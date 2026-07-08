Review de Rhythm Heaven Groove: Ritmo, locura, frustración y adicción

Hay franquicias de Nintendo que todo el mundo conoce y otras que sobreviven casi en secreto, sostenidas por un grupo de fans que las defiende con una devoción rara. Rhythm Heaven es de las segundas. Nunca vendió como Mario ni tuvo el aparato de marketing de Zelda, pero desde su debut en Game Boy Advance en 2006 construyó una base de seguidores que la considera una de las mejores series de ritmo jamás hechas. Después de Rhythm Heaven Megamix en 2015, la saga desapareció durante once años. Rhythm Heaven Groove es su regreso, y llega justo para cerrar la era de la Switch original con broche de oro.

Cómo me enamoré de esta saga sin haberla vivido

Me enteré de que este juego venía porque un par de amistades me mostraron las entregas anteriores, entusiasmadas con la noticia del anuncio. Nunca había tocado un Rhythm Heaven en mi vida. Bastaron minutos para engancharme.

Lo que atrapa de inmediato es lo adictivo del ciclo: cada minijuego dura apenas un par de minutos, te explica su mecánica con un tutorial breve, y te suelta a la performance real. Fallas, entiendes por qué fallaste, lo vuelves a intentar. Es un lazo de retroalimentación instantánea que no te deja ir. Sumado a eso está la dificultad, exigente pero justa: nunca sientes que perdiste por culpa del juego, siempre sientes que la próxima vez lo vas a hacer mejor. Esa combinación de sesiones cortas, curva de aprendizaje clara y la sensación de progreso constante es una droga. Entiendo perfectamente por qué esta saga tiene fans tan fervientes después de jugar solo un puñado de horas.

80 minijuegos sin una gota de estructura, y así está bien

Rhythm Heaven Groove no tiene historia. No tiene campaña en el sentido tradicional. Es una colección de más de 80 minijuegos para un jugador organizados en niveles que se desbloquean uno tras otro, más 30 minijuegos multijugador adicionales.

Cada uno te transforma en algo distinto y absurdo. Un sapo catapultado por un trampolín. Un perro atrapando un disco volador. Un tipo flexionando músculos para rebotar frutas que le lanzan. Una banda de pop barriendo el escenario al ritmo de la canción. No hay hilo conductor entre un minijuego y el siguiente, y esa es exactamente la gracia: es una sucesión de pequeñas cosas absurdas autocontenidas que solo tienen sentido cuando dejas de pensar y empiezas a escuchar.

El objetivo central en casi todos los casos es simple de explicar y brutal de dominar: presionar el botón correcto exactamente al ritmo de la canción. A veces se suma un botón direccional. Nada más. Pero la precisión que exige, sumada a lo pegajosas que son las canciones (varias compuestas por Tsunku, productor histórico detrás de la música de la saga), convierte cada nivel en una obsesión personal por conseguir la calificación perfecta.

Un arte que perdió parte de su alma

Acá está mi único reparo real con el juego. Las entregas anteriores de Rhythm Heaven tenían una identidad visual muy particular, un estilo con personalidad propia que costaba explicar con palabras pero que se sentía inconfundible en cuanto lo veías. Algo parecido a lo que Katamari Damacy logra con su rareza visual: un mundo que se ve como si viniera de una dimensión ligeramente distinta a la nuestra, coherente en su propia lógica interna.

En Rhythm Heaven Groove, ese estilo se siente diluido. El arte sigue siendo colorido, sigue siendo extraño en sus escenarios, pero perdió parte de esa cohesión visual que hacía que la saga se sintiera como un universo propio. Se ve más genérico, más como “otro juego colorido de Nintendo” y menos como el objeto extraño y encantador que recuerdan quienes jugaron las entregas anteriores. No arruina la experiencia, pero sí le resta algo de esa magia particular que hacía única a la serie.

