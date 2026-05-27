Adiós al primer gran parque urbano de Ñuble

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Hay historias que parecen resumir el carácter completo de una ciudad. Y en Chillán existe una que lleva casi cien años esperando concretarse: la del parque que nunca fue.

Un sueño urbano imaginado en 1929 por el filántropo alemán Juan Schleyer Brandt, quien donó terrenos para construir un gran pulmón verde en una ciudad que hoy, paradójicamente, tiene uno de los peores déficits de áreas verdes del país.

Entre terremotos, reconstrucciones, expansión inmobiliaria y proyectos truncados, la historia del Parque Schleyer terminó convirtiéndose en una metáfora silenciosa del desarrollo de Ñuble.

Este es justamente la historia central de esta edición de Aquí Ñuble, en la que recorreremos los cruces entre memoria, ciudad y futuro en una región marcada por músicos, poetas y próceres.

Esta crónica es apenas un aperitivo, un choripán con longanizas de Chillán, para ir calentando motores antes de reencontrarnos el próximo miércoles con una edición completa de tomo a lomo y como siempre al estilo de El Mostrador. Traeremos las historias, las tensiones y los personajes que siguen moldeando el pulso de Ñuble.

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Del sueño de un filántropo al parque que nunca fue

Corría 1929 cuando el inmigrante alemán avecindado en Chillán, Juan Schleyer Brandt, materializó una histórica donación a la entonces floreciente ciudad agrícola y comercial. Se trataba de un terreno de nueve hectáreas ubicado en la zona sur de la capital de Ñuble, un sector que hoy posee alta plusvalía y donde, entre otros servicios, destaca el Estadio Nelson Oyarzún.

Visionario, el filántropo condicionó la entrega de parte de su patrimonio a que esos terrenos fueran destinados única y exclusivamente a un parque urbano. Sí, un parque urbano. A la usanza de los grandes predios europeos o norteamericanos concebidos para la recreación y el paseo familiar.

El anhelo del ilustre vecino, sin embargo, terminó estrellándose contra la dura realidad sísmica del país. El terremoto de enero de 1939, que dejó a Chillán prácticamente en el suelo, obligó al Gobierno a utilizar parte de los terrenos periféricos –entre ellos los del futuro parque– para la construcción de pabellones de emergencia, cuyos vestigios aún es posible encontrar 87 años después.

Tras el sismo vino la reconstrucción y luego el desarrollo inmobiliario de la ciudad. Así, no solo quedó inconcluso el Parque Schleyer, sino que desde entonces el sueño de un gran parque urbano se transformó en una deuda histórica que Chillán y Ñuble no han logrado saldar.

Intentos han existido, pero han chocado contra la falta de recursos y la priorización de proyectos habitacionales que impulsaron una expansión urbana sobre terrenos que tradicionalmente fueron chacras periféricas de alta productividad agrícola.

Ese rápido crecimiento siguió postergando la idea de un gran parque urbano. Tanto así, que hoy la capital de Ñuble arrastra un alarmante déficit de áreas verdes. “La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda entre 9 y 12 metros cuadrados de áreas verdes por habitante. Sin embargo, en la ciudad de Chillán apenas alcanzamos los 3 metros cuadrados por habitante, muy por debajo de la media nacional, que es de 5 metros cuadrados”, afirma Patricia Arancibia Ávila, académica del Departamento de Ciencias Básicas de la Universidad del Bío-Bío.

La última iniciativa para concretar el ansiado proyecto fue el Parque Sarita Gajardo. Emplazado en el sector suroriente, obtuvo rápidamente luz verde gracias a la disponibilidad de un terreno de 5,6 hectáreas, apto para fines recreativos. El proyecto sería ejecutado por el Serviu, mientras que el Gobierno Regional colaboraría con el financiamiento del diseño.

Las obras –supuestamente– comenzarían luego de la ceremonia de la primera piedra realizada en diciembre del año pasado. Pero cuando parecía que el proyecto avanzaría sin contratiempos, este mes el Ministerio de Vivienda y Urbanismo comunicó el término anticipado del contrato con la empresa a cargo.

