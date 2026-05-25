Senador Bianchi y su rechazo a Ley Miscelánea: “Estamos llamados a votar por un proyecto deficiente”

El senador independiente por Magallanes, Karim Bianchi, manifestó sus reparos a la Ley Miscelánea, también conocida como proyecto de Reconstrucción Nacional impulsado por el Gobierno, advirtiendo que la iniciativa podría terminar desfinanciando al Estado y beneficiando principalmente a sectores de mayores ingresos.

En entrevista con Al Pan Pan con Mirna Schindler, el parlamentario sostuvo que la discusión en el Senado será decisiva y afirmó que no está dispuesto a respaldar una reforma que considere injusta o insuficiente para la ciudadanía.

“Nosotros estamos llamados a votar un proyecto que es deficiente, o sea, que va a desfinanciar al Estado. Nosotros, por ley, no podríamos votar eso. O sea, uno no puede votar algo que no tenga financiamiento o que vaya a desfinanciar al Estado”, señaló.

Bianchi planteó que el proyecto debe ser mejorado y criticó que, a su juicio, la iniciativa aparezca enfocada en favorecer a un sector reducido de la población.

“Tenemos que pensar que se está planteando una reforma relevante para el país y cómo nosotros vamos a ser capaces de llegar a un acuerdo que esto sea relevante y que no se vea tan grosero como un beneficio apuntado a ese grupo tan minoritario”, afirmó.

En esa línea, cuestionó los efectos concretos que tendría la reforma sobre la ciudadanía. “Si esto se vota mañana y es ley mañana, yo le pregunto: ¿cuánta gente que hoy día me está viendo o escuchando se va a ver beneficiada? Le aseguro que ninguno”, dijo.

El senador también sostuvo que la propuesta no garantiza mejoras reales en materia de empleo. “Ni siquiera garantiza más empleo. Tal vez garantiza algo, no perder algunos empleos, pero ni siquiera apunta hoy día a que exista más empleabilidad”, indicó.

Respecto a la tramitación en la Cámara Alta, Bianchi afirmó que el Gobierno necesitará construir acuerdos amplios y advirtió que votos independientes podrían terminar siendo determinantes.

“El gobierno no puede llevar a cabo una reforma con 26 votos solamente. Entonces, evidentemente, votos como el mío, como el de Walker, podrían ser dirimentes”, sostuvo.

Sin embargo, dejó claro que no negociará apoyos a cambio de medidas acotadas. “Que tengan claro que yo por un paquete de pañales no voy a ir. Yo quiero una reforma que realmente sea justa”, afirmó.

Finalmente, Bianchi aseguró que definirá su postura en función de criterios de equidad y cuestionó la lógica de beneficiar tributariamente a grandes empresas o sectores de mayores ingresos.

“Si estamos mal y sufrimos, sufrimos todos. Si estamos bien, estamos bien todos. Pero yo no voy a hacer ninguna reforma que no sea justa. Y si va a ser exclusivo para quienes más tienen, más beneficios, para que eso reparta para abajo, no es el concepto que yo tengo de justicia”, concluyó.