La música es excelente y la dificultad está perfectamente calibrada

El soundtrack es sobresaliente de principio a fin, con temas que se te quedan pegados en la cabeza horas después de apagar la consola. Pero lo más inteligente es cómo Nintendo calibró la curva de dificultad. La primera mitad del juego es mucho más accesible que las entregas clásicas de la saga, ideal para quien nunca jugó un Rhythm Heaven y quiere entender la mecánica sin frustrarse. Y entonces, en algún punto de la segunda mitad, el juego se transforma. Vuelve a la exigencia brutal y quirúrgica que hizo famosas a las entregas anteriores, esa que te obliga a memorizar patrones y confiar completamente en tu oído.

Es un diseño de dificultad casi perfecto. Le abre la puerta a nuevos jugadores sin traicionar a los veteranos que quieren que el juego les exija de verdad. Pocas veces se ve una curva de aprendizaje tan bien pensada.

El multijugador local y una pequeña historia de heroísmo doméstico

Y llegamos a lo mejor del juego: el multijugador local, con sus 30 minijuegos diseñados específicamente para jugar en compañía.

Jugué varios de estos con amigos, todos en la misma sala, cuatro controles. Hubo un minijuego en particular que se convirtió en nuestra pequeña odisea de la noche. Lo intentamos una y otra vez. Fallábamos, nos reíamos, nos culpábamos entre nosotros, lo volvíamos a intentar. En algún momento la presión de tener a todos mirando me jugó una mala pasada: empecé a fallar cosas que en solitario me salían sin pensar. Los nervios de grupo son un enemigo real en este juego, y es glorioso que lo sean.

Terminé pasando el control varias veces, casi rindiéndome ante la frustración de ver que el peso de la responsabilidad me hacía fallar justo lo básico. Y entonces, después de varios intentos fallidos entre todos, el equipo lo logró. Pasamos el nivel. Todos gritaron de la alegría que solo te da un logro compartido, cara a cara, con la gente que quieres, casi como si fuera una celebración de un gol de la selección chilena. Ridículo, absurdo y real.

No fue un logro online, no fue un trofeo silencioso que apareció en una esquina de la pantalla mientras jugabas solo. Fue un momento de victoria colectiva, construido a punta de fracasos compartidos y risas genuinas, con amigos reales en la misma habitación. En un mundo post pandemia donde buena parte de nuestra vida social migró a pantallas y conexiones remotas, un juego que te obliga a estar en la misma sala, fallando juntos y celebrando juntos cuando por fin lo logran, es algo que vale muchísimo más de lo que su precio de 40 dólares sugiere.

Algunos problemas menores

El juego no está exento de fallas. Jugado en modo TV, varios usuarios (y yo mismo) notamos cierto lag que afecta la precisión del timing, especialmente molesto en un juego donde cada milisegundo cuenta. Jugarlo en modo portátil o de mesa evita casi por completo el problema. El modo Beatspell, una especie de RPG donde lanzas hechizos al ritmo de la música para vencer monstruos, es una idea interesante que no termina de encajar del todo, aunque no resta valor al resto del paquete.

Veredicto: 9/10

Rhythm Heaven Groove es la despedida perfecta para la Switch original y un recordatorio de por qué esta saga, a pesar de nunca ser una de las franquicias más grandes de Nintendo, mantiene un lugar tan especial entre quienes la conocen. Su ciclo de juego es hipnótico, su música es excelente, su curva de dificultad está calibrada con una inteligencia poco común, y su multijugador local genera exactamente el tipo de momentos que hacen que valga la pena jugar videojuegos en compañía.

Perdió parte de esa personalidad visual tan particular que lo hacía inconfundible, y eso es una pérdida, aunque no suficiente para opacar todo lo demás. Con amigos al lado o solo en tu casa, fallando y riendo hasta lograrlo, Rhythm Heaven Groove entrega algo que pocos juegos actuales se atreven siquiera a intentar: hacer que un juego, en 2026, sea realmente difícil.<