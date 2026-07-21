Guerra confirma cita con Piñera en casa de Chadwick y contradice versión del exministro

El exfiscal regional Oriente Manuel Guerra Fuenzalida volvió a declarar ante el Ministerio Público en la investigación por cohecho agravado, prevaricación administrativa y violación de secretos. En su testimonio del 7 de julio, insistió en su inocencia, pero entregó una versión que abre un nuevo flanco respecto de sus vínculos con figuras de la derecha y del entorno de Sebastián Piñera. Declaró que sí sostuvo una reunión con el expresidente Sebastián Piñera en la casa de Andrés Chadwick, pese a que este último lo había negado en una declaración ante los fiscales.

La causa es encabezada por el fiscal regional de Arica, Mario Carrera. El Ministerio Público, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) y la defensa de Guerra preparan un acuerdo para discutir un procedimiento abreviado, donde Guerra debería declararse culpable de todos los cargos en una audiencia fijada para el 7 de octubre. De concretarse, esa salida judicial anticipada podría cerrar una de las aristas más sensibles abiertas por los nexos entre Guerra y Hermosilla.

Sin embargo, su nueva declaración dejó instalada una contradicción política y judicial de alto impacto: mientras niega instrucciones de Chadwick, confirma una reunión privada con Piñera en la casa del exministro, punto que este último había descartado en su declaración ante la Fiscalía.

Según publicó BBCL Investiga, Guerra reconoció una amistad con el abogado Luis Hermosilla, pero buscó separar ese vínculo de su relación con el exministro Andrés Chadwick. Ante la fiscalía, sostuvo que con Chadwick no tuvo una amistad, sino una relación profesional, y negó que el exsecretario de Estado le hubiese dado instrucciones o intervenido en sus decisiones procesales.

La reunión en casa de Chadwick

El punto más delicado está en una cita que Guerra dijo haber sostenido a solas con Piñera el 9 de enero del 2020 en la casa de Chadwick. Según su versión, el objetivo era plantear la necesidad de mantener equipos policiales durante el verano para investigaciones vinculadas al estallido social y cuestionar la tesis del gobierno de una eventual intervención extranjera.

Ese antecedente contradice la versión del propio Andrés Chadwick. El exministro había negado ante la fiscalía la existencia de esa reunión, pese a que Guerra ahora la sitúa con participación del entonces presidente.

Hermosilla, Torrealba y cambio de versión

En su declaración, Guerra admitió que su relación con Hermosilla era de amistad y que ambos compartían intereses políticos. Sin embargo, negó haber buscado beneficios económicos o materiales a través de ese vínculo. También sostuvo que gestiones como la solicitud de una reunión con Piñera tenían fines institucionales.

Otro punto sensible aparece en la investigación contra el exalcalde de Vitacura Raúl Torrealba. Guerra descartó ahora que los fiscales Felipe Sepúlveda o Carlos Ramírez le hubiesen entregado información sobre esa causa. Según su nueva versión, los antecedentes provenían de fuentes ligadas al propio Torrealba, de la prensa y del municipio.

El cambio no es menor. En una declaración anterior Guerra había atribuido parte de esa información a Sepúlveda. En esta segunda comparecencia, en cambio, se desdijo y negó que fiscales en ejercicio le hubiesen entregado antecedentes de la indagatoria.