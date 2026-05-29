Se viene el mundial: cómo transformar tus espacios en un estadio a través del sonido

En junio, el fútbol volverá a convertirse en uno de los principales protagonistas del entretenimiento global. Y no es para menos: de acuerdo con cifras oficiales, cerca de cinco mil millones de personas interactuaron y siguieron el máximo torneo de fútbol a través de distintas plataformas y dispositivos, consolidándolo como uno de los eventos más vistos del planeta en su última edición.

El sonido es uno de los elementos más importantes para generar sensación de presencia. Cuando ves un partido del Mundial por televisión, la imagen muestra la acción, pero el audio es lo que te hace sentir dentro del estadio.

Además, ver el fútbol en casa se ha convertido en un importante punto de encuentro entre familiares y amigos. Y cuando se cuenta con el equipo adecuado, cada partido puede transformarse en una experiencia mucho más real, capaz de transmitir la tensión, emoción y euforia de cada jugada como si se viviera desde el estadio. Por ello, cada vez más usuarios buscan convertir sus salas y espacios de entretenimiento en experiencias inmersivas donde el sonido hace la diferencia.

En ese contexto, hay distintas alternativas diseñadas para llevar la experiencia deportiva a otro nivel. A nodo de ejemplo, para quienes buscan una experiencia premium, las barras logran un sonido envolvente con altavoces inalámbricos extraíbles que pueden colocarse detrás del espectador para generar una sensación tridimensional más inmersiva, como la JBL BAR 1000MK2.

Además, incorpora tecnologías de sonido envolvente como Dolby Atmos y DTS:X, diseñadas para crear una experiencia más profunda y realista, haciendo que los cánticos, narraciones y reacciones del estadio se sientan mucho más intensos durante cada partido, que permiten sentir la emoción de cada gol, celebración y jugada clave como si estuvieras en el estadio.

Los altavoces traseros funcionan de manera inalámbrica y pueden trasladarse fácilmente a distintos espacios de la casa, ideal para quienes no quieren perderse ningún momento mientras preparan snacks o se mueven entre ambientes. La experiencia puede configurarse y personalizarse directamente desde la aplicación JBL ONE, que permite ajustar el sonido con un ecualizador preciso, acceder fácilmente a aplicaciones de música y mantener la barra de sonido actualizada con las últimas funciones.

También hay opciones como la JBL BAR 500MK2 que apuesta por una experiencia envolvente con tecnología MultiBeam y conectividad inalámbrica, permitiendo disfrutar no solo de partidos, sino también de películas, series y música desde un solo dispositivo.

Por otro lado, hay opciones pensadas para quienes quieren buscan mejorar el sonido del televisor de manera sencilla y accesible. La JBL Cinema SB580 incorpora Dolby Atmos virtual y un subwoofer inalámbrico que ayuda a potenciar la experiencia durante transmisiones deportivas, ofreciendo diálogos más claros y bajos más intensos, ideal para vivir cada partido con mayor intensidad y sentir la energía del estadio desde casa.

En eventos globales como la Copa Mundial de la FIFA, donde la emoción colectiva es parte fundamental del espectáculo, un buen sistema de parlantes transforma la experiencia de “ver un partido” en una sensación mucho más cercana a “estar ahí”.

