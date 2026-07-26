Nuevo libro de Ana María Stuven revisa la historia de los feminismos en Chile

Lejos de entender el feminismo como un movimiento homogéneo o una sucesión de “olas”, la historiadora Ana María Stuven invita a mirar su trayectoria desde la complejidad histórica. Esa es la propuesta central de “Feminismo” (Crítica, 2026), su nuevo libro, donde reconstruye el largo proceso mediante el cual las mujeres ampliaron sus espacios de participación y ciudadanía en Chile, a través de corrientes diversas y en tensión entre sí.

La publicación ofrece un recorrido histórico ampliamente documentado que analiza el feminismo como un concepto político en permanente acción. Desde una perspectiva historiográfica, Stuven sostiene que no existe un único feminismo, sino múltiples tradiciones que han respondido a contextos sociales, culturales y políticos específicos.

En el libro identifica corrientes católicas, laicas, liberales, obreras, socialistas y anarquistas, entre otras, que compartieron el objetivo de ampliar los derechos de las mujeres, aunque desde agendas y motivaciones diferentes.

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