese hito, en esta edición te contamos algo que seguramente no sabías: bajo esa misma plaza permanecen deteriorándose los restos del primer muelle fiscal de Valparaíso, construido con los vestigios de la primera Esmeralda de Cochrane. El antiguo Museo de Sitio, que lleva cerrado más de 20 años, enfrenta daños por humedad y vandalismo. Aunque la Corporación Patrimonio Marítimo impulsa un proyecto para recuperarlo, la iniciativa aún no consigue financiamiento. El municipio -su dueño- dijo que “por ahora no hay nada nuevo”. Y además:

El Gobierno reiniciará, a partir del próximo 15 de junio, el desalojo de la megatoma de San Antonio, considerada la más grande de Chile. La primera etapa logró despejar el 56% del terreno, pero estuvo marcada por enfrentamientos y dejó policías heridos y detenidos. Ahora, las autoridades advierten que la segunda fase será más compleja por el nivel de riesgo del sector restante. E incluirá un terreno colindante con Esval.

La primera etapa logró despejar el 56% del terreno, pero estuvo marcada por enfrentamientos y dejó policías heridos y detenidos. Ahora, las autoridades advierten que la segunda fase será más compleja por el nivel de riesgo del sector restante. E incluirá un terreno colindante con Esval. Investigación del HUB Ambiental de la UPLA, publicada el 6 de mayo en la revista Toxics, reveló la acumulación de contaminantes en especies marinas comestibles en la bahía de Quintero y Puchuncaví, como la jaiba peluda y el ostión, advirtiendo potenciales peligros para la salud humana y brechas en la normativa alimentaria nacional.

como la jaiba peluda y el ostión, advirtiendo potenciales peligros para la salud humana y brechas en la normativa alimentaria nacional. El representante legal de Transrural, Manuel Rey, aseguró que la muerte de la estudiante Paloma Ulloa, atropellada por un conductor de la empresa en diciembre, provocó un cambio total en la compañía : comenzaron a realizar controles aleatorios de drogas y alcohol a sus conductores, lo que ya ha derivado en múltiples despidos.

: comenzaron a realizar controles aleatorios de drogas y alcohol a sus conductores, lo que ya ha derivado en múltiples despidos. El 28 y 29 de mayo se estrenará en el Parque Cultural de Valparaíso la obra de danza contemporánea Estado #3, segunda parte de una trilogía iniciada tras la pandemia. El montaje reflexiona sobre la pérdida de vínculos sociales, el aislamiento y las nuevas formas de cercanía humana.

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Gobierno reiniciará desalojo de megatoma de San Antonio a partir del 15 de junio

A partir del próximo lunes 15 de junio el Gobierno del Presidente José Antonio Kast reiniciará el desalojo de la megatoma de San Antonio, sitio que abarca 215 hectáreas. El proceso comenzó por mandato judicial el 27 de febrero pasado y se extendió hasta el 15 de marzo, poco después de que asumiera la nueva administración. En ese período, el Estado desocupó el 56% del terreno, equivalente a 105 hectáreas. Las otras 110 fueron expropiadas por el Minvu para construir un proyecto habitacional, proceso que está siendo reclamado civilmente por parte del propietario.

La primera fase estuvo marcado por hechos de violencia y disparos -hubo cuatro policías heridos y 14 detenidos-, y se proyecta que esta segunda etapa lo sea todavía más. El perímetro restante “es de mayor riesgo. Hay una zona más compleja, según los informes policiales y por lo tanto los resguardos son distintos”, contó el delegado presidencial regional Manuel Millones, a Aquí Valparaíso.

Tres meses en pausa. Millones, ahora el encargado del proceso, explicó que la administración del ex-Presidente Gabriel Boric no le traspasó el plan de desalojo, por lo que tuvieron que solicitarlo a la Corte de Apelaciones. Y luego, al recibirlo, dijo: “Nos dimos cuenta de que no cuadraba el terreno señalado en el informe con lo detectado en los sobrevuelos. Entonces, acordamos hacer un nuevo catastro para saber cuál es la cabida del terreno expropiado”. Ese documento fue concluido el 15 de mayo.

