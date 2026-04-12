Fatiga de la IA: el costo oculto de automatizar la experiencia del usuario

El uso masivo de inteligencia artificial en el comercio digital está transformando la experiencia de compra. Mientras las plataformas ganan en rapidez y precisión, crece una sensación de desconexión que comienza a instalar dudas sobre el futuro de la relación entre empresas y consumidores.

En el último tiempo, grandes compañías han intensificado la implementación de asistentes basados en inteligencia artificial para optimizar la experiencia de compra. Estos sistemas permiten recomendar productos, anticipar necesidades y agilizar decisiones, marcando un salto en eficiencia dentro del comercio electrónico.

Sin embargo, este avance tecnológico también ha abierto un debate sobre sus efectos en la experiencia humana. La automatización ha desplazado progresivamente la interacción directa entre vendedores y clientes, reemplazándola por algoritmos capaces de procesar grandes volúmenes de datos en tiempo real.

Eficiencia que no siempre conecta

Los resultados en términos de negocio son evidentes. Herramientas de recomendación automatizada han logrado incrementar ventas y mejorar indicadores clave, consolidando el rol de la IA como motor del comercio digital.

Pero este avance tiene una contracara. Según expertos, estos sistemas destacan por su capacidad predictiva, pero presentan limitaciones al momento de generar una conexión emocional con los usuarios. La experiencia se vuelve más funcional, pero también más fría.

Martín Lewit, VP Corporate Development de Nisum, señala que “estamos siendo testigos de la muerte del vendedor digital y el surgimiento del sistema”. Y agrega que “si bien la IA como Rufus o Sparky sobresale en términos de lógica predictiva, a menudo fracasa en la resonancia emocional. Hemos reemplazado el descubrimiento con la automatización, creando un ‘déficit de calidez’ donde el sistema recuerda tus compras, pero no te recuerda a ti”.

Soledad y desconfianza en la experiencia digital

El impacto de esta transformación también se refleja en la percepción de los usuarios. Un 79% de los consumidores digitales declara sentirse “solo” durante experiencias de compra completamente automatizadas, lo que evidencia una pérdida de elementos clave como la empatía, el lenguaje corporal o la interacción personalizada.

A esto se suma un cambio en la forma en que se construye la confianza. Tradicionalmente basada en relaciones humanas, hoy se desplaza hacia procesos automatizados, lo que puede debilitar el vínculo emocional entre marcas y consumidores.

De hecho, un estudio de YouGov señala que el 68% de las personas no confía en cómo las empresas utilizan la inteligencia artificial en sus interacciones, reflejando un nivel de escepticismo creciente frente a estas tecnologías.

El desafío: una IA más humana

El problema, según especialistas, no radica en la automatización en sí, sino en la forma en que está siendo diseñada. Actualmente, las estrategias priorizan la productividad y la eficiencia por sobre la experiencia emocional del usuario.

En ese contexto, comienza a surgir el concepto de “automatización humanizada”, que busca integrar elementos de empatía y comprensión emocional en los sistemas digitales. La idea es avanzar hacia una IA capaz de adaptarse al estado del usuario y generar interacciones más significativas.

“Las estrategias actuales de IA priorizan la productividad en el vendedor, más que la empatía para el comprador”, advierte Lewit. “El siguiente nivel no es la entrega más rápida; es la ‘automatización humanizada’, una IA que se sienta responsable y modulada según el estado emocional del usuario”.

Una transformación en curso

El despliegue de la inteligencia artificial en el comercio no muestra señales de retroceso. Por el contrario, su presencia se amplía a distintos ámbitos de la vida cotidiana, desde la atención al cliente hasta las recomendaciones de consumo.

Sin embargo, el desafío de fondo parece claro: equilibrar eficiencia y humanidad. En un entorno donde los sistemas pueden recordar cada compra, la pregunta que emerge es si también serán capaces de reconocer a la persona detrás de la pantalla.