Exministro Gajardo desmiente a Rabat por caso Bernarda Vera y defiende Plan de Búsqueda

El exministro de Justicia y Derechos Humanos del gobierno de Gabriel Boric, Jaime Gajardo, respondió este martes a las declaraciones del actual titular de la cartera, Fernando Rabat, y rechazó los cuestionamientos formulados por el Ejecutivo respecto de la investigación del caso de Bernarda Vera, la mujer que figuraba como detenida desaparecida desde 1973 y que fue encontrada con vida en Argentina.

A través de una publicación en la red social X, Gajardo aseguró que los dichos de Rabat “no se corresponden con la realidad” y defendió el trabajo realizado durante la administración anterior mediante el Plan Nacional de Búsqueda.

“Las declaraciones del actual Ministro de Justicia y Derechos Humanos sobre el caso de Bernarda Vera no se corresponden con la realidad ni se condicen con lo que en dicho caso ocurrió”, afirmó.

El exsecretario de Estado sostuvo que la investigación judicial no se inició durante la actual administración, sino que fue abierta en 2024 gracias al trabajo desarrollado por el Plan Nacional de Búsqueda.

“En primer lugar, la investigación que hoy culmina se abrió en 2024 gracias al trabajo del Plan Nacional de Búsqueda. Los antecedentes fueron entregados, principalmente, durante los años 2024 y 2025, en varios oficios que le envió el Programa de DD.HH. al Ministro en visita del Poder Judicial Álvaro Mesa para contribuir a dicha investigación y al esclarecimiento de la verdad respecto del caso”, señaló.

A juicio de Gajardo, las declaraciones de Rabat reflejan un desconocimiento de los antecedentes de la causa.

“Por tanto, las declaraciones del Ministro de Justicia y Derechos Humanos del actual Gobierno, en el mejor de los casos, dan cuenta de un desconocimiento de estos antecedentes fácticos y jurídicos, cuestión que es muy perjudicial por tratarse de un asunto investigado seriamente por la Justicia”, sostuvo.

El exministro también cuestionó que el actual Gobierno atribuya los resultados del caso a su gestión y advirtió que ello desconoce el trabajo realizado por la justicia y por administraciones anteriores.

“Preocupa que autoridades del Gobierno desconozcan los presupuestos básicos de una investigación judicial reservada que comenzó en el año 2024. El actual Ministro de Justicia y DD.HH. se atribuye logros de una investigación judicial reservada y pone en duda la legitimidad de los esfuerzos que históricamente en distintos gobiernos se han impulsado para avanzar en verdad y justicia”, afirmó.

En su declaración, Gajardo defendió además el legado del Plan Nacional de Búsqueda, creado durante el gobierno del expresidente Boric.

“El Plan Nacional de Búsqueda ha sido un hito histórico en la responsabilidad estatal de asumir la búsqueda y la reconstrucción de trayectorias y destino final de miles de compatriotas desaparecidos y posteriormente muertos”, expresó.

Finalmente, hizo un llamado a abordar el tema con responsabilidad institucional.

“Hago un llamado a cuidar el debate público. Existe la obligación democrática de que las autoridades deban entregar información verídica y con rigor técnico, respetando la separación de poderes y sobre todo evitando confundir a la opinión pública con fines ideológicos respecto de un asunto de reconocida sensibilidad nacional e internacional”, concluyó.

Las declaraciones del actual Ministro de Justicia y Derechos Humanos sobre el caso de Bernarda Vera no se corresponden con la realidad ni se condicen con lo que en dicho caso ocurrió. En primer lugar, la investigación que hoy culmina se abrió en 2024 gracias al trabajo del Plan… — Jaime Gajardo Falcón (@jgajardofalcon) July 29, 2026

ww

Los cuestionamientos del Gobierno

La respuesta de Gajardo se produjo luego de que el ministro Fernando Rabat calificara como “grave” el caso de Bernarda Vera y asegurara que la Subsecretaría de Derechos Humanos conocía antecedentes desde marzo de 2024, pero que estos recién fueron puestos a disposición del ministro en visita Álvaro Mesa en junio de 2025.

Según Rabat, transcurrieron al menos 15 meses sin que esa información fuera entregada a la autoridad judicial, situación que motivó el inicio de un sumario administrativo para establecer responsabilidades.

El ministro también defendió la decisión del Gobierno de remover a las jefaturas del Plan Nacional de Búsqueda al asumir la actual administración y sostuvo que el nuevo equipo logró concretar, en pocos meses, los exámenes de ADN que permitieron establecer que Bernarda Vera estaba con vida.

Además, advirtió que el caso no sería aislado, asegurando que ya se han detectado otros errores y duplicidades en los registros de personas detenidas desaparecidas, por lo que anunció un fortalecimiento de los procesos de revisión de esos listados.umanos”.