Reinicio del desalojo. Ya con ese antecedente, el delegado dijo que le informó “a Carabineros que nosotros debiéramos disponer del desalojo después de la segunda quincena de junio. Carabineros tiene que poner cien efectivos, que son de Santiago, contemplar arriendo, colación, etc., porque los instalas hasta que terminen. Y tenemos que conversar con las familias por los albergues. Son cerca de mil familias que nos quedan (por desalojar)”.

Se suma desalojo de terreno de Esval. El Gobierno tuvo que sumar al plan original la desocupación de un terreno de cinco hectáreas, adyacente a la megatoma y de propiedad de Esval. Según el delegado, como la megatoma, dicha propiedad también “tiene un fallo de junio de desalojar (…), del 14 de junio, y a su vez lo nuestro. Entonces, vamos a tener dos movimientos importantes desde el punto de vista de Carabineros”.

Plazos. Millones sostuvo que “la idea es partir en junio y terminar en tres meses”. Y agregó: “Carabineros tiene que fijar los cuadrantes” y “el dueño tiene que hacer la demolición. Le vamos a avisar antes a los vecinos, para que desarmen sus enseres, o reubiquen, desarmen su mediagua”.

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Estudio detecta metales pesados en especies marinas comestibles de la bahía de Quintero y Puchuncaví

Una investigación internacional liderada por el centro académico HUB Ambiental de la Universidad de Playa Ancha (UPLA), publicada el 6 de mayo en la revista Toxics, reveló la presencia de ocho metales pesados potencialmente tóxicos en especies marinas de consumo habitual en la bahía de Quintero y Puchuncaví. Las concentraciones de cadmio y plomo en ostiones y jaiba peluda resultaron predominantemente preocupantes.

En la zona opera desde la década de 1950 el “Complejo Industrial Ventanas” con una veintena de instalaciones, incluidas una refinería de cobre de Codelco, termoeléctricas a carbón de Quintero Energía e instalaciones químicas emisoras de contaminantes, algunas de las cuales son reguladas por normas particulares y por un Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica. La zona fue declarada saturada de material particulado.

El estudio, financiado por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID) del Ministerio de Ciencias y el Gobierno Regional de Valparaíso, y liderado por la investigadora Stephanny Curaz y el Dr. Claudio Sáez, no solo evidenció un riesgo sanitario asociado a la ingesta de estos recursos, sino que identificó vacíos en la normativa que regula este tipo de contaminantes.

Metodología. En 2022, el equipo tomó muestras de sedimentos y de diez tipos de especies en las bahías de Quintero y Puchuncaví, y de Quintay. En detalle, estudió la acumulación de cadmio, cromo, cobre, manganeso, plomo, vanadio, zinc y mercurio en las especies rollizo, bilagay, jerguilla, loco, lapa, jaiba mora, jaiba peluda, jaiba nadadora, ostión y huiro palo.

Resultados. La investigación detectó mayores concentraciones de metales en sedimentos y tejidos de las especies analizadas de la bahía de Quintero y Puchuncaví, en comparación con los resultados obtenidos en las especies de Quintay. Las concentraciones de cadmio y plomo superaron los límites máximos permitidos por regulaciones nacionales e internacionales usadas como referencia.

Riesgos para la salud. El estudio evaluó el riesgo humano asociado al consumo de productos del mar, aplicando el modelo Target Hazard Quotient, y demostró que las concentraciones de cadmio y plomo en jaiba peluda y ostiones presentan un riesgo inminente para la salud de sus consumidores. “El monitoreo de las concentraciones de metales en zonas costeras es esencial para fundamentar las medidas de conservación y las contingencias de salud humana”, señala la publicación.

Asimismo, se detectó una brecha regulatoria importante: la normativa chilena vigente, el Decreto Supremo 977/96 sobre el Reglamento Sanitario de los Alimentos, no establece límites de cadmio para productos del mar y mantiene umbrales de plomo más permisivos que los estándares internacionales de la Unión Europea y el Codex Alimentarius de la FAO, “lo que resalta la necesidad de la actualización urgente de la regulación alimentaria nacional”, informó la UPLA.

