HONOR 600 Pro desembarca en Chile con IA aplicada a la creatividad, productividad y seguridad

La Inteligencia Artificial se ha convertido en uno de los principales motores de innovación en la industria de los smartphones, evolucionando desde funciones básicas de edición hasta herramientas capaces de optimizar fotografías, traducir conversaciones en tiempo real y mejorar la productividad cotidiana.

En este escenario, HONOR presenta en Chile su nueva Serie HONOR 600, encabezada por el HONOR 600 Pro, una línea que busca ir más allá de las capacidades tradicionales de la IA al integrar fotografía avanzada, resistencia certificada y un sistema operativo diseñado para ofrecer una experiencia inteligente en el día a día. Desarrollada sobre la arquitectura AiMAGE y equipada con MagicOS 10 basado en Android 16, la serie combina creatividad, seguridad y durabilidad en un mismo dispositivo.

IA para crear, editar y transformar imágenes

Uno de los principales focos de la nueva serie está en las herramientas creativas impulsadas por Inteligencia Artificial. Entre ellas destaca Imagen a Video 2.0, que permite transformar imágenes estáticas en narrativas dinámicas.

A ello se suma el Botón IA, que ofrece acceso inmediato al Agente de fotografías con IA al mantenerlo presionado mientras se utilizan aplicaciones como la galería o redes sociales. El sistema también permite editar fotografías mediante instrucciones escritas o por voz en lenguaje natural, facilitando acciones como eliminar objetos del fondo o modificar elementos visuales de una imagen.

La propuesta se complementa con el Borrador IA para fotografías en movimiento, diseñado para eliminar personas u objetos no deseados con un solo toque, y con el Collage de recorte 3D, capaz de generar composiciones con efecto visual dinámico que pueden visualizarse sin necesidad de lentes especiales.

Fotografía profesional con zoom de hasta 120x

El apartado fotográfico del HONOR 600 Pro está pensado para ofrecer un rendimiento versátil en distintas condiciones de iluminación. Su cámara principal nocturna incorpora un sensor de 200 megapíxeles de 1/1.4 pulgadas con tecnología E2E AI Remosaic, que proporciona píxeles equivalentes a 2,24 μm y un 24% más de sensibilidad a la luz.

En el caso del modelo Pro, incorpora además un telefoto periscópico de 50 megapíxeles con zoom óptico de 3,5x y un alcance digital de hasta 120x.

El sistema de cámaras se completa con un lente ultra gran angular de 12 megapíxeles, un sensor de temperatura de color y una cámara frontal de 50 megapíxeles para selfies de alta definición.

Productividad inteligente integrada al sistema operativo

La Inteligencia Artificial también se integra en funciones destinadas a facilitar las tareas cotidianas. MagicOS 10 incorpora Magic Portal, herramienta que permite arrastrar textos, imágenes e ideas entre aplicaciones de manera intuitiva.

Asimismo, el sistema incluye AI Subtitles para la transcripción de videos, traducción de llamadas en tiempo real y un detector activo de deepfakes diseñado para reforzar la seguridad durante las videollamadas.

Garantía y actualización para el largo plazo

La Serie HONOR 600 llega equipada con MagicOS 10 sobre Android 16, una combinación que busca mantener vigente la experiencia del usuario en el tiempo.

Además, incluye una garantía de 12 meses para la pantalla y protección frente al agua, sumando un respaldo adicional para el uso diario del dispositivo.

El HONOR 600 Pro incorpora certificaciones que acreditan su resistencia frente a golpes, agua y polvo. Cuenta con certificación IP68, IP69 e IP69K, lo que le permite soportar chorros de agua a alta presión y altas temperaturas.

A ello se suma la certificación SGS de cinco estrellas, que valida su resistencia ante caídas de hasta 2,5 metros sobre superficies de granito y pruebas de aplastamiento de hasta 100 kilogramos.

Una pantalla diseñada para proteger la vista

La pantalla del dispositivo fue diseñada para ofrecer un alto nivel de brillo incluso bajo la luz solar. El Modo Luz Solar alcanza hasta 4.000 nits al 20% APL, incorporando gestión térmica optimizada y ajustes dinámicos de brillo.

Por su parte, la tecnología HONOR Eye Comfort Display ajusta de manera inteligente el brillo y la tonalidad de los colores para reducir la fatiga visual durante jornadas prolongadas de uso.

Con esta propuesta, la Serie HONOR 600 busca posicionarse en el segmento premium combinando capacidades fotográficas avanzadas, herramientas de IA aplicadas al día a día y características orientadas a la durabilidad del dispositivo.