“De acuerdo con los antecedentes revisados, durante el desarrollo del proyecto se identificaron incompatibilidades entre el diseño original y las restricciones de seguridad asociadas a las líneas eléctricas de alta tensión presentes en el lugar. Las observaciones técnicas no solo afectaban estacionamientos proyectados, sino también infraestructura recreativa y deportiva contemplada en la iniciativa”, señaló el Minvu mediante un comunicado.

Pareciera que los ñublenses nos comemos la fruta antes de estar madura. A diciembre del año pasado el parque iba o iba. A mayo de este año, ya no va más.

Pero en medio del déficit de áreas verdes que enfrenta Chillán, actualmente avanzan otros dos proyectos urbanos que buscan transformar parte de la ciudad.

Uno de ellos es el Parque Intercomunal Ultraestación, un espacio de más de 10 hectáreas que conectará los sectores de Parque Lantaño y Ultraestación e incluirá el futuro Museo Regional de Ñuble.

un espacio de más de 10 hectáreas que conectará los sectores de Parque Lantaño y Ultraestación e incluirá el futuro Museo Regional de Ñuble. A ello se suma un nuevo parque urbano de 15,2 hectáreas proyectado en el sector Chacra Santa Rufina, en el acceso a Los Volcanes, una de las zonas más pobladas de la ciudad. La iniciativa ya cuenta con aprobación técnica para avanzar hacia su ejecución.

Pero los cruces de la historia de Ñuble suelen guardar sorpresas. El área verde que podría ver primero la luz es el nuevo Parque Schleyer. Sí, el mismo imaginado por Juan Schleyer Brandt hace casi un siglo. El proyecto se emplazaría en parte del terreno originalmente donado, aunque reducido ahora a solo dos hectáreas.

Según informó la Municipalidad a Aquí Ñuble, el diseño ya se encuentra finalizado y cuenta con el respaldo de los vecinos del sector. Actualmente, el proyecto está integrando factibilidades técnicas de agua, electricidad y alcantarillado con servicios externos. El próximo paso será ingresar el expediente al Ministerio de Desarrollo Social para obtener la Recomendación Favorable (RS), con el objetivo de asegurar cerca de $4 mil millones mediante financiamiento del Gobierno Regional de Ñuble.

“Ahora es momento de consolidar el parque Juan Schleyer”, afirma esperanzada Sonia Jungjohann, bisnieta del filántropo que hace 97 años soñó con levantar lo que podría transformarse en el gran pulmón verde de la región.

Un mensaje de Inacap

INACAP Sede Chillán impulsa actividades gratuitas en el Día de los Patrimonios

Estudiantes del Área Turismo y Hospitalidad; y del Área Gastronomía liderarán actividades abiertas a la comunidad en el Día de los Patrimonios poniendo en valor tradiciones, productos con Denominación de Origen e identidad de la Región de Ñuble. La programación considera un City Tour gratuito por el centro histórico de Chillán guiado por estudiantes del Área Turismo y Hospitalidad, quienes destacarán distintos puntos emblemáticos y arquitectónicos de alrededor de la Plaza de Armas.

“Como institución impulsamos una formación conectada con los sectores estratégicos del país, y el turismo cumple un rol clave en el desarrollo de la región. Actividades como estas permiten fortalecer el aprendizaje en terreno y acercar a los futuros profesionales a experiencias reales vinculadas al patrimonio e identidad local”, destaca Luis Mardones, docente del área de Turismo.

Los recorridos se realizarán el 30 de mayo a las 12:00 y 15:00 hrs y el punto de encuentro será el stand de INACAP, ubicado junto a la estatua de Claudio Arrau en la Plaza de Armas. En tanto, el 31 de mayo estudiantes de Gastronomía entregarán sustancias dulces, un confite artesanal tradicional de nuestro país, a los pasajeros del tren ramal de UPA, rescatando sabores típicos en una de las celebraciones culturales más importante del país.

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Como dijimos en la introducción, esta nota es apenas un choripán. Los asados los degustaremos la próxima semana. Si tienes algún comentario, duda o información que quieras compartir, puedes escribirme a aquinuble@elmostrador.cl.