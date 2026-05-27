No me ayude tanto: Kaiser dice que Arrau no diferenció Plan de Seguridad “porque es ingeniero”

La senadora libertaria por La Araucanía, Vanessa Kaiser, respaldó al ministro de Seguridad, Martín Arrau, tras las críticas que recibió por reconocer que la Política Nacional de Seguridad impulsada durante el gobierno de Gabriel Boric era suficiente como marco estratégico.

La parlamentaria evitó profundizar en la polémica y aseguró que el Gobierno cuenta con las personas adecuadas para desarrollar medidas sólidas en materia de seguridad.

En esa línea, atribuyó las declaraciones del ministro a un problema comunicacional relacionado con su formación profesional.

“Lo que pasa es que el ministro no supo hacer la distinción, y yo creo que es porque es ingeniero; él vio el cascarón ingenieril y los pasos con los que tiene que cumplir, y a eso se le llama estrategia nacional”, afirmó Kaiser.

La senadora sostuvo que la diferencia entre gobiernos no está en la estructura general de una estrategia, sino en la forma de implementarla.

“Pero luego, cómo tú das los pasos, qué órdenes das, cuántos carabineros pones para el cumplimiento de las órdenes, cómo tú avanzas en el poder legislativo una ley, ahí está toda la impronta y la diferencia. El problema es comunicacional”, agregó.

Pese al respaldo a Arrau, Kaiser reconoció sentirse decepcionada por la falta de un plan de seguridad robusto por parte del Ejecutivo.

Según explicó, esperaba que el Gobierno tuviera una estrategia más definida para enfrentar a las orgánicas radicales en La Araucanía, aunque aseguró que finalmente se optó por otro tipo de intervenciones, como los recientes operativos en Temucuicui.

“La decepción de que no tengan un plan robusto, trabajado, en profundidad, por supuesto que está”, sostuvo.

Asimismo, advirtió que la seguridad debía ser prioritaria antes de avanzar en la discusión de la megarreforma impulsada por el Gobierno.

“Si no hay seguridad, nadie invierte. No sacamos nada con tener el megaproyecto si es que el país sigue estando de los primeros en la lista de los con mayor nivel de terrorismo”, señaló.

Finalmente, la parlamentaria fue categórica al afirmar que la reforma económica del Ejecutivo no podrá concretarse en un escenario de inseguridad.

“Primero tenía que ser el plan de seguridad”, concluyó.