Fiscalía Centro Norte asumirá investigación por denuncia del Servel contra el PDG

El fiscal nacional, Ángel Valencia, resolvió que la Fiscalía Centro Norte, dirigida por Francisco Jacir, quede a cargo de investigar la denuncia presentada por el Servicio Electoral (Servel) en contra del Partido de la Gente (PDG), una causa que se suma a otras indagatorias que ya enfrenta la colectividad por irregularidades administrativas y financieras.

La determinación fue adoptada luego del análisis realizado por la Unidad Especializada en Anticorrupción, Infracción a la Probidad y Lavado de Activos, encabezada por Eugenio Campos, y abre una nueva línea investigativa sobre el partido fundado por Franco Parisi.

La denuncia del Servel dice relación con gastos no acreditados correspondientes a 2023, los que fueron detectados por la División de Fiscalización del organismo electoral. Según los antecedentes conocidos, esos incumplimientos podrían configurar delitos, razón por la cual el caso fue remitido al Ministerio Público.

La nueva investigación se suma a otra causa que ya tramita la Fiscalía Centro Norte contra el ex presidente del partido, Luis Moreno, por la presunta falsificación de documentos para obtener de manera irregular recursos públicos.

Karen Medina advierte riesgo de prescripción

La decisión de la Fiscalía ocurre mientras continúa abierta otra investigación impulsada por la exdiputada Karen Medina, quien presentó una querella por presuntas falsificaciones de firmas durante el proceso de constitución del partido y la obtención posterior de financiamiento público.

La exparlamentaria manifestó su preocupación porque esa causa podría prescribir durante agosto si el Ministerio Público no formaliza la investigación.

Su inquietud se basa en un informe elaborado por el Laboratorio de Criminalística de la PDI, que concluyó que las firmas atribuidas a la denunciante en documentos internos del PDG eran falsas y correspondían al resultado de un proceso de imitación.

“Lo que comprueba el peritaje es que esto nace viciado”, sostuvo Medina en conversación con el diario La Segunda, quien cuestionó tanto al Servel como a la Fiscalía por la demora en la investigación.

“Es tremendamente decepcionante, porque hay una víctima también que se atrevió a denunciar y hoy día esto no puede quedar en nada como si todo estuviera bien”, afirmó.

La exdiputada también apuntó directamente al organismo electoral.

“El Servel ha hecho caso omiso y la Fiscalía ha tenido pasividad”, aseguró, agregando que el ente fiscalizador “está liberando platas a la chuña para malgastar” si no cumple adecuadamente su labor de supervisión sobre los partidos políticos.

A su juicio, la existencia de firmas falsas abre la puerta a otros posibles ilícitos, entre ellos la eventual obtención irregular de recursos públicos, y debilita el rol fiscalizador del propio Servicio Electoral. Asimismo, cuestionó que la institución demorara más de un año en entregar antecedentes solicitados por la Fiscalía, calificando su actuación como “lenta y negligente”.

Cuestionamientos al funcionamiento interno del PDG

Medina también abordó el funcionamiento de la colectividad durante su paso por ella y sostuvo que existía un fuerte control interno por parte del sector cercano a Franco Parisi.

Según relató, las irregularidades detectadas no se limitarían a un caso puntual, sino que formarían parte de problemas reiterados en la administración del partido, incluyendo nuevas denuncias por falsificación de firmas y deficiencias en la rendición de recursos y balances.

La exdiputada además recordó que durante su permanencia en el PDG sufrió “violencia política” por parte de Parisi y aseguró que posee registros audiovisuales que respaldan sus acusaciones. No obstante, afirmó que su objetivo al presentar la querella nunca fue provocar la desaparición del partido, sino establecer responsabilidades por su funcionamiento administrativo.

Exadministrador rechaza responsabilidad exclusiva

En paralelo, el exadministrador general de fondos del PDG, Miguel Azar, rechazó las afirmaciones del partido respecto de su salida y negó haber actuado de manera autónoma.

“Me llama la atención que se indica que me desvincularon, porque renuncié a la calidad de administrador general en septiembre de 2025”, sostuvo en conversación con el diario La Segunda.

Azar explicó que decidió abandonar el cargo debido a los problemas financieros del partido, asegurando que trabajó cerca de dos años sin recibir remuneraciones y que la colectividad mantiene una deuda con él cercana a $70 millones.

El exadministrador defendió además la legalidad de su gestión y afirmó que nunca actuó por decisión propia.

“Yo no me mando solo. Hice lo que me mandataba la directiva respectiva, pero tengo la tranquilidad de que no hay ninguna irregularidad”, señaló.

Respecto de las observaciones del Servel sobre contratos con sociedades presuntamente vinculadas a él, sostuvo que desconoce esos cuestionamientos y aseguró que los arriendos realizados durante su administración se efectuaron a valores de mercado. También explicó que el partido enfrentaba problemas de liquidez durante sus primeros años de funcionamiento, lo que limitaba las alternativas para contratar proveedores.

Con la resolución del fiscal nacional, la Fiscalía Centro Norte concentrará ahora una nueva investigación sobre el PDG, mientras continúan abiertas otras causas que mantienen bajo escrutinio el origen de recursos, la administración financiera y el proceso de constitución de la colectividad.