Estudiantes chilenos viajan rumbo a la final mundial de Huawei ICT Competition en China

Resolver problemas complejos y diseñar soluciones tecnológicas avanzadas son parte de las destrezas que pone a prueba la Huawei ICT Competition, certamen internacional que se ha transformado en una vitrina global para nuevos talentos digitales, competencias clave para el desarrollo e implementación que el ecosistema digital actual requiere.

Ante este escenario Chile logra hito histórico, por primera vez tres equipos nacionales clasifican a la final mundial de esta competencia que se disputará entre del 2 y 5 de junio en Shenzhen, China, principal polo tecnológico de este país.

Esta nueva edición de Huawei ICT Competition 2025-2026 alcanza cifras récord para el país, 213 estudiantes de educación superior participaron en la etapa nacional y 16 lograron clasificar a la fase regional de Latinoamérica y El Caribe, registrando la participación más alta desde que la competencia se realiza en Chile.

De ellos seis estudiantes pertenecientes a Inacap llegan a la final mundial. Estas cifras reflejan el avance y la consolidación de la formación técnico-profesional en áreas estratégicas para la economía digital, preparando talento con capacidades altamente demandadas por la industria tecnológica global.

La delegación chilena de nueve estudiantes y tres docentes de los equipos de Inacap y DUOC UC recibieron una distinción y reconocimiento por su destacado desempeño en una ceremonia que reunió a representantes del mundo académico y tecnológico, además de autoridades.

La subsecretaria de Telecomunicaciones, Romina Garrido, destacó que ”estos jóvenes que viajan a una competencia internacional de tecnología demuestran el tremendo talento que tenemos como país, además de ser un ejemplo concreto de que las tecnologías y telecomunicaciones generan oportunidades reales de desarrollo e innovación. Los felicitamos y esperamos que estas iniciativas se sigan manteniendo”.

“Esta clasificación representa el talento, compromiso y preparación de nuestros estudiantes y docentes, quienes hoy tienen las competencias necesarias para competir al más alto nivel de escenarios tecnológicos internacionales. Es un orgullo saber que Inacap está representado por jóvenes de distintas regiones del país, que lleguen a esta gran final mundial en China refleja el nivel de profesionales que estamos formando para el desarrollo del país y sus regiones”, resaltó Lucas Palacios, rector de Inacap.

“Algo que hemos visto en los últimos años es que los estudiantes chilenos están a nivel internacional, están a un nivel de élite. Nuestros estudiantes pueden ir a competir de igual a igual con estudiantes de China, Singapur, Egipto, Malasia. Esto quiere decir que la educación que están recibiendo es de calidad. Y segundo, que nuestro mercado tecnológico y digital está evolucionado a la par de las grandes potencias en tecnología”, señaló Silvana Droppelmann, gerente de comunicaciones de Huawei Chile.

Los estudiantes provenientes de Concepción, Chiloé, Temuco y Santiago vivirán una experiencia única y de desarrollo personal y profesional en las que deberán enfrentar pruebas prácticas de alta exigencia en áreas como redes, computación en la nube, inteligencia artificial e innovación. Desafío tecnológico que deberán resolver en apenas ocho horas, sin acceso a internet ni apoyo externo, poniendo a prueba conocimientos técnicos, capacidad de innovación y trabajo colaborativo. Para lograr un podio internacional en las categorías de Network y Cloud.

La presencia chilena en la final global refleja un proceso de consolidación. En 2023, un equipo de Inacap obtuvo el tercer lugar mundial en la categoría Network, mientras que en 2024 otro equipo de la institución alcanzó el segundo lugar en una competencia de categoría mundial que desde su creación en 2015 se ha posicionado como un semillero de talento digital joven con la participación de más 1,1 millones de estudiantes a la fecha en la que Chile será representando por profesionales de la educación técnico-profesional.