Un mensaje de la PUCV

PUCV consolida su avance en investigación y destaca en Ranking SCImago 2026

La Pontificia Universidad Católica de Valparaíso reafirmó su posición entre las principales casas de estudio del país tras alcanzar el cuarto lugar nacional en el SCImago Institutions Rankings 2026. La PUCV mantuvo esa ubicación por cuarto año consecutivo en Investigación y mostró el mayor avance entre las cinco mejores universidades chilenas desde el año 2020. Además, Psicología y Ciencias Sociales lograron el tercer puesto nacional, mientras que en Latinoamérica la Universidad obtuvo el lugar 33.

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Empresa de microbuses implementa controles de drogas tras atropello fatal: “Hay varios pilotos que han sido despedidos”

En entrevista con Aquí Valparaíso, el representante legal de la empresa de microbuses Ed Transrural SA, Manuel Rey, cuenta que luego del fallecimiento de la estudiante universitaria Paloma Ulloa, producto del atropello a manos de uno de los conductores que le prestaba servicio en diciembre, implementó una política de control de alcohol y drogas. El exchofer, de iniciales A.F.M.B. (55), trabajaba “hace unos tres o cuatro años” en la empresa, dice Rey, que tiene 60 buses con el recorrido Valparaíso-Quintero-Ventanas-Horcón.

“El tipo fue un criminal, fue un irresponsable. Ella tenía toda la vida por delante y no merecía pasar por lo que pasó. Fue una negligencia absoluta”, agrega el empresario. Desde el control de detención, el sujeto permanece en prisión preventiva y el 19 de mayo la Fiscalía lo acusó por el delito de accidente con resultado de muerte. La audiencia de preparación de juicio oral es el 17 de junio.

―Antes del accidente, ¿la empresa realizaba controles de drogas y/o de alcohol a los conductores?

―Negativo. En un momento determinado yo le pedí a los fiscalizadores del MTT que pudiesen venir -esto mucho antes del lamentable fallecimiento de la estudiante- y que yo les firmaba cualquier documento que los autorizara a entrar. Y me dijeron que no, que eran un tema del Senda, de Carabineros, cuando yo los veo en la calle haciendo controles.

―¿Qué responsabilidad asume respecto del accidente como representante de la empresa?

―Aquí no hay que evadir responsabilidades. Si bien es multifactorial el tema de las responsabilidades, aquí hacemos un mea culpa de que también tenemos un grado de responsabilidad. Pero hay una responsabilidad no menor del Estado, donde yo quiero buscar los mecanismos para que el Estado me venga a controlar, donde yo le doy mi firma para que puedan venir a controlar el terminal, y hasta aquí no tengo respuesta de eso.

―¿Qué medidas ha tomado como empresario después del accidente?

―A nosotros nos pegó muy duro esto. Yo soy papá de tres hijos y creo que para la familia que perdió a la niña debe haber sido un golpe muy duro. En el inconsciente colectivo nosotros estamos muy mal evaluados como gremio, pero nosotros somos seres humanos, también sentimos dolor y nos apenamos. No somos indolentes. Y a propósito de ese dolor, sin que nadie nos pidiera nada, hicimos una inversión importante, y desde ese momento estamos haciendo exámenes aleatorios, de drogas y alcohol, donde hemos desvinculado gente por marcar positivo.

―¿En qué consisten esos exámenes?

―Realizamos uno o dos controles a la semana, a cualquier hora. Test de drogas, que mide (en saliva) cocaína, benzodiazepina, marihuana y alcohol. Aparte de eso, tenemos test de drogas para orina, que sirve como contramuestra, y la pistola para alcohotest. Estos son elementos certificados. Las boquillas de la pistola vienen cerradas, las abre el mismo piloto cuando le hacemos el control. A nosotros este hecho nos cambió absolutamente la mirada. Y, evidentemente, nos llevó a hacernos responsables también de los pilotos que andan conduciendo los otros buses.

