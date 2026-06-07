Videojuegos para este primer semestre

Cada año tiene esos títulos que empiezan a dominar conversaciones incluso antes de salir. Juegos que aparecen en trailers, eventos o demos y rápidamente se transforman en candidatos a “lo más esperado”. Pero 2026 está tomando una forma particularmente interesante: ciencia ficción ambiciosa, fighters ultraviolentos, mundos abiertos gigantes y franquicias clásicas buscando reinventarse sin perder identidad.

Saros: Housemarque quiere ir más allá de Returnal

Después del impacto que tuvo Returnal, estaba claro que Housemarque no iba a conformarse con repetir la fórmula. Y Saros parece justamente eso: una evolución mucho más narrativa y cinematográfica de la identidad que el estudio construyó durante los últimos años.

El juego nos lleva a Carcosa, una colonia atrapada bajo un eclipse permanente, donde controlamos a Arjun Devraj en una experiencia de acción en tercera persona que mezcla exploración, combate intenso y progresión persistente. A diferencia de Returnal, aquí las muertes dejan mejoras permanentes, haciendo que cada intento entregue una sensación constante de avance.

Pero más allá de la estructura roguelike, lo interesante es cómo Housemarque está intentando darle más peso emocional y narrativo al combate. Cada arma y enfrentamiento busca sentirse parte de la historia, no solo un desafío arcade.

Sabemos que las comparaciones son odiosas, pero también, suelen ser necesarias y quí, Saros se siente menos castigador que Returnal, pero igual de intenso, manteniendo esa mezcla de ciencia ficción extraña y acción precisa que convirtió al estudio en uno de los más interesantes dentro del catálogo de PlayStation.

Invencible VS: violencia, espectáculo y accesibilidad

Hay juegos de pelea que buscan profundidad técnica y otros que simplemente quieren ser espectaculares. Invincible VS intenta hacer ambas cosas.

Después de jugarlo durante los últimos días, queda claro que el título entendió perfectamente el ADN de la serie y el cómic: velocidad extrema, destrucción exagerada y personajes capaces de atravesar edificios mientras pelean.

Pero detrás de toda esa brutalidad hay algo mucho más importante: accesibilidad. El juego está diseñado para que nuevos jugadores puedan entrar rápidamente al género sin sentirse aplastados por quienes llevan años jugando fighters competitivos.

Los controles son fáciles de entender, los combos son visualmente impactantes y cada personaje tiene herramientas suficientemente distintas para darle personalidad a cada pelea. Y claro, la fidelidad al universo de Invincible también ayuda muchísimo: cada golpe transmite el peso y violencia absurda que hicieron famosa a la franquicia.

Si el soporte online y competitivo funciona bien, fácilmente podría transformarse en una de las sorpresas del año dentro del género.

LEGO Batman quiere transformarse en la experiencia definitiva del personaje

Pocas franquicias tienen la capacidad de reinventarse constantemente como Batman. Y TT Games parece entenderlo mejor que nadie.

Durante nuestra conversación en gamescom latam con el equipo detrás de LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight, una idea se repetía constantemente: querían construir “una carta de amor a Batman”. Y eso se nota en prácticamente todo lo que el juego está intentando hacer.

La propuesta busca reunir décadas completas de historias del personaje, películas, series animadas, cómics y videojuegos, en una sola aventura. El propio estudio describe el proyecto como “la historia definitiva de Batman”, recorriendo el viaje de Bruce Wayne desde sus orígenes hasta convertirse en el Caballero Oscuro.

Lo interesante es que no se trata simplemente de nostalgia. TT Games está usando muchas ideas inspiradas por la saga Arkham para darle más profundidad al gameplay: combate con counters, gadgets más elaborados, sigilo y una Gotham mucho más vertical y viva que en entregas anteriores.

Aun así, el juego mantiene el ADN LEGO: humor constante, cooperativo local y toneladas de referencias para fans de distintas generaciones. Desde los trajes clásicos hasta guiños a películas específicas, el título parece obsesionado con celebrar toda la historia del personaje. Incluso hay referencias virales relacionadas con Michael Caine y las películas de Christopher Nolan escondidas dentro del juego.

Para mi es sin duda el LEGO Batman más ambicioso hasta ahora, especialmente por cómo mezcla exploración abierta, progresión de personajes y combate más dinámico.

Y quizás ahí está la clave de por qué genera tanta expectativa: no busca competir con las versiones más oscuras de Batman, sino transformarse en una celebración completa del personaje y todo lo que representa para distintas generaciones de jugadores.

Forza Horizon 6 y el vínculo entre videojuegos y cultura automotriz

La saga Horizon lleva años siendo uno de los pilares más sólidos de Xbox, y Forza Horizon 6 tiene la difícil tarea de mantener ese estándar.

Aunque todavía falta información concreta, la expectativa alrededor del juego ya es enorme. Playground Games convirtió los juegos de conducción en experiencias mucho más sociales y espectaculares, donde importa tanto competir como simplemente recorrer el mapa.

Y parte importante de esa identidad también ha estado ligada a la cultura automotriz más arcade y creativa. Un ejemplo claro fue el exitoso DLC de Hot Wheels para Forza Horizon 5, expansión que llevó a los jugadores a pistas imposibles llenas de loops gigantes, rampas y circuitos suspendidos en el cielo.

Ese vínculo entre videojuegos y cultura automotriz sigue creciendo este año, especialmente con la llegada del Hot Wheels Legends Tour 2026 a Chile, evento internacional que busca encontrar autos personalizados capaces de convertirse en modelos oficiales de Hot Wheels.

La relación además tiene un componente local importante. En años recientes, proyectos chilenos lograron llamar la atención internacional dentro del circuito Hot Wheels, mostrando cómo la cultura automotriz nacional también está encontrando espacio dentro de fenómenos globales ligados a videojuegos y entretenimiento.

Y justamente ahí está parte de la gracia de Forza Horizon: entender que hoy los juegos de conducción no viven solamente de competir. También funcionan como espacios para celebrar la personalización, la comunidad y el amor por los autos como parte de la cultura pop.

Si Playground Games logra volver a sorprender técnicamente y mantener el equilibrio entre accesibilidad, libertad y espectáculo, Forza Horizon 6 podría transformarse nuevamente en uno de los grandes exclusivos de Xbox.

Al final, lo interesante de todos estos juegos es que representan experiencias completamente distintas, pero comparten algo importante: entienden que hoy los jugadores buscan identidad. Juegos con personalidad, capaces de generar conversación incluso antes de llegar a las tiendas.

Y si algo está quedando claro con 2026, es que la industria viene cargada justamente de eso.