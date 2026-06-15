Comprar un reloj inteligente en 2026 no se trata de elegir el más caro ni el que tiene más sensores. Se trata de entender qué hace cada marca con su software, cómo se conecta con el resto de tus aparatos y qué experiencia te entrega cada mañana cuando levantas la muñeca. Esa es la verdadera diferencia, y casi nunca aparece en la tabla de especificaciones técnicas.

Estos cuatro relojes representan cuatro maneras distintas de pensar el mismo producto. Vale la pena conocerlas antes de gastar la plata.

Garmin Forerunner 170 Music: el reloj que vive obsesionado con tus datos

Precio en Chile: $449.990.

Garmin no fabrica relojes inteligentes. Fabrica computadores deportivos que además dan la hora. Esa distinción lo explica todo.

Su sistema operativo, Garmin OS, es austero, rápido y sin distracciones. No hay tienda de aplicaciones repleta de juegos, no hay asistente de voz que conversa contigo, no hay animaciones bonitas. Lo que hay es una cantidad brutal de datos sobre tu cuerpo y tu entrenamiento, presentados con una profundidad que ninguna otra marca de esta lista alcanza.

El Forerunner 170 Music te dice si estás listo para entrenar, cuánta carga acumulaste, cómo viene tu recuperación, qué tan eficiente es tu sueño y hasta tu potencia en carrera medida desde la muñeca. Trae GPS, más de 80 perfiles deportivos, pantalla AMOLED de 1,2 pulgadas y Garmin Pay para pagar sin contacto. La versión Music agrega 4 GB para descargar tus listas de Spotify y salir a correr sin el teléfono.

Su superpoder es la autonomía: hasta 10 días sin pasar por el cargador. Lo que la gente ama de Garmin es precisamente que no intenta ser un celular en la muñeca. Es una herramienta seria para quien entrena en serio. Lo que frustra a otros es esa misma austeridad: si quieres responder mensajes largos, ver fotos o tener un asistente inteligente, este no es tu reloj.

Para quién es: el corredor, ciclista o triatleta que entrena varias veces por semana, prepara una maratón y quiere interpretar sus datos, no solo registrarlos.

Apple Watch Series 11: el rey del ecosistema (si tienes iPhone)

Precio en Chile: desde $449.990.

El Apple Watch es el reloj más completo de esta comparación en funciones de vida diaria, pero tiene una condición que lo define todo: necesita un iPhone. Sin iPhone, simplemente no funciona.

Su sistema operativo, watchOS, es el más pulido y fluido del mercado. Las aplicaciones se abren al instante, las transiciones son suaves, la integración con el resto del mundo Apple es perfecta. Respondes un mensaje desde la muñeca y aparece en tu Mac. Pagas con Apple Pay acercando el reloj. Controlas la música del HomePod. Recibes las llamadas del iPhone sin sacarlo del bolsillo. Todo conversa con todo.

En salud es el más avanzado del grupo: electrocardiograma, alertas de presión arterial, oxígeno en sangre, detección de caídas y un seguimiento del sueño que mejoró bastante. Su pantalla llega a 2.000 nits de brillo y por fin alcanza las 24 horas de batería, históricamente su punto más débil.

Lo que la gente ama del Apple Watch es esa sensación de que todo simplemente funciona, sin configuraciones raras. Lo que frustra es la dependencia absoluta del iPhone, la batería que apenas dura un día comparada con Garmin o Huawei, y un precio que sube rápido si quieres titanio o conexión celular.

Para quién es: quien ya vive dentro del ecosistema Apple y quiere un reloj que haga de todo en el día a día, con el deporte como una función más y muchos temas de cuidado de salud, lo que puede ser muy relevante para varios.

Xiaomi Watch 5: lo premium sin el precio premium

Precio en Chile: $299.990.

El Xiaomi Watch 5 es el que mejor equilibra precio, diseño y funciones de esta lista. Apuesta por una estética clásica y elegante, con un bisel físico intercambiable que te deja pasar de un look deportivo a uno formal en segundos. En la muñeca se siente robusto y premium, muy por encima de lo que su precio sugiere.

Corre HyperOS, el sistema de Xiaomi, que se siente fluido y moderno, con una pantalla AMOLED que destaca por su brillo. No tiene la profundidad deportiva de Garmin ni la perfección de watchOS, pero ofrece un equilibrio difícil de criticar a este precio. Funciona tanto con Android como con iOS, aunque rinde mejor dentro del ecosistema Xiaomi, cada vez más amplio entre teléfonos, audífonos y aparatos del hogar.

Lo que la gente ama del Xiaomi Watch 5 es la sensación de estar comprando un reloj de gama alta pagando gama media.

Para quién es: quien quiere un reloj versátil, bonito y bien construido para uso diario, con sistema operativo Wear OS de Google, sin gastar lo que cuesta un Apple o un Garmin, y que valora el diseño tanto como las funciones.

Huawei Watch Fit 5 Pro: el deportista liviano que dura y dura

Precio en Chile: $229.990 (con descuentos de lanzamiento desde $189.990).

El Huawei Watch Fit 5 Pro es el más interesante en relación precio-rendimiento. Ofrece capacidades deportivas serias en un cuerpo livianísimo de apenas 30,4 gramos, con cristal de zafiro, bisel de titanio y resistencia para buceo hasta 40 metros.

Su sistema, HarmonyOS, es ágil y está bien diseñado, con una pantalla AMOLED de 1,92 pulgadas. Trae GPS con el sistema de posicionamiento Sunflower de Huawei, electrocardiograma, mapas para más de 17.000 campos de golf, métricas de ciclismo con soporte para medidor de potencia y detección de caídas. La autonomía llega cómodamente a 10 días.

Funciona con Android e iOS a través de la app Huawei Health, aunque algunas funciones avanzadas requieren un teléfono Huawei. Su gran limitación es un catálogo de aplicaciones de terceros mucho más reducido que el resto (sin contar Garmin).

Lo que la gente ama de este Huawei es cuánto entrega por tan poca plata: deporte completo, autonomía enorme y un diseño que se lleva todo el día sin sentirlo.

Para quién es: el deportista que quiere métricas completas y batería de sobra sin pagar lo que cuesta un Garmin de gama alta, y que valora un reloj liviano para llevar puesto día y noche.

Entonces, ¿cuál compro?

La pregunta correcta no es cuál es mejor, sino cuál encaja con tu vida.

Si corres en serio y quieres datos profundos con autonomía de días, el Garmin Forerunner 170 Music es la elección lógica, aunque cueste lo mismo que un Apple Watch.

Si tienes iPhone y quieres un reloj que lo haga absolutamente todo en el día a día, el Apple Watch Series 11 no tiene rival dentro de su ecosistema.

Si buscas un reloj bonito, premium y versátil sin gastar de más, el Xiaomi Watch 5 es la opción más equilibrada a $299.990.

Y si quieres rendimiento deportivo, autonomía enorme y diseño liviano al mejor precio, el Huawei Watch Fit 5 Pro es imbatible en su rango.

Cuatro relojes, cuatro filosofías. El mejor es el que entiende cómo vives tú.