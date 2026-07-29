Una nueva generación de plegables y por primera vez uno tipo “pasaporte”

Samsung celebró este miércoles 22 de julio su Galaxy Unpacked de mitad de año en Londres, evento que la compañía reserva tradicionalmente para renovar su línea de plegables. Esta vez no fueron dos dispositivos, sino tres: el Galaxy Z Fold8, el Galaxy Z Flip8 y el Galaxy Z Fold8 Ultra, que estrena la denominación “Ultra” en un plegable de la marca por primera vez.

Una gama que se divide en tres

El Galaxy Z Fold8 Ultra es el plegable más delgado que ha fabricado Samsung: 4,1 milímetros de grosor una vez desplegado y 215 gramos de peso. Trae pantalla principal de 8 pulgadas y una cubierta de 6,5 pulgadas, procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5, batería de 5.000 mAh con carga rápida de 45 W, y un sistema de cámaras que incluye teleobjetivo: sensor principal de 200 megapíxeles, ultra gran angular de 50 megapíxeles y teleobjetivo de 10 megapíxeles con zoom óptico de 3x.

El Galaxy Z Fold8 estándar cambia de formato respecto a su antecesor. Su pantalla principal ahora tiene una relación de aspecto más cuadrada, parecida a un pasaporte: al desplegarlo se expande a 4:3, ideal para ver contenido o jugar, y al girarlo cambia a 3:4, más cómodo para leer o navegar. Mantiene el mismo procesador y una batería de 5.000 mAh, pero sin la cámara con teleobjetivo del Ultra. Su precio de partida en Estados Unidos es de 1.899 dólares.

El Galaxy Z Flip8, el más accesible de los tres, conserva la pantalla de 6,9 pulgadas de su antecesor pero mejora el brillo hasta los 3.000 nits. Llega con 12 GB de RAM, 256 o 512 GB de almacenamiento, batería de 4.300 mAh con carga de 25 W, cámara doble de 50 y 12 megapíxeles, y Android 17 con la capa de personalización One UI 9. Pparte desde 1.299 dólares.

Por qué subieron los precios

Los tres modelos llegan más caros que sus antecesores. Según confirmó la propia Samsung, el alza responde al encarecimiento de los chips de memoria a nivel global, la misma crisis que desde fines de 2025 triplicó el precio de la RAM para computadores y que analistas proyectan seguirá afectando la industria durante buena parte de 2026.

Es un ejemplo concreto de cómo una crisis que parecía limitada al mundo de los computadores de escritorio también golpea a los teléfonos de gama alta, que dependen de los mismos fabricantes de memoria (Samsung, SK Hynix y Micron) que abastecen al resto del mercado tecnológico.

El contexto: Apple se prepara para entrar a la categoría

Este lanzamiento ocurre en un momento particular para Samsung. La compañía lidera el mercado de plegables desde que lo creó en 2019 con el primer Galaxy Fold, sin competencia real de peso en el segmento durante siete años. Eso está por cambiar. Analistas de la industria dan por hecho que Apple presentará su primer iPhone plegable antes de que termine 2026, lo que representaría la primera vez que un rival de ese tamaño entra a competir directamente en la categoría.

Analistas citados por medios internacionales señalan que la entrada de Apple le dará a los plegables un nivel de legitimidad que hasta ahora no tenían entre el público masivo, algo que podría acelerar la adopción de este tipo de dispositivos en general, pero que también presiona a Samsung a mostrar que su experiencia de siete años en la categoría sigue marcando la diferencia frente a un recién llegado.

Qué más viene con Galaxy AI

Los tres dispositivos incorporan funciones de inteligencia artificial bajo la marca Galaxy AI, entre ellas Now Nudge, una herramienta que analiza lo que aparece en pantalla y sugiere la siguiente acción, como abrir el calendario para agendar un evento detectado en un mensaje. La función está disponible en 16 idiomas, incluido el español.

Samsung también confirmó mejoras en la compatibilidad con dispositivos Apple para compartir archivos, extendida ahora a toda la nueva serie de plegables y a la línea Galaxy S26.

Los preventas ya están abiertas en varios mercados, con despacho estimado para las próximas semanas.