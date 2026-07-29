Tradicional Bajada de Antorchas iluminó el invierno en el Cerro Mirador

El Cerro Mirador volvió a convertirse en escenario de una de las ceremonias más tradicionales del invierno magallánico. La noche del sábado 25 de julio, decenas de esquiadores descendieron por la pista portando antorchas encendidas, formando una extensa línea de luz sobre la nieve ante la mirada de familias, vecinos y visitantes reunidos en la base del Club Andino de Punta Arenas.

La jornada comenzó durante la tarde con música en vivo, espacios de alimentación y actividades para el público, generando un ambiente familiar antes del esperado descenso. Cerca de las 18:45 horas, los deportistas iniciaron la bajada, iluminando el Cerro Mirador y dando vida a una de las postales más reconocibles de la temporada invernal en la capital regional.

La actividad forma parte de una historia deportiva que se remonta a los orígenes del Club Andino en 1938. Registros de 1969 ya describían las ceremonias con que la institución inauguraba sus temporadas: esquiadores descendían con antorchas y la bandera chilena para encender una pira e iniciar oficialmente los juegos invernales. Con el paso de las décadas, esta tradición se mantuvo como un punto de encuentro entre el deporte blanco y la comunidad puntarenense.

La jornada concluyó con las palabras del presidente del Club Andino y volvió a reunir a distintas generaciones en torno a una ceremonia que no solo marca el comienzo de las actividades de nieve, sino que también conecta a Punta Arenas con una parte significativa de su historia deportiva e identidad invernal.