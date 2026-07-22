Netflix se integra a planes de telefonía móvil, fibra y televisión para ampliar acceso al streaming

El mercado del streaming continúa avanzando hacia modelos donde la conectividad y los contenidos audiovisuales convergen en una misma oferta. En este escenario, ClaroVTR anunció una alianza con Netflix que permitirá a sus clientes acceder al servicio de streaming incluido dentro de sus planes de telefonía móvil, internet fibra y televisión, posicionándose como el único operador en Chile con esta integración.

El acuerdo, concretado el 9 de julio de 2026, busca ampliar el acceso a contenidos digitales y fortalecer la propuesta de entretenimiento de la compañía, reuniendo en un solo ecosistema servicios de conectividad, televisión y plataformas de streaming.

Nicolás Sabando, vicepresidente Mercado Personas de Claro Chile, destacó que esta alianza representa un nuevo avance en la estrategia de la compañía para consolidar su oferta convergente. “La llegada de Netflix, uno de los principales referentes globales del streaming, representa un nuevo avance en la experiencia de entretenimiento en el país. Junto a ellos, estamos llevando esta experiencia con acceso a miles de películas, series, documentales y juegos para toda la familia a nuestros servicios móviles, de fibra y televisión, consolidando la evolución del Nuevo Claro: conectividad, contenidos y servicios integrados para entregar una experiencia más simple y conveniente a las personas”.

Desde Netflix también valoraron el acuerdo y su impacto en la industria del entretenimiento nacional, destacando las características del mercado chileno y el crecimiento del consumo digital.

“Chile es un mercado con altos niveles de adopción digital y una audiencia que consume entretenimiento de forma sofisticada y ampliada. Este acuerdo con Claro refleja nuestra convicción de que el acceso siga siendo uno de los motores más poderosos de crecimiento. Cuando las personas pueden disfrutar de Netflix a través de los servicios que ya tienen en su vida cotidiana, el resultado es más suscriptores, más interacción y más valor para todos los actores del ecosistema”, señaló Esteban Mina, Vicepresidente de Partnerships de Netflix para Latinoamérica.

Según explicó Sabando, la integración también responde a una demanda de los consumidores por simplificar el acceso a distintas plataformas digitales y reducir la cantidad de servicios contratados por separado. “Hoy las personas conviven con una amplia oferta de plataformas, muchas veces contratadas por separado y con distintos procesos de pago y acceso. En Claro y VTR fuimos pioneros en avanzar hacia un modelo de integración que, además de simplificar esa experiencia, nos consolida como referente del consumo audiovisual y conectividad en el país”.

Los nuevos planes con Netflix incluido estarán disponibles para clientes de telefonía móvil con gigas libres, internet fibra y televisión. Entre las alternativas anunciadas destaca el plan de Internet Fibra 600, que incorpora Netflix por un valor promocional de $19.990. La oferta está disponible a través de www.clarochile.cl.