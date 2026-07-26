Oposición responde a Alvarado y le da vuelta la crítica: “El problema lo tiene el Gobierno”

Las declaraciones del biministro del Interior y la Secretaría General de Gobierno, Claudio Alvarado, sobre la falta de un liderazgo capaz de ordenar a la oposición generaron una rápida respuesta desde el PPD, el Partido Socialista y el Frente Amplio, cuyos dirigentes aseguraron que los problemas de conducción política están en el propio Ejecutivo.

En entrevista con El Mercurio, Alvarado afirmó que, en medio de la tramitación de la megarreforma, “sería ofensivo” sostener que el Socialismo Democrático debió rendir cuentas al Frente Amplio y al Partido Comunista.

Sin embargo, agregó que “sí siento que no hay un liderazgo ordenador como contraparte efectiva al Frente Amplio y al Partido Comunista que permita llevar la discusión hacia aspectos que motiven un acuerdo con el Gobierno”.

Asimismo, sostuvo que “da la impresión de que cuando se generan esas dos visiones, hay una claramente que tiene un liderazgo por sobre la otra”.

Las declaraciones fueron respondidas por el presidente del PPD, el diputado Raúl Soto, quien aseguró que las dificultades de liderazgo se encuentran en el oficialismo.

“El problema está en el oficialismo, y especialmente en Chile Vamos, que no está haciendo un contrapeso a las posturas más extremas e ideológicas que se están planteando desde libertarios y desde republicanos. No vemos una contraparte que, de verdad, tenga la posibilidad de ceder aspectos estructurales de sus propuestas para encontrar un equilibrio y acuerdos que se planteen en serio”, afirmó.

El parlamentario añadió que Chile Vamos debe hacer una autocrítica, pues “de lo contrario, se van a terminar diluyendo en la extrema derecha”. Además, sostuvo que la oposición mantiene disposición al diálogo, pero “tampoco somos ingenuos, y nos planteamos desde nuestras propias convicciones”.

Desde el Partido Socialista, su presidenta, Paulina Vodanovic, también cuestionó los dichos del ministro. “Soy abogada no más, pero en psicología eso se llama proyección. Cuando no hay un liderazgo en la derecha, que logre ordenar a su sector, que es el oficialismo, el gobierno y tienen toda esta gente que les pone música distinta, evidentemente lo más fácil es tirar la pelota para el arco contrario”, afirmó en Estado Nacional de TVN.

La senadora remarcó que “el problema lo tiene mucho más el Gobierno que la oposición”.

En el Frente Amplio, la diputada y candidata a la presidencia de la colectividad, Gael Yeomans, descartó que las declaraciones de Alvarado provoquen divisiones en el bloque. “No va a lograr dividirnos. Nosotros buscamos la unidad y en ese trabajo hemos estado impulsándolo con los distintos partidos políticos, así que no vamos a caer en eso. Al contrario, nosotros lo que buscamos es que frente a los retrocesos y la agenda que ellos están levantando, la máxima unidad sea la respuesta”, señaló, según consignó el diario La Tercera.

Por su parte, el senador Diego Ibáñez sostuvo que el ministro debería concentrarse en la situación del Ejecutivo antes que en la oposición.

“El ministro del Interior está más preocupado de la oposición que su propio gobierno, que está muy fragmentado, muy dividido”, afirmó.

Finalmente, llamó a Alvarado a enfocarse en las prioridades de su cartera. “Yo le diría que se preocupe de lo importante, de tener una reforma que le hable a las familias chilenas, a la clase media, y no a ser opinólogo de los problemas que pasan dentro de la izquierda, que por lo demás son totalmente ficticios y no es lo que se espera de un ministro del Interior para Chile”, concluyó.