―Esta inversión postaccidente, ¿cuánto le costó?

―Mensualmente estamos destinando unos $ 600 mil, más el costo inicial, que fue aproximadamente de $ 1 millón. Cada paquete, que cuesta unos $ 140 mil, viene con 25 tests de drogas. Y uno puede tomar 10-12 muestras en un día. Los dispositivos para el alcohotest están entre $350 mil y $1 millón. Se gasta en la continuidad. Es una inversión importante y nosotros nos hemos hecho cargo.

―¿Quién realiza los controles?

―El jefe de personal, y ahora llegará un profesional de salud externo, pagado por nosotros. Los comenzamos a realizar en diciembre, una semana después del accidente. Por la premura, tomamos el toro por las astas y decidimos hacerlos nosotros nomás.

―El Congreso tramita la Ley Alberto, que obligará a los empresarios del transporte público a realizar controles de drogas. ¿Qué le parece?

―Amerita. El proyecto me parece muy bueno, que quede estandarizado y nos den los procedimientos, porque nosotros estamos haciéndolo un poco a ciegas. Además, el piloto que consuma drogas en ninguna parte va a poder entrar a trabajar y eso me parece extraordinario. En nuestra empresa, el chofer que entra hoy en día tiene como obligación hacerse el examen de drogas y alcohol antes de dejar sus papeles.

―¿A cuántos choferes han despedido por arrojar positivo en drogas o alcohol?

―Hay varios pilotos que han sido despedidos, los que han salido positivo. No tendría sentido dejarlos si marcan positivo. Sí hemos desvinculado a una parte importante. No ha sido uno ni dos. Ahora, uno conversa con la gente y hay personas que fumaban marihuana en sus espacios libres, pero después de lo que pasó, hay un segmento que dejó de consumir, porque saben lo que viene después. Están claros que se van presos, que corren el riesgo de irse a la cárcel.

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Los restos de la primera Esmeralda se pudren en Valparaíso: Corporación Patrimonio Marítimo busca financiamiento para recuperar Sitio Arqueológico

El martes pasado, dos días antes de la conmemoración del 147º aniversario del Combate Naval de Iquique y Punta Gruesa, funcionarios municipales reforzaban en la Plaza Sotomayor de Valparaíso las planchas celestes que protegen la techumbre del Museo de Sitio de Valparaíso.

¿Museo de Sitio? Pocos saben que a 30 metros del Monumento a la Marina y la Cripta de los Héroes (donde descansan Arturo Prat y otros 20 combatientes) permanece cerrado a público un centro cultural del municipio que mantiene en estado crítico de conservación los restos del primer muelle fiscal de Valparaíso, levantado en 1825 sobre los vestigios de la primera Esmeralda.

Historia. En 1791, en los astilleros del puerto de Mahón (España), fue construida una fragata de 950 toneladas y 44 cañones por lado denominada Esmeralda. La embarcación fue una de las seis “mahonesas” del arquitecto Bouyón y sirvió a la Corona española en el Pacífico sur hasta 1820, cuando fue capturada por el marino escocés Lord Cochrane, quien servía a la Armada de Chile durante la independencia del país.

Primer muelle fiscal. Posteriormente, la Esmeralda de Cochrane encalló en Valparaíso y sobre ella fue construido el primer muelle público de la ciudad. Años después, y producto de la expansión urbana, el embarcadero quedó bajo tierra y fue redescubierto en 1998, durante la construcción de los estacionamientos subterráneos de Plaza Sotomayor.

En ese contexto, las autoridades de la época decidieron desarrollar a 2,5 metros bajo tierra un Museo de Sitio que protegiera el hallazgo patrimonial en el lugar donde había sido encontrado. Pero en 2002, dos años después de su inauguración, el municipio tuvo que cerrarlo por fallas detectadas en la puerta hidráulica y porque su techumbre de vidrio se resquebrajaba, producto de conductores imprudentes que se estacionaban sobre su superficie.

