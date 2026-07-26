Sedini, el premio de consuelo y el nuevo flanco para La Moneda

La exministra vocera de Gobierno, Mara Sedini, reapareció esta semana en el programa de streaming Sin Filtros —espacio donde anteriormente integró el panel— y lo hizo sin matices. Al par de minutos ya había comenzado a repartir con ventilador.

Lejos de realizar una autocrítica por su breve y cuestionado paso por el gabinete, apuntó directamente contra La Moneda y parte del oficialismo, asegurando que durante su gestión fue objeto de sabotaje.

Sus declaraciones sorprendieron en el Ejecutivo, donde varios interpretaron la entrevista como un ajuste de cuentas con el Gobierno de José Antonio Kast y con el oficialismo.

En cuanto al sabotaje, fuentes del oficialismo aseguraron a +Política que todo apunta al jefe de asesores del segundo piso, Alejandro Irarrázabal, amigo personal del Presidente de Kast. Distintas fuentes aseguran que su trato inadecuado es parte de su personalidad.

Pero no solo cuadra su perfil, sino que las mismas fuentes aseguran que eran públicas las quejas de Irarrázabal contra Sedini, y que solía hablar de ella como “esta niñita”.

En el oficialismo reconocen también que el deterioro de la relación entre Sedini y el denominado “segundo piso” de Palacio era conocido desde hacía meses.

Distintas fuentes consultadas por +Política sostienen que la exvocera nunca logró consolidar una relación de confianza con el equipo presidencial y que, lejos de recibir apoyo cuando comenzaron las dificultades comunicacionales, terminó cada vez más aislada. Según esas mismas versiones, desde el entorno del Presidente existían críticas recurrentes a su desempeño, lo que habría profundizado el distanciamiento interno.

Pero en el oficialismo identifican un segundo factor que explicaría la decisión de Sedini de ventilar públicamente sus diferencias con el Ejecutivo.

De acuerdo con diversas fuentes, tras abandonar el gabinete esperaba que el gobierno le ofreciera algún cargo que compensara su salida, una práctica habitual para autoridades que dejan funciones ministeriales. Sin embargo, ese ofrecimiento nunca llegó. Su molestia habría alcanzado un punto de no retorno cuando conoció, a través de la prensa, que el Ejecutivo evaluaba una destinación diplomática para la también exministra Trinidad Steinert, quien dejó el Ministerio de Seguridad Pública en el mismo ajuste de gabinete.

Ese episodio habría terminado por convencer a Sedini de romper definitivamente con el gobierno.

En el oficialismo describen su entrevista como un verdadero harakiri político, al considerar que cruzó una línea de lealtad con una administración de la que formó parte hasta hace pocas semanas. Las críticas, reconocen, no solo incomodaron al Ejecutivo, sino que también generaron inquietud entre dirigentes de Chile Vamos, que observan con preocupación la posibilidad de que continúe revelando episodios internos de su paso por La Moneda.

En paralelo, algunos personeros oficialistas interpretan la reaparición pública de Sedini como el inicio de una estrategia para reposicionarse mediáticamente. No descartan que busque retomar un espacio permanente en Sin Filtros, plataforma desde la cual construyó buena parte de su capital político antes de asumir como ministra.

Esa posibilidad inquieta a sectores del gobierno, donde consideran que la exvocera demostró estar dispuesta a exponer públicamente conflictos internos, abriendo un flanco que La Moneda prefería mantener definitivamente cerrado.