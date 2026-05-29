Fin de una era en CCU: Patricio Jottar deja la gerencia tras 28 años y salta al directorio

Patricio Jottar cerrará el próximo 30 de junio uno de los ciclos ejecutivos más largos del empresariado chileno. Ese día, justo cuando cumpla 28 años como gerente general de CCU, dejará el cargo para incorporarse al directorio de la compañía controlada por el grupo Luksic y Heineken.

La salida estaba prevista desde hace años dentro de la empresa. Jottar había superado en 2022 los 60 años, edad que tradicionalmente marca el retiro de los principales ejecutivos de la firma, aunque su permanencia fue extendida debido a su relevancia dentro del grupo.

Su reemplazo será Eduardo Ffrench-Davis, actual gerente general de Eccusa — la embotelladora de la compañía— y ejecutivo formado íntegramente en CCU. Ingeniero civil industrial de la Universidad Católica y MBA de Babson College, acumula cerca de dos décadas en la compañía y experiencia en operaciones, finanzas, estrategia y negocios internacionales.

El movimiento también reordena el directorio. Para permitir el ingreso de Jottar dejará la mesa el exministro del Interior Rodrigo Hinzpeter. A ello se suma la salida del vicepresidente Carlos Molina, representante de Heineken, quien será reemplazado por Alexandre Othenio Carreteiro, actual presidente para las Américas de la cervecera holandesa.

En una carta a los trabajadores, Jottar afirmó que deja el cargo con la “sensación de la labor cumplida” y la convicción de que “se requiere de nuevos liderazgos”. El ejecutivo seguirá participando en los directorios de filiales del grupo y se incorporará además a IRSA, la sociedad controladora de CCU.

Más allá del relevo gerencial, la decisión refleja el recambio que viene atravesando el grupo Luksic en sus principales empresas. Tras casi tres décadas al mando, Jottar deja la primera línea ejecutiva, pero mantiene influencia en la estructura de gobierno corporativo de una de las compañías de consumo más relevantes de la región.