“Los diferentes elementos (maderos, cañones y ancla), con daños productos de la humedad y vandalización, permanecen en la misma ubicación en que se ‘montaron’ o presentaron museográficamente para su inauguración el año 2000”, cuenta a Aquí Valparaíso Andrés Rodrigo, director ejecutivo de la Corporación Patrimonio Marítimo de Chile.

A diferencia del municipio, dicha institución ha trabajado desde 2021 en un plan para recuperar el ahora denominado “Sitio Arqueológico Primer Muelle Fiscal 1825”. Para ello, se han adjudicado dos fondos del Ministerio de las Culturas (por $17.533.000) y destinado recursos propios ($14.647.258) para realizar el diagnóstico, propuesta de arquitectura y proyectos de especialidades, museografía y estructurales para su rehabilitación y puesta en marcha.

Propuesta. El proyecto final, avaluado en $621.299.379, implica “una ampliación del espacio museal, la recuperación de las piezas ya emplazadas, incorporación de nuevos elementos museográficos, implementación de la accesibilidad universal, generación de una miniplaza para reunirse en la superficie, nueva iluminación, oficina de informaciones y un baño”, detalla Rodrigo.

Permisos. Para ello, agrega el contraalmirante (r), “se obtuvo el permiso del municipio, de la Corporación Sitio Patrimonio Mundial y del Consejo de Monumentos Nacionales. Está en tramitación la autorización de la Dirección de Obras Hidráulicas, por el proyecto de modificación del trazado del colector de aguas lluvias”.

Financiamiento. Para concretarlo, la Corporación Patrimonio Marítimo busca financiamiento, pero la idea es que el municipio, como propietario, “ojalá se pudiera hacer cargo de este proyecto, con nuestra asesoría (…), y entonces ver ellos también la fuente de financiamiento y el modelo de gestión”, explica el director ejecutivo. Respecto de este proyecto o de obras recientes de conservación, desde el municipio que lidera la la alcaldesa Camila Nieto (FA) se limitaron a señalar que “por ahora no hay nada nuevo”.

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Parque Cultural de Valparaíso estrena montaje de danza sobre la pérdida de vínculos pospandemia

Este 28 y 29 de mayo se estrenará en el Parque Cultural de Valparaíso el montaje de danza Estado #3. La pieza convoca al espectador “a salir de la productividad diaria para entrar a un espacio de escucha, atención y presencia compartida, para divagar en torno a la simpleza de algunas preguntas: ¿qué se toca cuando se toca? ¿Cuál es la potencia de la cercanía y la piel en estos tiempos?”, informó la producción a través de un comunicado.

Trilogía. Estado #3 es la segunda parte de una trilogía que se inició tras la pandemia con el montaje F.A.S.E 0 (2021). Ambas obras tuvieron como base una investigación y residencia artística, realizada en San Pedro de Atacama, que “vinculó la danza con la observación del cosmos y las leyes que rigen la cercanía de los cuerpos celestes y también humanos”.

Estado #3, en especial, coloca “una mirada aguda, estética y política sobre el fenómeno de la pérdida de lazos sociales y el aumento del individualismo, originado en el aislamiento que dejó instalado, irreversiblemente, un modo de vinculación humana despojado de contacto físico”. Y apunta a “las nuevas formas de construir vínculos sensibles, las maneras de tocar o la imposibilidad de hacerlo”.

Sus directoras, Soledad Medina y Marta Nuñez, señalan que esta pieza permite “volver a las interrogantes que se iniciaron en el desierto de Atacama” e “insistir en que el cuerpo es el territorio donde aún es posible recuperar lo común. En un contexto que tiende a la fragmentación, proponemos el roce no como un mero gesto técnico, sino como una herramienta política y sensible para volver a reconocer nuestra relación con el otro”.

El elenco de Estado#3 está conformado por Cristóbal Corvalán, Cristián Reyes y An Devenires. Todo el proceso de creación y actualización de la línea investigativa de la obra fue realizado en colaboración con la Sala Santo Domingo de Valparaíso. Más información y venta de entradas aquí.

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