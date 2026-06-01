Resguardo vial no basta: gremio de camiones valora Cuenta Pública pero urge “proyecto ancla”

El presidente de la Confederación Nacional del Transporte de Carga de Chile (CNTC), Sergio Pérez, entregó la postura del gremio frente a la Cuenta Pública del Presidente José Antonio Kast. En su vocería, el líder gremial respaldó el fuerte foco del Ejecutivo en el resguardo de las rutas, aunque advirtió que los esfuerzos deben complementarse con una legislación estructural para el sector.

Desde la multigremial manifestaron una positiva recepción hacia las prioridades delineadas en el discurso presidencial. “Valoramos que el Presidente haya puesto la seguridad como una de las prioridades de su gestión y, especialmente, las medidas anunciadas para fortalecer la protección en las carreteras y enfrentar con mayor decisión al crimen organizado”, señaló Pérez. Asimismo, remarcó que la seguridad es la principal preocupación de los transportistas, quienes enfrentan a diario robos, violencia e informalidad en los trayectos.

Sin embargo, el líder de la CNTC enfatizó que el combate a la delincuencia vial requiere también de avances en la modernización de la industria. En esa línea, insistió en la “imperiosa necesidad de contar con una Ley del Transporte de Carga”, iniciativa que calificó como el “proyecto ancla para el futuro de nuestra actividad”. Según explicó el dirigente, este marco legal es clave para hacer frente a la informalidad que deriva en ilegalidad, elevar la competitividad de las empresas y acelerar la transformación tecnológica.

Finalmente, Pérez recordó el peso estratégico del sector, detallando que más del 90% de las mercancías que se movilizan en Chile lo hacen por carretera. Tras evocar el rol de la confederación en la continuidad del abastecimiento nacional durante hitos complejos como el estallido social, el líder de la CNTC reiteró la total disposición del gremio para colaborar con las autoridades en las reformas logísticas que requiere el país.