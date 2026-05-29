Corea del Centro: Quiroz abre disputa por la deuda fiscal

El Ministerio de Hacienda y la Dirección de Presupuestos publicaron, este lunes, el Informe de Finanzas Públicas (IFP) del primer trimestre de 2026, donde advirtieron que la situación fiscal heredada sería más compleja de lo informado previamente. El ministro Jorge Quiroz aseguró que detectaron una inconsistencia en las proyecciones de deuda pública elaboradas durante el gobierno de Gabriel Boric, ya que el déficit proyectado aumentaba en $13,4 billones, mientras la deuda solo lo hacía en $3,9 billones.

Tras la revisión, Hacienda elevó la proyección de deuda pública para 2030 desde 42,7% a 46,3% del PIB, superando el umbral de prudencia de 45%. En términos nominales, la estimación pasó de cerca de $165 billones a $176 billones. Además, el déficit fiscal proyectado para 2026 aumentó de 1,9% a 2,4% del PIB y podría llegar a 2,9% sin medidas correctivas. Quiroz anunció una investigación administrativa para determinar el origen de la inconsistencia.

Las conclusiones del informe abrieron un debate entre economistas y exautoridades. José De Gregorio llamó a abordar la controversia desde una perspectiva técnica, señalando que las proyecciones dependen de supuestos y solo pueden evaluarse plenamente con el tiempo. En tanto, el exministro Nicolás Grau rechazó la existencia de un error en las estimaciones del gobierno anterior, argumentando que la trayectoria de la deuda depende de múltiples variables macroeconómicas y cuestionando que el informe no incorporara el impacto de la denominada megarreforma.

Hoy en Corea del Centro: conversamos sobre el proyecto de “reconstrucción nacional” presentado por el Gobierno con el abogado Rodrigo Castillo, el editor de El Mostrador Semanal, Iván Weissman y el abogado y Consultor Senior en Asuntos Públicos y Estratégicos, Juan Luis Monsalve Egaña.