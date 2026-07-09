“¿Te acuerdas cuando subió 30 pesos?”: premian a ganadores de Santiago en 100 Palabras

Pablo Puz Medioli, de 47 años, de Paine, fue uno de los ganadores en una nueva versión del concurso Santiago en 100 Palabras, cuya premiación fue realizada este miércoles en el Teatro Municipal de Santiago.

Con su cuento titulado “El costo de la vida”, Medioli obtuvo el Premio al Talento Breve, que sólo contiene una frase: “¿Te acuerdas cuando subió 30 pesos?”.

Con más de 51 mil relatos recibidos en esta XXV edición aniversario que conmemora un cuarto de siglo de historia, el certamen presentado por Escondida | BHP y Fundación Plagio, transformó rincones urbanos como Américo Vespucio, Vicuña Mackenna y el barrio Franklin en vibrantes escenarios literarios, mientras lugares inolvidables como el Río Mapocho y el Cajón del Maipo revelaron la profundidad emocional que habita en la capital y sus alrededores.

En una ceremonia memorable y masiva, frente a más de 1.400 personas, las y los 12 autores premiados vivieron la magia de escuchar sus relatos cobrar vida junto a la poderosa interpretación de los actores nacionales Paulina García y Néstor Cantillana, quienes fueron acompañados por la atmósfera musical del Octeto de Cuerdas de Santiago, un ensamble de músicos que interpretaron piezas creadas especialmente para cada cuento ganador, por el compositor chileno Tomás Brantmayer.

Además, los relatos fueron ilustrados de manera original por 12 artistas y diseñadores nacionales. La conducción del evento estuvo a cargo de Blanca Lewin, quien guió con maestría este encuentro entre literatura, música y emoción compartida.

Ximena Ossa, Head de Asuntos Corporativos y Comunicaciones de BHP Latinoamérica, destacó: “Estos relatos nos recuerdan una vez más que Santiago lo podemos construir en conjunto, recorriendo sus calles, plazas y edificios con nuestra imaginación, inspirados por el talento de miles de personas de todas las edades y lugares de la ciudad, que se animan a participar y a compartir sus historias. En BHP apoyamos hace 25 años esta iniciativa, porque creemos profundamente en el valor social que genera: crear vínculos y fortalecer el sentido de comunidad”.

Por su parte, Soledad Camponovo, coordinadora general de Fundación Plagio, añadió: “Cumplir 25 años de Santiago en 100 Palabras y celebrarlo en el Teatro Municipal es una gran alegría. Este proyecto por un cuarto de siglo ha permitido que miles de personas se conecten con su creatividad a través de la escritura y compartan su visión única de la ciudad. Este aniversario es un testimonio del poder de las palabras para conectarnos y construir un relato colectivo sobre el lugar que habitamos”.

El jurado compuesto por los escritores nacionales Álvaro Bisama, Carmen García Palma, Alejandra Costamagna y Marcelo Mellado, quienes seleccionaron los relatos que mejor capturaron el espíritu de la ciudad.

El Primer Lugar esta XXV edición del concurso fue para Cajón del Maipo de Ana Schmitz-Fuentes (45 años), un emotivo relato sobre la despedida y la conexión con la naturaleza en la cordillera.

El Segundo Lugar fue para Mapocho, mar prestado de Donald Mc Leod Bravo (37 años, Punta Arenas), una reflexión poética sobre el anhelo del mar en la ciudad, mientras que el Tercer Lugar lo obtuvo Vuelta completa de Mara Clerc Rivera (29 años, Ñuñoa), una historia de amor y desamor en medio del tránsito urbano.

En las categorías especiales destacaron el Premio al Talento Infantil con La falta de vacaciones de los ciudadanos de Santiago de Isabella Orellana Tescione (11 años, Pedro Aguirre Cerda); el Premio al Talento Joven con Los pingüinos de Victoria Díaz Ulloa (18 años, Las Condes); y el Premio al Talento Mayor para El invitado de la copa de Juan López Baldomá (71 años, Conchalí), que retrata la memoria y la justicia en un barrio de la capital.

Por otro lado, el Mejor Relato de la Memoria fue otorgado a Cordillera de Augusto Godoy Sinn (37 años, Santiago), un conmovedor testimonio sobre la pérdida de la vista de la cordillera; y el Mejor Relato del Futuro fue para Humano por error de Ivania Ávila (30 años, Cerro Navia), quien narró una visión sobre la inteligencia artificial y la humanidad en la ciudad.

Las menciones honrosas reconocieron a Final del recorrido de Sofía Montgomery Yulis (30 años, Ñuñoa), un retrato íntimo de amores prohibidos en el transporte público; Ketchup de Roberto Riquelme (38 años, Puente Alto), donde el olor a comida rápida se mezcla con una historia de violencia doméstica; y Registro de Sofía Provoste Jiménez (17 años, San Ramón), un relato sobre la intimidad y la tecnología en la feria de los domingos, demostrando cómo estas historias breves capturan universos emocionales completos en apenas 100 palabras.

Los cuentos ganadores ilustrados de esta XXV versión de Santiago en 100 Palabras se exhibirán desde el jueves 9 de julio en distintas comunas la Región Metropolitana, en paraderos de microbuses, gracias a la alianza con JC Decaux.

Conoce los 12 cuentos ganadores ilustrados en www.santiagoen100palabras.cl y en sus redes sociales: Instagram, Facebook y TikTok (@santiagoen100palabras).

Santiago en 100 Palabras es presentado por Escondida | BHP y Fundación Plagio, con el auspicio de Banco Estado y JC Decaux, la colaboración de la Universidad Diego Portales y Buscalibre, y cuenta con TVN, Rock & Pop y The Clinic como medios asociados. El Proyecto está acogido a Ley de Donaciones Culturales.

Fundación Plagio forma parte del Programa de Apoyo a Organizaciones Culturales Colaboradoras del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Gobierno de Chile.