El cuello de botella del desarrollo regional: informe concluye que faltan acuerdos, no proyectos

Más que una carencia de diagnósticos o iniciativas, el principal obstáculo para avanzar en el desarrollo territorial del país está en la capacidad de coordinar actores, generar confianza y transformar los planes en soluciones concretas para las comunidades. Esa fue una de las principales conclusiones expuestas en Antofagasta durante la presentación de resultados del Encuentro Nacional de Vinculación Social (ENVIS 2026), instancia que en enero reunió a más de 2.000 representantes del mundo público, privado, social y comunitario provenientes de distintas regiones de Chile.

La actividad fue encabezada por el gobernador regional de Antofagasta, Ricardo Díaz, y contó con la exposición de Sebastián Salinas, fundador y director ejecutivo de Balloon Latam, y Camilo Herrera, director ejecutivo de Corporación 3xi, quienes dieron a conocer los hallazgos surgidos de más de 100 mesas de conversación desarrolladas durante el encuentro.

“Chile no tiene escasez de diagnósticos ni de proyectos”

El informe revela una persistente brecha entre las estrategias de desarrollo anunciadas y su implementación efectiva en los territorios. Según los resultados, las comunidades perciben que existen proyectos, inversiones y planes de acción, pero que estos suelen enfrentar dificultades para materializarse debido a problemas de articulación institucional, falta de continuidad y escasa coordinación entre los distintos actores involucrados.

“Chile no tiene escasez de diagnósticos ni de proyectos. Lo que hoy está tensionado es la capacidad de coordinación y la confianza entre actores que permita transformar esas oportunidades en trabajo conjunto para el bienestar concreto de las personas”, sostuvo Camilo Herrera durante la presentación.

En la misma línea, Sebastián Salinas destacó que el reporte es el resultado de un proceso metodológico que combinó análisis cuantitativos y cualitativos construidos a partir de las experiencias de más de 2.000 participantes. “Lo que estamos compartiendo hoy desde Antofagasta para Chile no es el cierre de nada, sino el insumo para activar una conversación permanente. El desafío ahora es usar estos hallazgos para mover la aguja y responder a lo que los territorios realmente necesitan”, afirmó.

Tres desafíos

El documento identifica tres desafíos prioritarios para avanzar hacia un desarrollo territorial con mayor sostenibilidad y legitimidad social. El primero es precisamente la brecha entre planificación y ejecución, fenómeno que, según los participantes, explica gran parte de las tensiones existentes entre las decisiones adoptadas a nivel central y la realidad cotidiana de las comunidades. En ese contexto, el informe plantea la necesidad de fortalecer capacidades locales, profundizar la descentralización y promover una colaboración más efectiva entre sectores.

El segundo desafío corresponde a los acuerdos intergeneracionales. Los participantes relevaron la importancia de incorporar distintas miradas sobre el desarrollo en regiones donde conviven industrias tradicionales, nuevas demandas sociales y transformaciones culturales aceleradas.

El tercer eje apunta a fortalecer la gobernanza multisectorial. El reporte destaca el papel que cumplen las organizaciones sociales y territoriales como articuladoras entre el Estado, las empresas y las comunidades, especialmente en zonas de alta inversión y complejidad social como el norte del país.

ENVIS 2026

Los resultados fueron posteriormente analizados en el panel “Voces del Desarrollo”, integrado por Pablo Pisani, vicepresidente de Asuntos Corporativos y Comunicaciones de Escondida | BHP; María Cecilia Hernández, rectora de la Universidad Católica del Norte; Paula Tiznado, jefa de Asuntos Territoriales de Antofagasta Minerals; Esther Croudo, cofundadora de Alianza Antofagasta; y Mirta Solís Cenzano, presidenta de la comunidad indígena atacameña de Catarpe.

Durante el encuentro, Pisani señaló que el principal desafío es que los diálogos generados por ENVIS se traduzcan en acciones concretas y nuevas formas de colaboración que aporten al bienestar y desarrollo regional.

La presentación realizada en Antofagasta forma parte del proceso de devolución territorial de ENVIS 2026, iniciativa que continuará socializando sus resultados con distintos públicos antes de su próxima edición, programada entre el 8 y el 10 de enero de 2027 en la Región del Biobío.