Roberto Bravo, el debut de director junto a Sinfónica y el Día del Patrimonio cierran mayo en CEAC

El cierre de mayo estará marcado por una intensa programación en el Centro de Extensión Artística y Cultural de la Universidad de Chile, CEAC.

Así, la última semana del mes contempla un concierto especial de piano, un nuevo programa de la temporada sinfónico-coral de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile y recorridos especiales por la Gran Sala Sinfónica Nacional en el contexto del Día de los Patrimonios.

El miércoles 27 de mayo, a las 19:30 horas, el destacado pianista chileno Roberto Bravo ofrecerá el concierto “J. S. Bach”, acompañado por la soprano Andrea Cárdenas, la violinista Montserrat Prieto, el Coro Comunitario de Valparaíso, el Coro de Cámara de Quintero, el Coro del Litoral, dirigidos por Bernardo Vargas, y la Camerata Vocal Universidad de Chile, que dirige el maestro Juan Pablo Villarroel.

El programa reunirá algunas de las páginas más reconocidas y emotivas de quien considerado el mayor representante del barroco, incluyendo transcripciones históricas, movimientos instrumentales y célebres arias corales. Entre ellas destacan el Ave María de Bach-Gounod, el “Arioso” del Concierto BWV 1056 y fragmentos de la Pasión según San Mateo, entre otras.

Por otra parte, el viernes 29 y sábado 30 de mayo, a las 19:30 horas, la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile presentará “Luz, melodía y sinfonía”, bajo la conducción del maestro estadounidense Ian Niederhoffer, una de las figuras emergentes más destacadas de la dirección orquestal internacional, quien debutará en Chile con este concierto.

Elogiado por medios especializados como The New York Times y BBC Music Magazine, Ian Niederhoffer ha desarrollado una destacada carrera internacional gracias a su estilo cercano y comunicativo, así como por una programación que busca acercar la música clásica a nuevos públicos.

El concierto abrirá con El pájaro burlón de Acario Cotapos, obra de 1945 considerada una de las partituras más audaces de la creación sinfónica chilena del siglo XX. Continuará el Concierto para oboe y orquesta del compositor chileno Manuel Bustamante, escrito en 2023 para el reconocido oboísta José Luis Urquieta, quien actuará por primera vez como solista invitado junto a la Sinfónica Nacional de Chile.

En tanto, la segunda parte estará dedicada a la Sinfonía n.° 9 “La Grande” de Franz Schubert, una de las obras fundamentales del repertorio sinfónico occidental y ejemplo del espíritu expansivo y luminoso del romanticismo temprano.

Reconocido como uno de los oboístas más activos e innovadores de su generación, José Luis Urquieta ha desarrollado una destacada trayectoria internacional, llevando su arte a más de 30 países y especializándose en música contemporánea e investigación artística tras formarse en Chile, Francia, España y Alemania.

Fundador del proyecto “Nuevos Aires Chilenos para Oboe”, su labor ha sido fundamental en la difusión del repertorio chileno y latinoamericano. Ha actuado como solista junto a importantes orquestas, integra diversas agrupaciones de cámara y ha recibido reconocimientos como el Premio Domingo Santa Cruz 2017, el Pulsar 2023 como “Instrumentista del año” y la Medalla Ciudad de La Serena 2024 por su aporte a las artes.

Finalmente, el CEAC se sumará nuevamente al Día del Patrimonio, esta vez con visitas guiadas gratuitas a la Gran Sala Sinfónica Nacional, ubicada en el Complejo Universitario VM20, los días sábado 30 y domingo 31 de mayo.

Los recorridos se desarrollarán entre las 11:00 y las 16:30 horas, con una duración aproximada de 45 minutos y capacidad limitada para 25 personas por grupo. La experiencia permitirá conocer la arquitectura y diseño acústico de la sala, además de recorrer distintos espacios del CEAC.

Las entradas para todas las actividades se encuentran disponibles a través del sistema Ticketplus (ceacuchile.ticketplus.cl), además de las boleterías de la Gran Sala Sinfónica Nacional y del Teatro Universidad de Chile, con diversos descuentos disponibles para estudiantes y adultos mayores, entre otros.