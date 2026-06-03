Las habilidades ignoradas que serán fundamentales para prosperar en la era de la IA

En su nuevo libro, The 21st Century Brain (“El cerebro del siglo XXI”), la científica Hannah Critchlow explora las habilidades, a menudo pasadas por alto, que serán necesarias para prosperar en la era de la inteligencia artificial y cómo podemos cultivarlas.

Con el mundo a nuestro alrededor cambiando a un ritmo cada vez más acelerado, quizás fantasees con “mejorar” tu cerebro para poder darle sentido a todo.

A primera vista, esto parecería imposible: nuestra materia gris y blanca tiene, en gran medida, la misma estructura que la de nuestros ancestros de la Edad de Piedra. De hecho, si acaso, nuestros cerebros son un poco más pequeños: restos arqueológicos sugieren que se han reducido de manera significativa en los últimos 10.000 años.

Sin embargo, Hannah Critchlow, neurocientífica de la Universidad de Cambridge, en Reino Unido, ofrece muchas razones para ser optimista. En su nuevo libro, explica cómo todos podemos desarrollar la flexibilidad mental que será necesaria para afrontar los desafíos que vienen.

“Básicamente, lo escribí para mí misma, para poder tomar mejores decisiones y mejorar mi propia vida, especialmente ahora que atravieso la mediana edad”, me dice. “Pero también para mis padres, para que puedan mantener un cerebro sano en la vejez, y para mi hijo, que ahora tiene 10 años. ¿Qué puedo hacer para ayudar a que su cerebro florezca?”

Sigue leyendo para descubrir sus secretos para preparar tu mente para el futuro.

¿Qué te inspiró a explorar el concepto del cerebro del siglo XXI?