Oposición recompone filas y acuerda recurrir al TC contra megarreforma tras una semana de fracturas

Después de una semana marcada por descoordinaciones, recriminaciones públicas y el acuerdo de los senadores del PPD —desconocido incluso por su presidente— con el Gobierno sobre la invariabilidad tributaria, la oposición intentó cerrar filas este jueves y acordó presentar un requerimiento conjunto ante el Tribunal Constitucional (TC) contra la Ley Miscelánea, megarreforma o “Plan de Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico y Social”, una vez que concluya su tramitación en el Senado.

La definición se adoptó tras una reunión realizada en la sede del Partido Socialista, en la que participaron presidentes de partido, jefes de bancada y abogados constitucionalistas del PS, PPD, Frente Amplio, Partido Comunista, Partido Liberal y Democracia Cristiana.

Al término del encuentro, la presidenta del PS, Paulina Vodanovic, informó que el bloque recurrirá al TC para impugnar disposiciones tributarias y medioambientales del proyecto, luego de que los constitucionalistas convocados concluyeran que existen fundamentos para revisar su constitucionalidad.

Compartimos declaración conjunta de los partidos de oposición tras reunión de esta mañana. Reiteramos la decisión de recurrir al TC por la megarreforma tributaria. pic.twitter.com/ZqXZQcpnkl — Frente Amplio Chile (@elfrente_amplio) July 9, 2026

“Reiteramos la decisión adoptada el lunes pasado de recurrir al Tribunal Constitucional (…) pues nos asiste la convicción, después de haber escuchado la opinión experta de los abogados presentes hoy en la reunión, de que artículos tributarios y medioambientales de este proyecto deben ser revisados por dicho organismo”, señala la declaración suscrita por las colectividades.

El documento agrega que tanto diputados como senadores presentarán los respectivos requerimientos una vez que el proyecto sea despachado por el Senado y que la coordinación jurídica de la ofensiva quedará a cargo del abogado constitucionalista Tomás Jordán.

La peor semana de la oposición

La definición busca recomponer una estrategia común luego de varios días de tensiones internas. El principal foco de conflicto surgió tras el acuerdo alcanzado por los senadores del PPD con el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, para modificar la invariabilidad tributaria, entendimiento que fue interpretado inicialmente por parte de la oposición como un abandono de la ofensiva constitucional.

De hecho, el anuncio también remeció la interna. El exsenador Ricardo Lagos Weber cuestionó la decisión de los senadores del PPD de anticipar su postura: “Tomó por sorpresa a todo el mundo (…). Si la mesa no estaba fracasada, ¿cuál es el afán de que tú te descuelgues?”, dijo en Radio Pauta.

A ello se sumaron los anuncios anticipados de parlamentarios del PS y del Socialismo Democrático sobre su intención de acudir al TC antes de que existiera una definición común, además de las diferencias internas que estallaron en el Partido Socialista durante la negociación del proyecto.

Aunque el presidente del PPD, Raúl Soto, suscribió el acuerdo alcanzado este jueves, la declaración deja abierta la posibilidad de que tanto las bancadas de diputados como de senadores impulsen requerimientos una vez concluida la tramitación legislativa, buscando dejar atrás una semana en que la coordinación opositora quedó seriamente tensionada por la megarreforma.

El pacto que desordenó al PPD

El acuerdo alcanzado por los senadores del PPD Ricardo Celis y Loreto Carvajal con el Gobierno para modificar la invariabilidad tributaria de la megarreforma abrió una crisis interna en la colectividad, donde dirigentes y parlamentarios se enteraron por la prensa del entendimiento y cuestionaron que ni la mesa encabezada por Raúl Soto ni sus principales figuras estuvieran al tanto de las negociaciones. La molestia obligó al partido a convocar una reunión de emergencia con exdirigentes para ordenar la postura, mientras el pacto —que permitió destrabar uno de los puntos más conflictivos del proyecto y alejó a esos senadores de la opción de recurrir al Tribunal Constitucional— profundizó las diferencias dentro de la oposición sobre cómo enfrentar la iniciativa del Gobierno.

Núñez mantiene abierta la negociación con la oposición

La presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), afirmó este jueves que seguirá abierta al diálogo con la oposición para recoger propuestas durante la tramitación de la megarreforma, pese a las tensiones que han marcado las negociaciones en los últimos días. La senadora sostuvo que todos los sectores continúan convocados a conversar sobre la nueva fórmula de invariabilidad tributaria y manifestó su disposición a reunirse con los comités opositores del Senado. Además, señaló que el calendario de votación dependerá del avance de las indicaciones en la Comisión de Hacienda y reiteró que la intención es despachar el proyecto durante la próxima semana, manteniendo abiertas las instancias de negociación hasta el final de la tramitación.