¿Falta vocero? Senadora Núñez critica al Gobierno por descoordinación sobre aranceles de EEUU

La presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), cuestionó este miércoles la falta de coordinación del Gobierno frente a la decisión de Estados Unidos de aplicar una sobretasa arancelaria de 12,5% a parte de las exportaciones chilenas y llamó al Ejecutivo a fijar una posición única.

Sus declaraciones se producen luego de que los ministros de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna; de Defensa, Fernando Barros; y de Agricultura, Jaime Campos, entregaran posturas distintas respecto de la medida anunciada por la administración estadounidense.

En conversación con EmolTV, la senadora sostuvo que el Ejecutivo debe ordenar su estrategia antes de que continúen las intervenciones públicas de los ministros. “Lo mínimo que podemos aspirar es ver al Gobierno ordenado en este tema y, en general, en todos. No le hace bien a la gobernabilidad tener ministros opinando de manera disímil”, afirmó.

En esa línea, agregó que “yo hago un llamado a que antes de que los distintos ministros sigan opinando públicamente el Gobierno se debe ordenar en este tema y tener una sola voz”.

La presidenta del Senado descartó que el problema radique en la inexistencia de un ministro vocero exclusivo y apuntó a la coordinación interna del gabinete.

“Más que la falta de un ministro vocero, porque insisto, en el gobierno anterior y en gobiernos nuestros anteriormente también había ministros voceros como encargado únicamente de esa cartera, de la Segegob, pero eso no quita que los ministros sectoriales puedan opinar”, señaló.

No obstante, advirtió que la situación cambia cuando las autoridades expresan posiciones distintas. “Lo complejo es cuando los ministros sectoriales empiezan a opinar cada uno como mejor le parece. Eso no puede ser”, enfatizó.

Núñez insistió en que las intervenciones de los ministros representan la postura oficial del Ejecutivo y, por ello, deben estar alineadas. “Aquí no estamos para opiniones personales. Aquí estamos para tener una sola voz del Gobierno”, sostuvo.

Finalmente, reiteró que “cuando un ministro habla, habla el Gobierno. Y cuando el Gobierno habla tiene una sola voz y debería tener una sola opinión”.

A su juicio, “el punto no está en si hay un vocero o no hay un vocero. El punto está en que el Gobierno se tiene que ordenar con una única voz”.