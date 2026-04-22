Portabilidad móvil en Chile: Claro lidera inicio de 2026

Según el último informe de la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) y del sistema de Portabilidad Numérica, el mercado chileno de telecomunicaciones continúa mostrando altos niveles de movilidad entre operadores.

En este contexto, Claro Chile inició 2026 liderando el indicador de portabilidad móvil, particularmente en el segmento pospago. Durante enero y febrero, la compañía registró 34.861 portaciones netas, posicionándose por sobre sus competidores en uno de los indicadores más exigentes del sector.

A nivel anual, la empresa acumuló más de un millón de clientes ganados a través de portabilidad, en un mercado que moviliza cerca de 3 millones de cambios de operador por año. Este desempeño se suma a los resultados de 2025, cuando Claro cerró como la única compañía con saldo positivo en portabilidad, alcanzando 476.391 líneas netas.

En contraste, otras compañías del mercado mostraron resultados negativos en el mismo período. Entel registró una pérdida de 166.296 líneas, mientras que Movistar presentó una caída de 193.245, la más pronunciada del sector.

El informe también evidencia una disminución en la tasa de portabilidad, que en 2025 alcanzó un 12,6%, su nivel más bajo desde 2021, lo que sugiere un mercado más estable o con menor disposición de los usuarios a cambiar de operador.

De acuerdo con datos de la industria, el liderazgo de Claro en portabilidad se ha sostenido durante 18 meses consecutivos, consolidando su posición en un escenario donde, pese a la menor dinámica general, continúa captando una proporción relevante de los clientes que deciden cambiar de compañía.