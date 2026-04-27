Minería y seguridad: la apuesta por tecnología e IA para anticipar riesgos

La tecnología se ha instalado como una herramienta para avanzar hacia una prevención de riesgos más efectiva en la minería. Sensores, cámaras y sistemas basados en inteligencia artificial permiten monitorear en tiempo real variables críticas —como somnolencia y fatiga— en trabajadores que operan equipos de alto tonelaje.

En Chile, cada día hábil alrededor de 545 trabajadores sufren un accidente de distinta naturaleza, según el Informe Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo 2024 de la Subsecretaría de Seguridad Social (SUSESO). El reporte consigna 199.874 accidentes laborales y de trayecto en mutualidades: 143.199 ocurrieron en el lugar de trabajo y 56.675 durante el traslado.

La minería aparece como un caso particular. Aunque registra las menores tasas de accidentabilidad entre los sectores productivos —0,9 accidentes por cada 100 trabajadores—, no está exenta de riesgos asociados a jornadas en terreno, sistema de turnos y operaciones en altura.

En esa línea, Mauricio Parot, gerente general de Samex, sostiene que “diversos estudios en transporte y minería muestran que sistemas de monitoreo en tiempo real, detección de fatiga y asistencia a la conducción pueden reducir significativamente los incidentes asociados a error humano”.

En la misma línea, Ricardo Seguel, académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, afirma que “la tecnología Internet de las Cosas (IoT) en combinación con la IA se han aplicado para detectar y prevenir accidentes en tiempo real (…) probando su efectividad en reducir la tasa de accidentes laborales”.

Fatiga: riesgos silenciosos

La fatiga sigue siendo uno de los factores más complejos de abordar. Según Parto, “son riesgos silenciosos. A diferencia de otros factores, la fatiga no siempre es visible ni reportada, y muchas veces se normaliza en industrias exigentes”.

Marcelo Vivencio, Country Manager de HSE y Sustentabilidad en ABB Chile, coincide en que la fatiga sigue siendo crítica y advierte sobre un enfoque exclusivamente tecnológico. “La tecnología ayuda, sin duda. Hoy día tienes sistemas que permiten detectar somnolencia o distracción en tiempo real, y eso es un avance importante. Pero en mi experiencia, si no corriges las causas de fondo, la tecnología termina siendo reactiva. Es decir, te avisa cuando el problema ya está ocurriendo. Donde realmente agrega valor es cuando la integras a una estrategia más amplia de seguridad. También permite generar datos que antes no tenías, y eso ayuda mucho a tomar mejores decisiones”.

Hacia una cultura de anticipación de riesgos

La adopción de estas herramientas también refleja una evolución en la forma de abordar la seguridad laboral. Durante años, la prevención se apoyó principalmente en protocolos y capacitación; hoy, el foco comienza a desplazarse hacia la anticipación de riesgos mediante datos y monitoreo continuo.

En este escenario, aunque la tecnología abre nuevas posibilidades, su efectividad depende de la forma en que se implemente y de su integración en una estrategia más amplia de seguridad, que considere gestión operacional y cultura organizacional. “La tecnología debe utilizarse exclusivamente para proteger la vida y la seguridad de las personas, no para fiscalizar conductas individuales”, plantea Parot.

En industrias de alto riesgo como la minería, donde una falla puede tener consecuencias graves, esta transición empieza a marcar diferencias. Si no se toman medidas, Seguel advierte que “hay varios riesgos, entre ellos, una alta probabilidad de accidentes graves y fatales, especialmente por colisiones y fatiga no detectada; altos costos económicos y reputacionales; incumplimiento regulatorio, y consecuencias penales, civiles y administrativas para la empresa”.