Apple presenta iOS 27 y una Siri reconstruida con inteligencia artificial de Google

Apple celebró este lunes 8 de junio su conferencia anual de desarrolladores WWDC 2026 en Apple Park, Cupertino. El evento presentó la siguiente generación de sistemas operativos para todos sus dispositivos y una Siri renovada desde sus cimientos, con inteligencia artificial como eje central. Fue, además, la última keynote de Tim Cook como director ejecutivo, cargo que dejará el 1 de septiembre.

iOS 27 y la nueva Siri

El anuncio más importante fue la reconstrucción total de Siri. El asistente, que durante años quedó rezagado frente a ChatGPT, Google Gemini y otros, fue rehecho desde cero para ofrecer conversaciones continuas y contextuales, sin necesidad de invocarlo en cada consulta. Podrá encadenar varias instrucciones en una sola petición, conectarse con aplicaciones de terceros para gestionar tareas de forma autónoma y continuar conversaciones entre dispositivos distintos, como el iPhone y el iPad.

Para lograrlo, Apple formalizó una alianza con Google. El jefe de software Craig Federighi confirmó que la compañía “emprendió una colaboración profunda con Google”, usando tecnología de los modelos Gemini para construir los nuevos modelos fundacionales que impulsan Apple Intelligence.

Según reportes de la industria, el acuerdo implica un modelo personalizado de 1.2 billones de parámetros con un costo aproximado de mil millones de dólares anuales. Apple adaptó esos modelos para ejecutarse tanto en el dispositivo como en su infraestructura Private Cloud Compute, manteniendo su política de privacidad.

Los desarrolladores podrán elegir qué motor de inteligencia artificial integrar en sus aplicaciones: Gemini de Google, ChatGPT de OpenAI o Claude de Anthropic. La beta pública llegaría en julio.

Siri tendrá una limitación inicial relevante para usuarios hispanohablantes: estará disponible solo en inglés en su lanzamiento. La localización en español llegará en una etapa posterior sin fecha confirmada.

iOS 27 será compatible desde el iPhone 11, lanzado en 2019, extendiendo el soporte a equipos de casi siete años. El sistema incorpora además mejoras de rendimiento en respuesta a quejas de usuarios sobre versiones anteriores y nuevas herramientas de edición generativa en Fotos, como el reencuadre automático y la extensión de imágenes.

Golden Gate

El resto del ecosistema macOS 27, bautizado “Golden Gate”, actualiza los Mac con las mismas capacidades de Apple Intelligence e integración de Siri. iPadOS 27 sigue la misma línea.

El diseño Liquid Glass, introducido en 2025, recibió una modificación directa a las críticas de los usuarios: ahora permite ajustar el nivel de transparencia de la interfaz.

Safari incorporó herramientas de inteligencia artificial para navegación y organización, similares a las que Google incluyó en Chrome con Gemini. En el Vision Pro, la inteligencia visual de Siri permitirá hacer preguntas sobre objetos en tiempo real a través del visor: al mirar una maleta, por ejemplo, el asistente podrá responder si cumple las medidas de equipaje de mano de una aerolínea específica.

Apple también reforzó los controles parentales. Los padres podrán aprobar sitios web y bloquear contenido inapropiado desde su dispositivo, y se introdujeron cuentas específicas para menores en iPhone.

Lo que viene

La versión definitiva de iOS 27 llegará en septiembre junto con la nueva generación de iPhone, siguiendo el calendario habitual de Apple. La beta para desarrolladores está disponible desde hoy.

Para los usuarios en Chile, las novedades más inmediatas serán las mejoras de rendimiento y las herramientas de edición en Fotos. Las funciones de Siri renovada llegarán en una segunda etapa, una vez que Apple lance la versión en español.