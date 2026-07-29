Especialistas debaten cómo fortalecer la Alta Dirección Pública

El Centro de Estudios para la Gestión Pública (CEGEP) de la Universidad de Valparaíso realiza este miércoles 29 de julio, a las 16:00 horas, el taller “Desafíos de Perfeccionamiento de la Alta Dirección Pública”, instancia en la que especialistas analizan los principales retos de una de las instituciones clave para la profesionalización del Estado.

Durante el encuentro se aborda el papel que ha desempeñado la Alta Dirección Pública para garantizar el acceso por mérito a los cargos directivos del Estado, modelo que ha sido reconocido como un referente en América Latina. Al mismo tiempo, se discuten las señales de debilitamiento que enfrenta el sistema, especialmente por la alta rotación de directivos asociada a los cambios de gobierno, y las propuestas para fortalecer esta institucionalidad en el marco de la agenda de modernización del Estado.

La presentación principal está a cargo de Danae Mlynarz, autora del Boletín Agenda Pública con propuestas para perfeccionar la Alta Dirección Pública. Posteriormente comentan el documento Catalina Bau, Carlos Williamson y Rodrigo Egaña, exdirectores del Servicio Civil y expresidentes del Consejo de Alta Dirección Pública, junto al académico de la Escuela de Administración Pública de la Universidad de Valparaíso, Diego Barría.