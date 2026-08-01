Estados Unidos emite alerta roja pidiendo a ciudadanos evacuar países de Medio Oriente

Las embajadas de Estados Unidos en varios países de Oriente Medio emitieron una alerta de seguridad ante el riesgo de una escalada del conflicto con Irán y recomendaron a los ciudadanos estadounidenses evaluar seriamente abandonar la región o prepararse para hacerlo si la situación empeora.

La advertencia coincide con un recrudecimiento de las hostilidades entre Washington, Teherán e Israel, mientras continúan los ataques cruzados y aumentan las dudas sobre la viabilidad de una salida diplomática.

La alerta fue difundida simultáneamente por las representaciones diplomáticas estadounidenses en Israel, Jordania, Egipto, Arabia Saudita, Irak, Emiratos Árabes Unidos y Baréin, donde se advierte que el escenario de seguridad sigue siendo altamente volátil y que existe la posibilidad de una “escalada imprevista” del conflicto.

En el mensaje, las sedes diplomáticas instaron a los ciudadanos estadounidenses a mantenerse en estado de alerta, prepararse para eventuales cancelaciones de vuelos, cierres temporales del espacio aéreo e interrupciones en los desplazamientos, además de considerar abandonar la región si las condiciones de seguridad continúan deteriorándose.

La advertencia también fue extendida a quienes planean viajar a Oriente Medio. Las autoridades estadounidenses recomendaron “reconsiderar seriamente” cualquier desplazamiento hacia la zona o a través de ella, debido al riesgo de nuevas acciones militares.

En ese contexto, Washington recordó que sus instalaciones diplomáticas han sido blanco de ataques en otras ocasiones y advirtió que Irán y las organizaciones que lo respaldan podrían atacar intereses estadounidenses en distintos países, incluyendo empresas e instituciones vinculadas a Estados Unidos.

Amenazas de Irán

Las advertencias se producen mientras el conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán vuelve a intensificarse tras el quiebre de la tregua alcanzada en junio. Según informó la cadena CBS News, citando fuentes cercanas al proceso, Washington y Tel Aviv estarían evaluando una nueva campaña de bombardeos contra infraestructura energética iraní que podría concretarse durante este fin de semana.

En paralelo, el régimen iraní elevó el tono de sus advertencias. Teherán acusó a Estados Unidos de buscar una escalada total del conflicto y advirtió a los países musulmanes que mantienen cooperación militar con Washington que, si no modifican esa relación, “arderán en el fuego de la guerra”.

Durante las últimas semanas, Irán ha reivindicado ataques contra objetivos estadounidenses en países como Kuwait, Baréin y Jordania, en represalia por las ofensivas realizadas por Estados Unidos en territorio iraní. Este sábado, además, el Ejército de Kuwait informó haber interceptado drones iraníes dirigidos contra instalaciones estratégicas, aunque hasta ahora Teherán no ha confirmado oficialmente esa operación.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, también endureció su discurso respecto de Irán. Durante una reunión de gabinete realizada en Camp David reconoció que ha perdido confianza en las negociaciones con Teherán y advirtió sobre la posibilidad de intensificar la ofensiva militar.

“Estoy perdiendo la fe en ellos porque mienten y tergiversan”, afirmó Trump. “Los estaremos golpeando muy fuerte. Los iraníes siempre quieren hablar, pero incumplen su palabra muy a menudo. Todo lo que hacen es hacerme enojar”, agregó.