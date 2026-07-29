Caso Factop: tras acuerdo con Fiscalía, Álvaro Jalaff es condenado a 5 años de libertad vigilada

El empresario Álvaro Jalaff fue condenado este miércoles a cinco años de libertad vigilada intensiva y al pago de una multa de $700 millones, luego de que la justicia acogiera un procedimiento abreviado en el marco del caso Factop.

La sentencia se produjo después de que el empresario reconociera haber pagado cerca de 10 mil UF, equivalentes a unos $410 millones, al abogado Luis Hermosilla para destrabar un proyecto inmobiliario-industrial que requería autorizaciones del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

Jalaff quedó vinculado a la arista Factop del caso Audio, investigación en la que tanto él como su hermano Antonio aparecen mencionados en reiteradas ocasiones en la grabación realizada por la abogada Leonarda Villalobos, donde se discutían facturas ideológicamente falsas y pagos a funcionarios públicos para obtener favores.

Según la investigación, entre 2019 y 2021 autorizó transferencias por más de $1.054 millones desde Parque Capital hacia Factop, recursos que terminaron en su patrimonio personal. Estos antecedentes dieron origen a una querella presentada por Grupo Patio por administración desleal y a otra del Servicio de Impuestos Internos (SII) por delitos tributarios vinculados al uso de facturas falsas, con un perjuicio fiscal superior a $160 millones.

Este año, el empresario alcanzó un acuerdo de colaboración con la Fiscalía Oriente, reconoció el delito de soborno, regularizó su situación tributaria y admitió haber entregado los recursos a Hermosilla para facilitar la aprobación del proyecto Parque Capital.

Además de la declaración, habría aportado antecedentes probatorios que reforzaron la investigación del Ministerio Público, permitiendo imputar a Hermosilla un nuevo delito de cohecho, con penas superiores a las asociadas al tráfico de influencias.

El acuerdo también marcó un quiebre entre ambos, quienes mantenían una estrecha relación. Cercanos a la investigación sostienen que Jalaff buscó evitar enfrentar un juicio oral junto a Hermosilla, considerando además que arriesgaba una pena superior a diez años de cárcel si el caso seguía por esa vía.

Tras conocerse la sentencia, su abogado defensor, Hugo Rivera, valoró el resultado del procedimiento abreviado.

“Fue una decisión bastante difícil que tomara el cliente, pues nosotros teníamos muchos argumentos para ir a un juicio oral. Pero la vida a veces compele a las personas y tienen que tomar decisiones, más cuando tienen que buscar la paz y la felicidad de la familia”, afirmó.

El defensor agregó que “fuimos a este juicio abreviado y se han cumplido plenamente todos los objetivos con una pena que va a estar bajo una vigilancia y con unas multas que esperamos, con los esfuerzos correspondientes, se van a cumplir cabalmente por el señor Álvaro Jalaff”.

Respecto de la sanción económica, Rivera explicó que el tribunal acogió las pretensiones tanto del Consejo de Defensa del Estado (CDE) como del Servicio de Impuestos Internos.

“El tribunal acogió las dos posiciones: los $220 millones por el Consejo de Defensa del Estado y los $500 millones por el Servicio de Impuestos Internos”, señaló, además de 12 UTM por las estafas. El pago de las multas será en 60 cuotas de 12 millones mensuales.

Con el acuerdo alcanzado por Jalaff, la Fiscalía fortaleció la investigación sobre el rol de Luis Hermosilla en las gestiones para destrabar el proyecto inmobiliario, mientras el abogado continúa enfrentando las restantes aristas del caso Audio junto a otros imputados que, hasta ahora, se encaminan a juicio oral.