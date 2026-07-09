Corte frena desafuero de Calisto y senador gana tiempo en la causa por fraude al Fisco

La Corte de Apelaciones de Puerto Montt suspendió este jueves la audiencia en que se revisaría el desafuero del senador Miguel Ángel Calisto (independiente), investigado por fraude al Fisco reiterado por pagos irregulares a asesores parlamentarios.

El tribunal de alzada resolvió, por mayoría, que la instancia no podía realizarse luego de que el Juzgado de Garantía de Coyhaique reabriera la investigación el pasado lunes 7 de julio por 60 días, modificando el escenario procesal sobre el cual la Fiscalía Regional de Aysén había solicitado el desafuero.

La Corte determinó que el Ministerio Público deberá volver a pedir el desafuero “en la oportunidad procesal que corresponda”. La resolución fue adoptada con los votos favorables de los ministros Moisés Montiel y Gladys Avendaño, mientras que el ministro Juan Rondini estuvo por mantener la audiencia, argumentando que la reapertura de la causa no impedía revisar el fuero parlamentario.

La defensa de Calisto, representada por los abogados Jorge Bofill y César Ramos, había solicitado suspender la audiencia debido a la reapertura de la investigación. La Fiscalía y el Consejo de Defensa del Estado se opusieron, pero sus argumentos fueron desestimados.

Tras el fallo, el senador desistió del recurso de amparo que había presentado ante la Corte de Coyhaique, donde cuestionaba la reapertura de la causa por considerar que vulneraba sus derechos fundamentales.

Calisto, quien arriesga hasta 12 años de cárcel por fraude al Fisco reiterado, valoró la decisión y afirmó que retomará sus funciones en el Congreso. “Estamos satisfechos porque se acogió nuestro legítimo derecho a defensa”, señaló.

Sin embargo, el senador mantiene otra ofensiva judicial ante el Tribunal Constitucional, donde busca suspender la investigación dirigida por el fiscal regional de Aysén, Hernán Libedinsky, alegando que el cierre anticipado de la causa afectó sus posibilidades de solicitar nuevas diligencias.

La resolución de Puerto Montt no cierra el proceso, pero sí posterga una de las principales amenazas judiciales que enfrenta Calisto: la pérdida de su fuero parlamentario.